這批很純：泰國大麻合法化後，我與曼谷街頭小販和客人們聊了聊

泰國其實在2018年就允許醫療用途大麻，在今年，2022年6月開始將大麻從管制藥物中移除，允許民眾在家透過App向政府註冊後，可以不限數量的種植大麻。不過要在相關店面販售還是得取得政府執照，且只能販售給20歲以上的成年人。

另一篇有關於泰國大麻合法化的文章（Narcotics Code）則是提到，泰國為了解決的監獄人滿為患的問題，在監獄裡80%的犯人都跟濫用藥物相關，大麻解放另一發佈，監獄也立刻釋放4000位和大麻相關罪犯。

泰國大麻合法化是限定於「醫療用途」，不鼓勵娛樂用途。但相關法律卻相當模糊（不需要取得醫師處方籤），在酒吧、夜市、街邊都有販售，吸引大批觀光客到泰國旅遊，一邊享受大麻「合法化」。

台灣社會對大麻的觀感還是非常保守的，從媒體、老一輩的人眼中看來吸食大麻跟吸毒沒兩樣。尤其媒體渲染後，大麻嚴重黑化，從小看著藝人因為吸食大麻要對社會大眾鞠躬道歉的新聞，對大麻有很不好的印象。

醫學角度來說，大麻不像其他毒品會產生生理依賴性（靜脈注射的就不說了），也就是度使用時會有生理的戒斷症狀出現。會在某些國家、地區合法化的主因是醫療用途。長期失眠患者、長期慢性疼痛患者，有種大麻的成分會讓人有鎮定的功能，紓解他們生理上的不適。

大麻中的大麻二酚是不會造成成癮現象，通常在大量及長期的使用下才會出現心理性成癮。

但大部分人抽大麻並不是拿來治病，而是娛樂方面，而娛樂方面就真的見仁見智了，我沒有要推崇大麻的好或批評他帶來的影響，此篇為實際走訪泰國店面和訪問認識的人後生產出的遊記！

作者拍攝提供

店內都販賣哪些商品？

現在在曼谷街頭隨處可見大麻販售店面，小從夜市裡的攤位至餐車式販售，大到位於BTS（泰國輕軌）旁邊的店面。甚至有些店面主打送免費小熊軟糖（裡面有大麻成分）來吸引顧客，販售的物品也是五花八門，軟糖、布朗尼、餅乾、各種不同成份的大麻菸草、鼻吸劑（在造訪泰國前我也不太懂大麻分類）。

我實際走訪好幾間去看看，跟每個店員聊聊，通常店員都很嗨（？）不知道是不是上班第一件事是不是吸幾口。得出的結論，是在輕軌店面旁邊的店員通常英文比較好，能有比較好的溝通和介紹。在餐車或是夜市裡的就要看運氣了！

作者拍攝提供

作者拍攝提供 琳瑯滿目的大麻周邊商品

通常買大麻菸草可以分成1克或是0.5克來賣（沒有再更少了），大部分的店都會以1克為單位來販售，可以自己買菸只和濾嘴回去分開捲菸，或是請店家幫忙捲菸。

其實我也不太清楚在大部分國家大麻販售價格（畢竟台灣及新加坡都是違法），實際走訪很多間（畢竟看看不用錢），這邊平均1克賣700到800泰銖（1泰銖約0.85台幣），當然還是要看大麻的品種。捲菸的部分，通常最小單位店家可以幫忙分成大概250毫克一支（也就是買半克幫你分兩支）。在夜市和餐車也有看到有人賣Pre-rolled煙捲大概350泰銖一支（詳細要問一下裡面含幾毫克）。周邊產品布朗尼則大概250泰銖一個，其他我則沒細問。

作者拍攝提供 店內大麻陳列可供試聞

作者拍攝提供 店員幫忙分裝捲菸

我告訴店員我想寫一篇有關泰國大麻合法化的文章，他們都很大方的讓我拍照，也很熱心回答我的問題。

現在買了大麻煙後不能在店內抽，也不能在「公眾場合」抽！所謂的「公眾場合」為人來人往路邊、吸煙區，只要大麻菸味有可能引起路人反感投訴的話，警察到現場都可以進行罰款。

店員的建議為在停車場的角落抽（我真的是照著原話寫下來）。其實店員都會給很真實的建議，畢竟他們也不想要觀光客抽了之後有什麼意外，因為大麻菸沒再參雜其他菸草，濃度非常的純，很多人在不知情的狀況下狂抽猛抽，結果石化在路邊。

作者拍攝提供 大麻原形醜醜的？

「歡迎聞聞看呀，選你喜歡的味道」

在大麻店也有跟其他客人聊天，基本上泰國的觀光業因為大麻攀升了好幾成，畢竟是東南亞唯一合法國家，據其他在美國、荷蘭等地的人說，泰國買大麻更簡單而且到處都是。有些人去那邊抽他們人生中第一口大麻，聽說品種及純度落差很大，有些店的純度不高，結果以為自己對大麻沒什麼反應，換一間店後大吸特吸，結果效果強到招架不住。

作者拍攝提供 告示牌會介紹大麻，店員也會很熱心補充

大麻成分大致上分成兩種（或是我懂的只有這麼多），可以針對「成分」來區分，例如含有四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，THC）或大麻二酚（Cannabidiol，CBD）不等，前者因為吸食後會有興奮感、不由自主地笑、時間錯亂、動作變慢…等等，而後者則是鎮定、安眠等等功效。前者THC也是緝毒時抽血測的數值。

在泰國市面上販售大麻又分為：

Sativa：會讓吸食者有精神迷幻功能、興奮等等

Indica：鎮定、舒眠功能

Hybrid：為混合型，通常會標註Sativa或Indica個佔幾個百分比

店家會清清楚楚地寫出來，也會在前面擺上大麻，並熱情的邀請試聞，我最常聽到的一句話就是：「歡迎聞聞看呀，選你喜歡的味道」，但….老實說每一個味道聞起來對我來說都一樣，大麻就是有一股很濃烈的味道（我也不知道是不是「臭」，有些難以形容。）

作者拍攝提供 菜單（？）

大麻吸食方式也分成很多種，但我這次也沒有時間深入研究….

開心歸開心，但也要注意自己國家的法律

這次也和住在美國的朋友聊過，大麻在美國非常普遍到他們週末都會在家中使用紓壓（在這之前我不知道他們有在抽大麻），也沒人覺得這是種毒品，她備孕時才停止使用，沒出現任何戒斷症狀。

但要注意的是，大麻在大部分亞洲國家仍然屬於毒品，所以不能攜帶任何大麻相關製品（就連沾到微量大麻的研磨器、煙紙等等）入境。「屬人主義」的新加坡在泰國發布開放大麻後，也馬上聲明：「在泰國合法化並不代表國民或永久居民能恣意於出國時使用大麻，回國後若經隨機尿液抽查到，仍屬犯罪。」