央行副理張昌年命案（下）：案件看似隨兇手死刑落幕，真相卻在54年後出現戲劇性翻轉

文：路那

「我也想發財！」張昌年的盜金，與凶手們的合議

1956年春天，汪震去拜訪老朋友張昌年的時候，聽說了他現在負責保管央行美鈔的職務。「昌年，你想發財嗎？」汪震問道。怎麼不想？張昌年不僅有一妻三子，他和妻子的母親也都還健在。雖然靠著他的薪水與政府的津貼，一家人過的也是不錯的日子，但人往高處爬嘛。更何況張昌年正在為了他替親戚的錢被倒，要賠償的事情而煩惱呢。

汪震告訴他，基隆在10月會有一批走私的黃金進港。如果能先買下來，低價脫售，肯定能狠賺一筆。唯一的問題，是他沒有資本。但，張昌年那邊可不是有白花花的現成美鈔嗎？「我管的這些美鈔，雖然可以拿出來用，但必須原物歸還，不能變賣。」張昌年雖然很心動，但想起自己的責任，還是不敢輕易答應。

「這樣吧，我朋友是上海實業公司的，如果你拿美鈔來當抵押，從他那邊拿新台幣現鈔去買黃金，之後把黃金賣掉，再拿新台幣把美金贖回來還？」汪震很快地便想出了變通的方法。而張昌年這邊想想，好像也沒什麼不可以的──反正美金還是會回到國庫的嘛，他不過就是借來當個抵押罷了。

誰知道汪震的「走私黃金」根本就是個騙局。他的目的，只是要確認張昌年是否能不動聲色地取出20000美金現鈔而已。因此他對張昌年說，上海實業公司的現金現在不夠了，不如先把這筆錢揣著，看看有什麼其他投資標的。

轉個身，汪震就約了小金先生在今日二二八和平公園附近的三葉莊咖啡館相聚。他對小金說，有一個走私商人身上有美鈔萬餘元，想要偷渡出境，要小金幫他找船，順便規劃一下黑吃黑，搶走他身上一半美金的事情。

汪震和小金商量謀財事宜的三葉莊咖啡館，以及三人和張昌年會晤的朝風咖啡室，都是當時文人雅士熱愛相約的場所。文人雅士在享用美妙的音樂與美味的咖啡之時，恐怕不會想到不過幾座之遙，就有人認真地在討論經濟犯罪又或謀財害命這種令人不寒而慄的計畫吧？

聽汪震說了這些事情的金明時，當時寄居在賈麟書家。他很快地就和東道主分享了這個情報。兩人商量後，認為很難找到走私船，而如果單純的黑吃黑，則又怕之後張昌年不甘心而前往報案。「我看，只有殺了他。」賈麟書和金明時這樣說道。他們在商量時用的是浙江腔的國語嗎？或者是浙江方言之一的吳語呢？無人知曉。唯一可確認的，是三人很快地擬定了謀殺計畫，並且劍及履及的付諸實行。

從萬盛里到和平東路：謀殺之旅

決定要謀殺張昌年，並談好款項分配比例（汪得一半，金和賈再平分剩下的金額）後，汪震選定了公館附近的室內作為行兇場所。10月26日，他們在三葉莊會合後，一同到萬盛里125號看房。

此屋的屋主龔斌，乃是台大的僑生。這棟位於台北景美間公路（今羅斯福路五段附近）左側，距離萬盛橋招呼站的房子，因為對龔斌來說上課不太方便，因而決心出租或轉售。金明時等人則看上了它有庭院、獨棟、寧靜的特點，立刻租了下來。

根據《中央日報》記者的報導，這棟房子的配置是這個樣子的：

房子共有三間，彼此都有門可通。旁邊一間三個榻榻米的房間是廚房，也就是兇犯分解屍體的地方。另外兩間各六個榻榻米大，前面一間是臥房，記者去時，裡面還擺有木床，書桌及衣櫥。後面一間是客室，除四隻木椅，一個茶几，及屋角的一個長方桌子以外，別無他物。張昌年被害的地方就在此。

這樣的配置，其實有些奇怪。因為一般來說，臥室會在會客室的後面，然而在本案中，一進門先看到的卻是臥室。對此，當時的警方推測，因為後面一間「比較清靜，而且不會被路人看見」所以才被拿來布置成客廳，以供謀殺之用。由此，可以看出汪震等人的處心積慮。

但他們的講究還不只這樣。汪震等人為了能夠順利謀殺張昌年，除了注重室內配置的細節外，更彼此約定要「除去杯盤，不倒茶水，以免動作時落地發聲，及購備晚報雜誌，讓其埋頭閱讀，以防注意。」

至於凶器，由金明時與賈麟書兩人負責購買，他們可說是「東市買駿馬，西市買鞍韉。」在萬盛里的五金行買了一條棉繩，羅斯福路三段的木店買了一支木棒，又到永樂市場買了一把刻骨尖刀。為了處置屍體，金明時又跑到延平南路，買了硫酸、硝酸、鹽酸各一磅，想要溶解屍體。但後來因為他們先用豬肉做實驗，發現行不通，遂打消此念。

看到這裡，實在不免俗地想說，這些兇手做普通工作的時候有這麼認真就好了。這下子萬事俱備，只欠受害者了。而張昌年就在20年同窗好友的引導下，一步步地走向死亡陷阱。

最後，按照賈麟書的說法，他們三人以張昌年為圓心，分立三角，汪震負責指揮，他一指示，賈麟書便拿出木棒，往張昌年的後腦猛打，金明時則負責從背後架住張昌年的兩臂。待張昌年昏厥後，金明時、賈麟書兩人再用棉繩將之勒斃。為了怕張昌年未死，金明時最後踏上屍身背脊，以兩足蹂踏的方式，再度確認張昌年的死亡。「就像在屍體上跳舞一樣。」賈麟書供述道。

劇終與餘波

隨著兇手一一就逮，案情也逐漸地明朗。這起轟動一時的案件，更有媒體全程跟進其審判的狀況。在隔離偵訊下，兇手們開始彼此互咬的戲碼，也在世人的面前上演。當年的新聞熱度，熱到了為怕開庭時旁天者太多，必須用身分證來換旁聽劵。最終，三人全被判決共同強劫而故意殺人成立，被處死刑，褫奪公權終身。此外還因教唆違反政府依國家總動員法所發禁止黃金外幣自由買賣之命令，處有期徒刑一年。

事件看似到此結束，然而關於人的事情，永遠不會那麼簡單消失無蹤。當賈麟書遭捕後，他所留下的四個子女一下子成為社會關注的焦點──僅有一女成年的賈家子女，未來要往何處去？