岳父是「印度比爾蓋茲」、妻子富過伊莉莎白二世，英國新首相蘇納克一家生活豪奢
我們想讓你知道的是
蘇納克的76歲岳父納拉雅納・莫西於1981年共同創辦了科技巨頭印福思科技公司（Infosys）。這家軟體外包服務巨擘現在市值達750億美元。蘇納克的妻子阿克莎塔，在印福思持有的股份約達7億美元，比已故的英國女王伊莉莎白二世還要富有。
（中央社）英國下任首相蘇納克（Rishi Sunak）的印度裔妻子阿克莎塔・莫西（N.R. Narayana Murthy）有個富豪爸爸，個人財產比已故女王還多，在平民百姓受物價飆漲所苦時，蘇納克穿名牌鞋到工地拉票、砸千萬蓋泳池等過往都被挖出。
《法新社》報導，蘇納克的76歲岳父納拉雅納・莫西於1981年共同創辦了科技巨頭印福思科技公司（Infosys）。這家軟體外包服務巨擘現在市值達750億美元（約新台幣2兆4446億美元），將印度轉型成「全球的後勤辦公室」。
《富比世》（Forbes）雜誌2012年公布的「當代最偉大的12位大企業家」中，只有兩名非美國人上榜，身為印福思創辦人的納拉雅納是其中之一，他是在1974年遇到改變他一生的時刻，當時他在共產主義的東歐被關了4個晚上。
納拉雅納事後說：「那4個晚上把我從困惑的左派人士，扭轉成堅定的慈悲資本主義者。」
蘇納克的岳母蘇達（Sudha）是塔塔汽車公司（Tata Motors Ltd.）的首位女工程師，她最出名的事蹟是她曾在明信片中向塔塔董事長抱怨，稱公司的規定暗指「女性應徵者不必申請」工程師職位。
蘇達被視為「印度最受歡迎的奶奶」，她是著作等身的作家，在從事公益活動上擁有強大號召力，設立了6萬間圖書館並建造1萬6000間廁所，儘管擁有龐大財富，她依舊待人謙遜，因此享有盛名。
蘇達嚴厲管教她的小孩阿克莎塔・莫西（Akshata Murty）與羅安・莫西（Rohan Murty），規定他們在家不能看電視，並堅持他們跟同學一樣，坐電動三輪車上學。
在有種姓制度的印度，媒妁之言的婚姻依舊是常見的景象，但他們對於阿克莎塔挑選家境小康、出自南安普敦（Southampton）醫師世家的兒子蘇納克為夫婿沒有意見。
阿克莎塔的父親在一封信中說，蘇納克「正如妳向我形容的那樣，聰明、帥氣、最重要的是誠實。」
蘇納克與阿克莎塔是在美國史丹佛大學（Stanford University）相識，當時阿克莎塔在攻讀MBA學位，而出任英國首相的蘇納克是傅爾布萊特基金會（The Fulbright Foundation）學者，有牛津大學學位。
依印度講究排場的標準來看，他們在2009年舉辦的婚禮相對樸實，但賓客眾星雲集，約有1000人共襄盛舉，包括政治人物、實業家與板球明星等。
阿克莎塔在印福思持有的股份約達7億美元，比已故的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）還要富有，根據「星期日泰晤士報」（Sunday Times）2021年富豪榜，伊莉莎白二世的個人財產約為4億6000萬美元。
42歲的阿克莎塔最近幾年也有數以千萬計美元的股利收入，但由於她在英國具有「非居籍」（non-domicile）身分，因此可以免繳一些英國收入稅。
為了平息有損他先生政治仕途的民眾怒火，阿克莎塔4月表示她將繳納英國對她全球收入課徵的稅金。
她在推特（Twitter）發文說：「我繳稅是因為我想做，而不是因為法規要求我這麼做。我的決定……不會改變印度還是我的出生地、國籍、父母祖國與居住地的事實。但我也愛英國。」
蘇納克夫婦育有兩個女兒並養了一隻上鏡的狗狗，在一般民眾生活陷入困境時，他們奢華的生活也被英國媒體挖出。
今年8月，英國媒體報導，他們在鄉下住所花了40萬英鎊（約新台幣1498萬元）蓋了游泳池。今年7月，蘇納克腳踩Prada樂福鞋，到滿地都是瓦礫的建地拉票。
與蘇納克至少擁有4棟房產，包括在倫敦肯辛頓（Kensington）價值700萬英鎊的5房住所。他們在美國加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）也有一棟公寓。
阿克莎塔曾涉足金融與行銷，後來在2010年成立自己的時尚品牌Akshata Designs。
根據《時尚》（Vogue）雜誌2011年的介紹，阿克莎塔與偏鄉藝術家合作，製作印度與西方融合的服裝，成為眾人「發現印度文化的媒介」。
新聞來源
延伸閱讀
- 蘇納克成為英國史上首位非白人、非基督徒首相，演說呼籲團結，卻遭黨內質疑能否贏得大選
- 從「新鐵娘子」到「萵苣笑話」，英國人如何看待特拉斯的45天？
- 英國首相蘇納克：從「不惜代價」救經濟，到進軍唐寧街10號的移民後代
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
收聽管道如下：
● Apple Podcast｜https://apple.co/3SxTLSc
● Spotify｜https://spoti.fi/3stpxVS
● KKBOX｜https://bit.ly/3DuDdGL
● Castbox｜https://bit.ly/3TQbfdQ
● Stitcher｜https://bit.ly/3SCIKiC
● Omny｜https://bit.ly/3f31bzo
本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。