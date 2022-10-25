2022/10/25,
中東

卡達世足賽因虐待LGBTQ、剝削移工持續挨轟，國王：雖真誠處理仍遭空前批評，形同「毀謗」

卡達世足賽因虐待LGBTQ、剝削移工持續挨轟，國王：雖真誠處理仍遭空前批評，形同「毀謗」
2022卡達世足賽場館中的工人｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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卡達自從獲得世界盃足球賽主辦權後爭議不斷。除了被爆移工遭受剝削，LGBTQ族群也無故遭逮捕，拘留時除了被性騷擾，也慘遭毆打見血。面對人權團體、媒體的檢視，卡達國王塔米姆表示，卡達籌備遭受「空前」批評，而這類攻擊已形同「誹謗」。

（中央社）卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天表示，卡達籌備世界盃足球賽（World Cup）遭受「空前」批評，而這類攻擊已形同「誹謗」。

法新社報導，塔米姆在演說中表示：「自從我們贏得主辦世界盃的榮耀後，卡達承受了不曾有主辦國面對的空前（批評）活動。」

國際足球總會（FIFA）2010年給予卡達世界盃的主辦權，此後卡達耗資數百億美元籌備。但這個蘊藏豐富能源的波斯灣國家對待外籍勞工、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）與女權的方式，不斷受到檢視。

塔米姆告訴卡達立法會：「起初我們真誠處理這些事，甚至認為有些批評是正面、有用的，幫助我們進行必要的發展。」

「然而很快我們就明白，這種活動持續擴大，還納入誹謗和雙重標準，而且很不幸地，猛烈到讓很多人納悶，背後的真實理由和動機為何。」

卡達是第一個主辦世界盃的阿拉伯國家，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）曾說，卡達世界盃將是「史上最佳」。

2022年世界盃足球賽預計於11月20日開幕。

NGO人權觀察（Human Rights Watch）9月曾發布新聞稿，控訴卡達預防安全部（Preventive Security Department）人員任意逮捕LGBT族群，並在拘留期間對他們進行虐待。該組織發現2019年至2022年期間，拘留期間發生的反覆毆打事件就有6起、性騷擾事件5起。

人權觀察指出，安全部隊在公共場域依據性別表現（gender expression）逮捕民眾、非法搜查手機，並要求跨性別女性進入由政府資助的「行為健康中心（behavioral healthcare center）」接受治療，作為釋放她們的條件之一。

曾遭逮捕的LGBT人士指出，預防安全部的官員將她們拘留在Al Dafneh的地下監獄，在那裡她們被口頭騷擾、搧耳光、拳打腳踢直到流血為止。此外，官員也不讓她們與家人、醫療人員、法律顧問接觸，並強迫其簽署保證書，承諾她們將「停止不道德的活動。」

另一方面，面對剝削勞工的各種抨擊，《路透社》報導，卡達當局目前已祭出改善措施，包含保護工人免受高溫、每月最低工資1000沙烏地里亞爾（折合新台幣約8600元）。

不過國際特赦組織（Amnesty International）指出，儘管2017年來，卡達在勞動體系改革上已有明顯的改善，勞工虐待現象仍普遍存在。參與世界盃建設的數千名工人，依舊面臨工資拖欠、禁止休息日、不安全的工作條件、轉職障礙，以及訴諸法律途徑有限等問題。另外，也有數許多工人的死亡仍未經過調查。

國際特赦組織經濟與社會正義部門負責人考克波恩（Steve Cockburn）表示，儘管卡達過去5年在勞工權利方面獲得重要進展，該國仍有一條很長的路要走。由於法律漏洞和執法不利，上千名的工人仍持續困於剝削、虐待的循環中。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


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