央行副理張昌年命案（下）：案件看似隨兇手死刑落幕，真相卻在54年後出現戲劇性翻轉
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當年曾經歷過張昌年事件的長輩們，可能到現在都還不知道，真實版本的《楚門的世界》，曾在他們的身邊活活上演。若這種事情都能造假，那麼當時還有什麼事，能夠確鑿無疑地被確認為真實呢？
文：路那
「我也想發財！」張昌年的盜金，與凶手們的合議
1956年春天，汪震去拜訪老朋友張昌年的時候，聽說了他現在負責保管央行美鈔的職務。「昌年，你想發財嗎？」汪震問道。怎麼不想？張昌年不僅有一妻三子，他和妻子的母親也都還健在。雖然靠著他的薪水與政府的津貼，一家人過的也是不錯的日子，但人往高處爬嘛。更何況張昌年正在為了他替親戚的錢被倒，要賠償的事情而煩惱呢。
汪震告訴他，基隆在10月會有一批走私的黃金進港。如果能先買下來，低價脫售，肯定能狠賺一筆。唯一的問題，是他沒有資本。但，張昌年那邊可不是有白花花的現成美鈔嗎？「我管的這些美鈔，雖然可以拿出來用，但必須原物歸還，不能變賣。」張昌年雖然很心動，但想起自己的責任，還是不敢輕易答應。
「這樣吧，我朋友是上海實業公司的，如果你拿美鈔來當抵押，從他那邊拿新台幣現鈔去買黃金，之後把黃金賣掉，再拿新台幣把美金贖回來還？」汪震很快地便想出了變通的方法。而張昌年這邊想想，好像也沒什麼不可以的──反正美金還是會回到國庫的嘛，他不過就是借來當個抵押罷了。
誰知道汪震的「走私黃金」根本就是個騙局。他的目的，只是要確認張昌年是否能不動聲色地取出20000美金現鈔而已。因此他對張昌年說，上海實業公司的現金現在不夠了，不如先把這筆錢揣著，看看有什麼其他投資標的。
轉個身，汪震就約了小金先生在今日二二八和平公園附近的三葉莊咖啡館相聚。他對小金說，有一個走私商人身上有美鈔萬餘元，想要偷渡出境，要小金幫他找船，順便規劃一下黑吃黑，搶走他身上一半美金的事情。
汪震和小金商量謀財事宜的三葉莊咖啡館，以及三人和張昌年會晤的朝風咖啡室，都是當時文人雅士熱愛相約的場所。文人雅士在享用美妙的音樂與美味的咖啡之時，恐怕不會想到不過幾座之遙，就有人認真地在討論經濟犯罪又或謀財害命這種令人不寒而慄的計畫吧？
聽汪震說了這些事情的金明時，當時寄居在賈麟書家。他很快地就和東道主分享了這個情報。兩人商量後，認為很難找到走私船，而如果單純的黑吃黑，則又怕之後張昌年不甘心而前往報案。「我看，只有殺了他。」賈麟書和金明時這樣說道。他們在商量時用的是浙江腔的國語嗎？或者是浙江方言之一的吳語呢？無人知曉。唯一可確認的，是三人很快地擬定了謀殺計畫，並且劍及履及的付諸實行。
從萬盛里到和平東路：謀殺之旅
決定要謀殺張昌年，並談好款項分配比例（汪得一半，金和賈再平分剩下的金額）後，汪震選定了公館附近的室內作為行兇場所。10月26日，他們在三葉莊會合後，一同到萬盛里125號看房。
此屋的屋主龔斌，乃是台大的僑生。這棟位於台北景美間公路（今羅斯福路五段附近）左側，距離萬盛橋招呼站的房子，因為對龔斌來說上課不太方便，因而決心出租或轉售。金明時等人則看上了它有庭院、獨棟、寧靜的特點，立刻租了下來。
根據《中央日報》記者的報導，這棟房子的配置是這個樣子的：
房子共有三間，彼此都有門可通。旁邊一間三個榻榻米的房間是廚房，也就是兇犯分解屍體的地方。另外兩間各六個榻榻米大，前面一間是臥房，記者去時，裡面還擺有木床，書桌及衣櫥。後面一間是客室，除四隻木椅，一個茶几，及屋角的一個長方桌子以外，別無他物。張昌年被害的地方就在此。
這樣的配置，其實有些奇怪。因為一般來說，臥室會在會客室的後面，然而在本案中，一進門先看到的卻是臥室。對此，當時的警方推測，因為後面一間「比較清靜，而且不會被路人看見」所以才被拿來布置成客廳，以供謀殺之用。由此，可以看出汪震等人的處心積慮。
但他們的講究還不只這樣。汪震等人為了能夠順利謀殺張昌年，除了注重室內配置的細節外，更彼此約定要「除去杯盤，不倒茶水，以免動作時落地發聲，及購備晚報雜誌，讓其埋頭閱讀，以防注意。」
至於凶器，由金明時與賈麟書兩人負責購買，他們可說是「東市買駿馬，西市買鞍韉。」在萬盛里的五金行買了一條棉繩，羅斯福路三段的木店買了一支木棒，又到永樂市場買了一把刻骨尖刀。為了處置屍體，金明時又跑到延平南路，買了硫酸、硝酸、鹽酸各一磅，想要溶解屍體。但後來因為他們先用豬肉做實驗，發現行不通，遂打消此念。
看到這裡，實在不免俗地想說，這些兇手做普通工作的時候有這麼認真就好了。這下子萬事俱備，只欠受害者了。而張昌年就在20年同窗好友的引導下，一步步地走向死亡陷阱。
最後，按照賈麟書的說法，他們三人以張昌年為圓心，分立三角，汪震負責指揮，他一指示，賈麟書便拿出木棒，往張昌年的後腦猛打，金明時則負責從背後架住張昌年的兩臂。待張昌年昏厥後，金明時、賈麟書兩人再用棉繩將之勒斃。為了怕張昌年未死，金明時最後踏上屍身背脊，以兩足蹂踏的方式，再度確認張昌年的死亡。「就像在屍體上跳舞一樣。」賈麟書供述道。
劇終與餘波
隨著兇手一一就逮，案情也逐漸地明朗。這起轟動一時的案件，更有媒體全程跟進其審判的狀況。在隔離偵訊下，兇手們開始彼此互咬的戲碼，也在世人的面前上演。當年的新聞熱度，熱到了為怕開庭時旁天者太多，必須用身分證來換旁聽劵。最終，三人全被判決共同強劫而故意殺人成立，被處死刑，褫奪公權終身。此外還因教唆違反政府依國家總動員法所發禁止黃金外幣自由買賣之命令，處有期徒刑一年。
事件看似到此結束，然而關於人的事情，永遠不會那麼簡單消失無蹤。當賈麟書遭捕後，他所留下的四個子女一下子成為社會關注的焦點──僅有一女成年的賈家子女，未來要往何處去？
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。