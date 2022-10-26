平時是廠工休假只愛畫畫，他是「用畫筆代替說話的菲律賓移工」桑尼
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特別安排這次採訪的新住民黃琦妮，是從抖音app上偶然看到桑尼的作品，驚為天人的同時也起了愛才惜才之心，希望這位有才能的同胞能留下來為台灣貢獻；她分析，桑尼雖然具備極高的藝術天份，但個性太害羞、不太善於為自己宣傳，導致他的名氣一直出不了菲律賓圈，因此希望能為他爭取一些媒體曝光
撰文、拍攝、圖片合成：Asuka Lee｜圖片提供：桑尼
如果你在桃竹苗地區的菲律賓移工圈提到桑尼（Sonny Torreflores Simera）的名字，大部份人都會馬上回答：「聽過呀！就是那個話很少、但畫畫超厲害的男生。」是的，有別於大眾對菲律賓人的印象是熱情外放、能歌善舞，桑尼顯得非常與眾不同，你在一般菲律賓人愛參加的活動像是籃球競賽、選美競賽都不太能看到他的身影，因為桑尼休假時只愛做一件事：安靜的畫畫。
由於我已經在太多不同場合聽過桑尼的名號，因此一直對他很有興趣，恰巧前陣子透過「菲臺之音」新住民黃琦妮的安排，我得以在一間咖啡店與桑尼碰面訪問；然而桑尼本人的確如傳聞中的非常害羞且寡言，正當我頭痛要如何切入訪問時，當天有攜帶繪畫工具的桑尼看到筆者女友在現場，主動說：「不如我現場來幫她畫一張畫吧？」於是馬上熟練的拿起工具開始揮灑。
對比面對面交談時的羞怯，拿起畫筆的桑尼，臉色顯然放鬆許多，我也得以一邊趁著他在繪畫的空檔，一邊有一搭沒一搭的跟他閒聊，進而把這篇報導拼湊出來。
今年39歲的桑尼來自菲律賓南部民答那峨島的塔古姆市（Tagum City），距離前總統杜特蒂的發跡地達沃市（Davao City）非常接近，雖然他年近40，但或許是藝術的陶冶，筆者覺得本人長相看起來約莫30出頭而已。桑尼從小就喜歡畫畫，由於興趣使然，大學唸的是建築系，經過科班訓練後，他逐漸磨練出一手出神入化的畫功，但畢業後也因為家境因素，桑尼跟其他千萬同胞一樣踏上出國當移工的旅途，他曾經去汶萊工作過，台灣是他海外旅程的第二站，但他似乎跟寶島非常有緣，轉眼間就已經在台灣待上十年。
由於桑尼是一位「用畫筆代替說話」的人，因此筆者決定從下面開始給大家看一些桑尼在台灣期間繪製的作品：
邊畫邊聊了一陣子後，桑尼的現場速寫完工，看到成品後模特兒本人相當滿意，打算帶回去裱框收藏；最後桑尼跟我們透露，已經在台灣待了十多年的他，快要接近十二年的移工在台最長年限了，但他對這裡的生活已經很適應，有想要在台灣久居創作的打算，特別是台灣近幾年推出的「外國專業人才延攬及僱用法」有納入藝術工作者，且先前已經有沙畫藝術家馬力歐等移工申請成功的案例，桑尼也相當心動，他有信心他的畫筆可以為台灣社會增添更多色彩。
特別安排這次採訪的新住民黃琦妮，是從抖音app上偶然看到桑尼的作品，驚為天人的同時也起了愛才惜才之心，希望這位有才能的同胞能留下來為台灣貢獻；她分析，桑尼雖然具備極高的藝術天份，但個性太害羞、不太善於為自己宣傳，導致他的名氣一直出不了菲律賓圈，因此希望能為他爭取一些媒體曝光，讓更多人看到桑尼的作品。
萬一最後申請沒通過、沒辦法留在台灣呢？桑尼靦腆的笑說，可能回鄉當個建築師吧，但筆者認為讓桑尼這位十多年經歷的資深廠工外加極高天份的藝術家無法留台也是個損失，因此如果您喜歡桑尼的作品，除了可以到他的臉書給他鼓勵外，也可以多轉貼這篇報導或是桑尼的畫作，增加他的能見度唷！
筆者註：桑尼的作品非常多，內文貼出的只佔他作品的一小部份，桑尼也非常希望讓大家透過作品來認識他，如果想看更多桑尼的作品，他在臉書有開了一個相簿專門放他的作品集，請點此觀看。
本文獲《移人》授權刊登，原文請見：「用畫筆代替說話的菲律賓移工」桑尼期盼畫遍全台灣
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon