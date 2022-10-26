2022/10/26,
歐洲

岳父是「印度比爾蓋茲」、妻子富過伊莉莎白二世，英國新首相蘇納克一家生活豪奢

岳父是「印度比爾蓋茲」、妻子富過伊莉莎白二世，英國新首相蘇納克一家生活豪奢
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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蘇納克的76歲岳父納拉雅納・莫西於1981年共同創辦了科技巨頭印福思科技公司（Infosys）。這家軟體外包服務巨擘現在市值達750億美元。蘇納克的妻子阿克莎塔，在印福思持有的股份約達7億美元，比已故的英國女王伊莉莎白二世還要富有。

（中央社）英國下任首相蘇納克（Rishi Sunak）的印度裔妻子阿克莎塔・莫西（N.R. Narayana Murthy）有個富豪爸爸，個人財產比已故女王還多，在平民百姓受物價飆漲所苦時，蘇納克穿名牌鞋到工地拉票、砸千萬蓋泳池等過往都被挖出。

《法新社》報導，蘇納克的76歲岳父納拉雅納・莫西於1981年共同創辦了科技巨頭印福思科技公司（Infosys）。這家軟體外包服務巨擘現在市值達750億美元（約新台幣2兆4446億美元），將印度轉型成「全球的後勤辦公室」。

《富比世》（Forbes）雜誌2012年公布的「當代最偉大的12位大企業家」中，只有兩名非美國人上榜，身為印福思創辦人的納拉雅納是其中之一，他是在1974年遇到改變他一生的時刻，當時他在共產主義的東歐被關了4個晚上。

納拉雅納事後說：「那4個晚上把我從困惑的左派人士，扭轉成堅定的慈悲資本主義者。」

蘇納克的岳母蘇達（Sudha）是塔塔汽車公司（Tata Motors Ltd.）的首位女工程師，她最出名的事蹟是她曾在明信片中向塔塔董事長抱怨，稱公司的規定暗指「女性應徵者不必申請」工程師職位。

蘇達被視為「印度最受歡迎的奶奶」，她是著作等身的作家，在從事公益活動上擁有強大號召力，設立了6萬間圖書館並建造1萬6000間廁所，儘管擁有龐大財富，她依舊待人謙遜，因此享有盛名。

蘇達嚴厲管教她的小孩阿克莎塔・莫西（Akshata Murty）與羅安・莫西（Rohan Murty），規定他們在家不能看電視，並堅持他們跟同學一樣，坐電動三輪車上學。

在有種姓制度的印度，媒妁之言的婚姻依舊是常見的景象，但他們對於阿克莎塔挑選家境小康、出自南安普敦（Southampton）醫師世家的兒子蘇納克為夫婿沒有意見。

阿克莎塔的父親在一封信中說，蘇納克「正如妳向我形容的那樣，聰明、帥氣、最重要的是誠實。」

蘇納克與阿克莎塔是在美國史丹佛大學（Stanford University）相識，當時阿克莎塔在攻讀MBA學位，而出任英國首相的蘇納克是傅爾布萊特基金會（The Fulbright Foundation）學者，有牛津大學學位。

依印度講究排場的標準來看，他們在2009年舉辦的婚禮相對樸實，但賓客眾星雲集，約有1000人共襄盛舉，包括政治人物、實業家與板球明星等。

阿克莎塔在印福思持有的股份約達7億美元，比已故的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）還要富有，根據「星期日泰晤士報」（Sunday Times）2021年富豪榜，伊莉莎白二世的個人財產約為4億6000萬美元。

42歲的阿克莎塔最近幾年也有數以千萬計美元的股利收入，但由於她在英國具有「非居籍」（non-domicile）身分，因此可以免繳一些英國收入稅。

為了平息有損他先生政治仕途的民眾怒火，阿克莎塔4月表示她將繳納英國對她全球收入課徵的稅金。

她在推特（Twitter）發文說：「我繳稅是因為我想做，而不是因為法規要求我這麼做。我的決定……不會改變印度還是我的出生地、國籍、父母祖國與居住地的事實。但我也愛英國。」

蘇納克夫婦育有兩個女兒並養了一隻上鏡的狗狗，在一般民眾生活陷入困境時，他們奢華的生活也被英國媒體挖出。

今年8月，英國媒體報導，他們在鄉下住所花了40萬英鎊（約新台幣1498萬元）蓋了游泳池。今年7月，蘇納克腳踩Prada樂福鞋，到滿地都是瓦礫的建地拉票。

與蘇納克至少擁有4棟房產，包括在倫敦肯辛頓（Kensington）價值700萬英鎊的5房住所。他們在美國加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）也有一棟公寓。

阿克莎塔曾涉足金融與行銷，後來在2010年成立自己的時尚品牌Akshata Designs。

根據《時尚》（Vogue）雜誌2011年的介紹，阿克莎塔與偏鄉藝術家合作，製作印度與西方融合的服裝，成為眾人「發現印度文化的媒介」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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