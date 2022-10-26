平時是廠工休假只愛畫畫，他是「用畫筆代替說話的菲律賓移工」桑尼

撰文、拍攝、圖片合成：Asuka Lee｜圖片提供：桑尼

如果你在桃竹苗地區的菲律賓移工圈提到桑尼（Sonny Torreflores Simera）的名字，大部份人都會馬上回答：「聽過呀！就是那個話很少、但畫畫超厲害的男生。」是的，有別於大眾對菲律賓人的印象是熱情外放、能歌善舞，桑尼顯得非常與眾不同，你在一般菲律賓人愛參加的活動像是籃球競賽、選美競賽都不太能看到他的身影，因為桑尼休假時只愛做一件事：安靜的畫畫。

由於我已經在太多不同場合聽過桑尼的名號，因此一直對他很有興趣，恰巧前陣子透過「菲臺之音」新住民黃琦妮的安排，我得以在一間咖啡店與桑尼碰面訪問；然而桑尼本人的確如傳聞中的非常害羞且寡言，正當我頭痛要如何切入訪問時，當天有攜帶繪畫工具的桑尼看到筆者女友在現場，主動說：「不如我現場來幫她畫一張畫吧？」於是馬上熟練的拿起工具開始揮灑。

對比面對面交談時的羞怯，拿起畫筆的桑尼，臉色顯然放鬆許多，我也得以一邊趁著他在繪畫的空檔，一邊有一搭沒一搭的跟他閒聊，進而把這篇報導拼湊出來。

Photo Credit：Asuka 面對面交談非常害羞的桑尼，拿起他最熟悉的畫筆後，表情顯得放鬆很多。

今年39歲的桑尼來自菲律賓南部民答那峨島的塔古姆市（Tagum City），距離前總統杜特蒂的發跡地達沃市（Davao City）非常接近，雖然他年近40，但或許是藝術的陶冶，筆者覺得本人長相看起來約莫30出頭而已。桑尼從小就喜歡畫畫，由於興趣使然，大學唸的是建築系，經過科班訓練後，他逐漸磨練出一手出神入化的畫功，但畢業後也因為家境因素，桑尼跟其他千萬同胞一樣踏上出國當移工的旅途，他曾經去汶萊工作過，台灣是他海外旅程的第二站，但他似乎跟寶島非常有緣，轉眼間就已經在台灣待上十年。

由於桑尼是一位「用畫筆代替說話」的人，因此筆者決定從下面開始給大家看一些桑尼在台灣期間繪製的作品：

Photo Credit：桑尼提供 桑尼很喜歡以動物為題材作畫，尤其特別喜歡畫馬。

Photo Credit：桑尼提供 桑尼很喜歡以動物為題材作畫，尤其特別喜歡畫馬，這是他的露天壁畫作品之一。

Photo Credit：桑尼提供，Asuka合成 除了馬之外，桑尼畫起老虎也是栩栩如生。

Photo Credit：桑尼提供，Asuka合成 一塊尋常的木頭，經過桑尼的巧手繪製後，成了山間的瀑布。

Photo Credit：桑尼提供，Asuka合成 台灣路邊常見的塑膠水桶，經由桑尼改造後，呈現截然不同的風格。

Photo Credit：桑尼提供 桑尼把宿舍裡一個小房間改造成小巧精緻的教堂，讓移工同胞們可以在此做禮拜。

Photo Credit：桑尼提供，Asuka合成 桑尼為菲律賓朋友繪製的肖像畫，畫工之細常被朋友稱讚：「比照片還傳神！」

Photo Credit：桑尼提供 桑尼也會以菲律賓文化為主題創作，此為菲律賓常見的特色美食烤乳豬。

Photo Credit：桑尼提供 除了古典寫實風格外，當代風格也難不倒他，原本單調的公司廁所頓時五彩繽紛起來。

Photo Credit：桑尼提供 原本普通的宿舍樓梯，經由桑尼點綴後顯得生意盎然。

Photo Credit：桑尼提供 經過桑尼改造之後的宿舍垃圾桶。

Photo Credit：桑尼提供 桑尼為許多菲律賓親朋好友繪製肖像畫。

邊畫邊聊了一陣子後，桑尼的現場速寫完工，看到成品後模特兒本人相當滿意，打算帶回去裱框收藏；最後桑尼跟我們透露，已經在台灣待了十多年的他，快要接近十二年的移工在台最長年限了，但他對這裡的生活已經很適應，有想要在台灣久居創作的打算，特別是台灣近幾年推出的「外國專業人才延攬及僱用法」有納入藝術工作者，且先前已經有沙畫藝術家馬力歐等移工申請成功的案例，桑尼也相當心動，他有信心他的畫筆可以為台灣社會增添更多色彩。

特別安排這次採訪的新住民黃琦妮，是從抖音app上偶然看到桑尼的作品，驚為天人的同時也起了愛才惜才之心，希望這位有才能的同胞能留下來為台灣貢獻；她分析，桑尼雖然具備極高的藝術天份，但個性太害羞、不太善於為自己宣傳，導致他的名氣一直出不了菲律賓圈，因此希望能為他爭取一些媒體曝光，讓更多人看到桑尼的作品。

萬一最後申請沒通過、沒辦法留在台灣呢？桑尼靦腆的笑說，可能回鄉當個建築師吧，但筆者認為讓桑尼這位十多年經歷的資深廠工外加極高天份的藝術家無法留台也是個損失，因此如果您喜歡桑尼的作品，除了可以到他的臉書給他鼓勵外，也可以多轉貼這篇報導或是桑尼的畫作，增加他的能見度唷！

看到成品後模特兒本人相當滿意，打算帶回去裱框收藏。（Asuka拍攝）

菲律賓新住民黃琦妮（左一）安排這次採訪行程，希望透過媒體讓更多人看到桑尼的才能。（黃琦妮提供）

本文獲《移人》授權刊登，原文請見：「用畫筆代替說話的菲律賓移工」桑尼期盼畫遍全台灣

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒