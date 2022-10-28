專訪蔣萬安：以前大家都講「北漂」，現在變成「脫北」

採訪：楊士範｜文字整理：李芯

早在約2013年，馬力歐就因為業務上的合作，結識還在擔任律師的「Wayne」。某個禮拜天，他接到一通電話：「欸，你知道那個蔣萬安說他要去參選了。」

接著，如同台北市民所看到的，蔣萬安2015年從協助創業團隊的律師身份轉往政治之路，首度參選不但打敗黨內勁敵羅淑蕾贏得初選，也順利當選立委進入國會。4年後打敗民進黨推出的吳怡農連任立委，之後更接受國民黨提名、參選台北市長。這年他才43歲，就像他受訪時提到的，證明了國民黨有年輕的「新血」。

台北市長選戰開打前期，蔣萬安被評論「躺平」、「佛系」參選，但隨著大選逼近，他一掃過去競選總部空轉的形象，頻頻端出政策牛肉、也狂打對手疫苗爭議。

「以前大家都講『北漂』，現在變成『脫北』」，在台北市出生長大的蔣萬安，談到未來時雙眼發亮：「我覺得台北市必須要有一些改變。」

蔣萬安訪談完整Podcast：

問：什麼時候開始有參選台北市長的念頭？

答（蔣萬安）：我出生在台北、唸書也在台北、成長過程也在台北，我看到過去這幾年，台北市很多相關建設算是停滯。更讓我驚訝的是，這6年多來人口流失非常嚴重，20萬人是一個很驚人的數字，其中6成都是青壯年父母帶著孩子搬離台北。

以前，大家都講「北漂」，到台北希望靠自己的努力闖出一片天、實現夢想，並在這裡安身立命；現在變成「脫北」，大家搬離台北，表示這個城市留不住人才，不再像過去這麼有競爭力。

我認為台北市到了一個十字路口，必須要做一個決定，沒有辦法再墨守成規。我在這邊出生長大，覺得台北市要有一些改變。

問：除了大巨蛋之外，還有什麼是現階段你當選的話，會列為第一個、趕快去推進的？

答：每一次我在基層，不管碰到哪一個年齡層，大家都對「都市更新」有共鳴，因為台北市的建築物真的太老舊。現在台北市的老舊房舍超過40、50年的非常多，這不只影響到市容，也影響到市民的居住安全，內政部有一個調查，如果台北市發生規模6.2的地震，會有4900多棟建物倒塌。

上個月我去大安區的信維整宅，是40年前興建、共有500多戶，窄窄的走廊堆滿家具、瓦斯桶、鞋櫃甚至冰箱，不只生活環境惡劣，還有非常嚴重的公安疑慮。現在他們也在進行「公辦都更」，但卻在推動上卡關，因為第一階段要原住戶90％的同意、門檻太高，整合到81％就卡住了。

所以，我提出「早進場、擴量能、增彈性」，降低第一階段門檻、讓政府提早進場，增加人力預算、加快都更審理速度，針對有歷史背景的整宅，透過審查方式放寬基礎容積率。否則，我們真的不希望大地震造成建物傾倒、或任何傷亡。

問：你過去帶的是一個立委團隊，現在要面對到的是一個8萬人的市府團隊，你要怎麼帶領這些人？

答：我在獲得國民黨提名參選台北市長之後，很快去拜訪了歷任的市長，其中，黃大洲市長跟我講了一句話說：「萬安，在推動任何市政，你會碰到各式各樣的阻力，但是你要記得、要告訴你的團隊，你做這件事情的決心，你要展現這個決心。」

矽谷的經驗告訴我，其實政府的角色是要協助排除各項的法規障礙，城市的治理也是一樣，你要進步就必須要突破框架，敢於突破法規的限制，這是我一直堅持的。我在立法院也是一樣，在很多重要的議案上面，堅持我認為對的事情。

問：意見大家都有，但為什麼你決定的事情就會是對的？

答：很重要的一點就是，一定要去了解市民的需求、以及市民朋友的心聲。我的城市治理理念是公私協力、由下而上。由下而上指的就是我們未來的決策模式，了解基層市民期待要解決什麼問題，然後形成共識，由下而上推動市政。

民意代表一直在基層走，我們不管是推動法案、監督政府，都是站在民眾的立場，市民的需求、市民的期待才是最優先的考量。

問：你太太在書裡講的一句話非常有趣，他認為你不是一個獨裁的領導者。我好奇的是，你覺得自己是一個怎麼樣的領導者、管理者？

答：我其實就是就事論事，大家看我在立法院的表現也很清楚，我不喜歡透過激烈的言語，肢體動作、金句來表現自己，我維持自己的風格：對的事情我會堅持，當你做得不對，我會嚴正地指出來。這就是我一路走來堅持的做事風格，當然，我想未來也是如此。

問：你說國民黨在你的成長過程中影響沒有那麼大，為什麼從美國回台、決定出來選的時候，還會選擇國民黨？

答：我從美國回來後之所以會決定參選，最主要是當時協助很多新創團隊參與政府的修法會議，但往往最終沒有結論、不了了之，讓我有一些無力感。我覺得與其我在體制外大聲疾呼，不如跳到體制內好好推動法案，不只幫助到產業，甚至幫助到台灣民眾。

坦白講，那個時候沒有想過我會通過初選，如果初選沒過，我就再好好經營4年，下一次再試。既然選擇走這條路，我就會堅持下去。

這是我當時的參選過程，我對國民黨當然是認同，而且大家覺得國民黨沒有年輕的新血，我希望用我的參選告訴外界，也是有年輕人願意參與公共事務。

至於認同國民黨什麼，最重要的包括經國先生勤政愛民，到現在還深烙在台灣民眾心中，不管是十大建設，就連很多年輕朋友津津樂道的台積電，也是當時趙耀東、孫運璿這些官員與民間的科技人士共同決定。這就是有遠見，為國家長遠發展打下基礎很重要的關鍵。

問：如果這場選舉沒有打贏的話，你對於未來有什麼樣的規劃或想法呢？

答：我覺得做一份工作就把它做好，不只是擔任律師，擔任立委或是候選人，我都盡全力朝自己的目標邁進。台北市我會走遍大街小巷、緊握每一雙手，爭取民眾的認同，只要有機會我就一直講，面對面告訴市民我的政策是什麼。

我也希望未來在後疫情時代，台北市要舉辦大型國際會展、甚至是嘉年華，像是每年在美國德州奧斯汀（Austin）舉辦的「South by Southwest」，最早是音樂節、後來納入電影和多媒體，結合新創、科技，每一年吸引國際觀光客和專業的人士來到奧斯汀，不只帶動奧斯汀的發展，也活絡觀光、旅宿、交通、餐飲、商圈，我希望台北能夠舉辦這樣大型的國際會展。

問：簡單來講，就是你覺得你一定會贏就對了（笑）？

答：我要贏，才能夠把這些理念一一的落實。

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核稿編輯：楊士範