香港電影復興？港產片近期票房成績優異，但我仍舊不樂觀
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現今不少港產片因政治審查而無法上映，即使這些電影如《時代革命》、《憂鬱之島》在海外獲得良好評價，形成一股港產片力量也好，它們無法在香港上映，始終顯得香港電影明顯的缺陷。一個有明顯缺陷的電影業，用「復興」、「小陽春」來形容它，始終顯得格格不入，像無視這類電影存在似的。
文：袁廸旗
最近《明日戰記》及《飯戲攻心》兩齣港產片在香港票房成績優異，讓部分人士再度高呼港產片復興的聲音。不過，筆者對此反應頗為反感，明顯地把電影業的復興看得非常簡單，以為高票房就代表電影業發展良好，實際香港電影業仍充滿隱憂。
一．不客觀的票房成績
《明日戰記》、《飯戲攻心》，乃至《闔家辣》和《阿媽有咗第二個》也有不錯的票房；但同一時間，像《心裏美》、《一路瞳行》等中小型港產片，票房成績未如預期。
至於那些賣座的港產片，它們的票房成績為何突出呢？《明日戰記》為罕見的港產科技大片，對不少觀眾來說充滿新鮮感；但新鮮感過後呢？日後類近的港產片能否保持強勢呢？特別是《明日戰記》遭批評的劇本問題，會否影響日後類近港產片的票房呢？這仍需觀察。
另外，《飯戲攻心》和《闔家辣》原本於年初上映，但疫情問題卻拖近了半年才上映，宣傳期較其他電影長，這是否有助其票房成績呢？今天港產片賣座，不等於半年、一年後港產片也有良好票房，這一切都有待觀察。這裡仍沒提及高票價、港產片包場普及等，讓票房數字並不客觀的問題。
二．政治審查
現今不少港產片因政治審查而無法上映，即使這些電影如《時代革命》、《憂鬱之島》在海外獲得良好評價，形成一股港產片力量也好，它們無法在香港上映，始終顯得香港電影明顯的缺陷。一個有明顯缺陷的電影業，用「復興」、「小陽春」來形容它，始終顯得格格不入，像無視這類電影存在似的。
另外，政治審查讓部分電影項目無法製作，或需作重新修改如《風再起時》。政治審查為創作帶來不便，從而自我審查。部分電影工作者因而保守，影響創作題材的多元化，以及其工作前景，破壞電影業原有的活力及創意。
雖然部分政治審查嚴厲的國家，其電影業看似有著不俗的發展，例如中國市場有著強勁的票房收入、伊朗導演以創意游走在政治審查邊緣。不過，這些都是表面現象，政治審查對創作者的安危、電影項目的發展，在獨裁國家有明顯的破壞。
至於香港，香港不像中國大陸般，擁有龐大的電影市場和產量，所以這些被禁上映的港產片，更顯得重要；香港亦不像伊朗電影般，部分被打壓的導演早在國際上成名，較易得到國際聲援及幫助。
香港更多的是年輕導演，本身寂寂無名或經驗不多，要他們得到香港以外的資金，來拍攝香港不能上映的電影，並不容易，更何況那些拍攝敏感題材的香港導演，無人能保證他們無須受到法律制裁。如果他們像部分伊朗導演般，需要到外國才能拍攝電影的話，那是人才流失，對香港電影沒有好處的。
三．未來經濟表現及基層員工利益
票房有時反映經濟狀況，經濟不景的話，電影票房亦會受到影響，這是大家理解的道理。現時不少人看淡明年香港乃至全球經濟，未來香港電影票房成績，仍充滿疑問。這種情況下，我們怎能因一時的票房成績，就斷言香港電影有復興蹟象呢？
即使香港電影票房一直保持良好，或有助投資者增加投資香港電影，香港電影數目增加，部分人士認為，電影工作者工作機會也因而增加，帶動其收入增加⋯⋯。
不過殘酷的現事是，大部分香港電影工作者，不會因港產片票房良好，而有所得益如加薪；得益的，最多也是該片的導演、演員，及部分主創成員。大部分電影工作者沒有得益，工作量增加的，可能只有少數；電影行業的各種剝削如低薪，依舊存在；因移民或收入問題而離開行業的，依舊離開。
四・積極及長遠的電影政策
香港電影的其中一個問題，就是沒有長遠且積極的電影政策及措施。香港不少的電影措施，仍停留在讓多些電影工作者有工作，或只著重提拔新導演，但這不能解決一些行內一直存在的問題，例如編劇等崗位待遇過低、電影種類未見多元化。沒有行之有效的電影政策和措施，就算香港電影真的復興，恐怕只是曇花一現。
如果大家有閱讀近十年評論香港電影業的文章，都發現每隔幾年都有香港電影復興的聲音；但這些聲音之後呢？一個電影業的復甦，從不容易，要長遠發展，需要解決現有問題之餘，仍需要創新及多元的措施支持；可惜，這方面香港電影仍然不足。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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