112學年度大學申請入學、繁星推薦參採學科看這裡：理工校系不看國文成趨勢，參採2科校系大幅增加
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藍天予指出，112學年度減少採計科目的校系主要集中在私校，「私校壓力真的很大。」他觀察到，一些老牌私校校系拔掉篩選科目相當果決，例如物理系不看自然，歷史系不看國文，電機系不看英文等，目的都是為了讓更多人通過第1階段篩選，避免產生太多缺額。
（中央社）少子女化衝擊大學招生，許多校系在「申請入學」減少參採科目，熱門理工校系如台大機械、化工等，不再採計國文科，校方解釋是為「對準學系需求」。
甄選會25日公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採學科能力測驗科目。參採2科的校系數大幅增加；參採3科、4科校系數則相應減少。
《中央社》報導，112學年度是大學入學改革第2年，許多校系觀察首年（111學年度）招生缺額暴增的情況後，紛紛將參採科目數下修。
根據甄選會公布的新聞稿，採計數學A、數學B視為一科，申請入學採4科的校系數從去年的652系減為582系；採3科從931系減為885系；採2科從441系大幅增加為542系。
得勝者文教升學輔導專家藍天予接受《中央社》電訪，分享他觀察到的幾個趨勢。首先，近年越來越多理工校系不參採國文科，112學年度包括台大機械、化工、材料、生物機電等系，都加入「不看國文」的行列。
藍天予表示，目前可以很明顯地感受到，「純二類組」的校系慢慢不要求國文；二、三類混合的校系，還有可能會看國文，例如台大醫學工程系。
藍天予分析，照理說能考進台大的學生，國文都不會太差，校系不參採國文，更有機會收到「偏科」的學生，例如英文、數學、自然科很強，但不擅長國文。但從另一個角度，對擅長國文的學生來說，未來恐會更為競爭，遇到更多「偏科」的高手。
台灣大學教務處註冊組長李宏森解釋，不採計國文科，並非學系不重視國文，而是因應學校在招生討論會中，建議各系檢視參採科目，更「對準學系需求」。
李宏森舉例，對工程類科的學系來說，國文可能不是最主要的科目，減少參採能夠收到更適性的學生，找到學系最想要的人才，並減少缺額。
另一個趨勢是，112學年度同時參採數A、數B的校系增加。藍天予推測，可能是去年（111學年度）數A考的太難，學系若只用數A做檢定，會篩去很多「社會組高手」。同時參採數B，就能減緩這樣的情形。
李宏森表示，今年台大各系在參採數A、數B，以及要篩選到頂標還是前標，都有一些調整。部分校系覺得數學重要，但不一定要到頂標，稍微降低到前標，可以讓進入第2階段的Pool（學生來源池）更大一些，學系可以挑的人更多。
李宏森說，去年有些學系第2階段收不到原先預定的3倍率人數（例如預定招50人，先讓150人進入二階）；而數學頂尖的學生，也會有更多的選擇機會，可能同時錄取多系，而使學系淪為「備胎」，出現缺額。
李宏森強調，參採科目都是由各系決策，校方只是提供建議。未來也會逐年檢視招生狀況，逐年調整參採科目。
藍天予指出，112學年度減少採計科目的校系主要集中在私校，「私校壓力真的很大。」他觀察到，一些老牌私校校系拔掉篩選科目相當果決，例如物理系不看自然，歷史系不看國文，電機系不看英文等，目的都是為了讓更多人通過第1階段篩選，避免產生太多缺額。
新聞來源
- 大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢（中央社）
- 大學申請入學 參採2科校系大幅增加（中央社）
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
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