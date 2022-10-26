日澳時隔15年簽「新安保宣言」協力抗中，澳洲預算增加國防與太平洋外交支出
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在與北京關係惡化的情況下，坎培拉和華盛頓已在兩個多邊集團內結成夥伴來對抗中國的影響，分別是包括日本和印度的「四方安全對話」（Quad），以及包括英國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。
日澳協力抗中，時隔15年簽新安保合作共同宣言
（中央社）日本與澳洲22日簽署新一份安全保障合作共同宣言，這份新雙邊安全協議，反映在中國日益擴張下，區域安全的前景不斷惡化。
日本首相岸田文雄與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）22日在澳洲西部城市伯斯（Perth）會談約2小時，兩人會後簽署新的「日澳安全保障共同宣言」（Joint Declaration on Security Cooperation）。
這是日澳繼2007年以來，時隔約15年再度簽署有關安全保障合作的共同宣言。
這份宣言是以岸田今年1月與當時的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）達成的一份「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement）為基礎。該份協定消弭了兩國在彼此本土舉行聯合軍事演習的障礙，這也是1960年日本與美國簽署駐日美軍地位協定以來，日本第一份允許外國軍隊出現在本土的協定。
日本22日並宣布，在新合作宣言下，日本陸海空自衛隊將首次與澳軍展開共同訓練與演習，地點在澳洲北部。
美聯社報導，艾班尼斯對記者表示，「這份具有里程碑意義的宣言，向我們的戰略結盟區域發出強烈信號。」
自從澳洲與日本2007年簽署第一份安全合作宣言以來，中國的國防預算已經成長超過4倍。
2006年，日本航空自衛隊在日本空域攔截的中國軍機為22架；但到了去年，日本航空自衛隊攔截的中國軍機高達722架。
岸田表示，日澳有共同基本價值與戰略利益，在「戰略環境愈來愈艱難」之下，發展出作戰、情報、資訊以及後勤支援方面的新合作架構。
他並表示，日澳22日簽署的新共同宣言，將為兩國未來10年的安保合作指引方向。
日本放送協會（NHK）報導，岸田也與艾班尼斯再度確認台灣海峽和平與穩定的重要性，並就敦促和平解決兩岸問題進行協商。
岸田參加這次年度日澳雙邊峰會，是他在艾班尼斯政府5月當選以來，兩人第4度會面。
兩人首次會面，是在艾班尼斯當選2天之後、於東京召開的四方安全對話（Quad）峰會，與會者還有美國總統拜登（Joe Biden）及印度總理莫迪（Narendra Modi）。
22日的峰會選擇在西澳州（Western Australia）首府伯斯舉行，象徵兩國經濟方面的緊密連結。西澳州不僅供應日本大量液化天然氣（LNG），也生產日本烏龍麵的原料小麥。
日本與澳洲也同意強化能源安全合作。日本約4成液化天然氣的進口依賴澳洲，在煤炭部分的依存度更高達約7成。受烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，能源價格高漲，岸田希望澳洲方面能穩定出口液化天然氣等能源給日本。
日本與澳洲同時簽署重要的礦產合作協議，強化日本製造業的原料供應鏈。
根據澳洲政府網站，澳洲的重要礦產包括銻、鈷、錳、鈮、鎢和釩，產量位居全球前5。澳洲還是世界上最大的鋰和金紅石生產國，以及鋯石和稀土元素的第二大生產國。
此外，據法新社報導，澳洲和日本掌握的海外情報人員及外國線人，都未達到參與全球主要情報聯盟所需水準。
日本沒有等同於美國中央情報局（CIA）、英國「軍情六處」（MI6）或俄羅斯聯邦安全局（FSB）的對外間諜機關；澳洲的澳洲安全情報組織（ASIO）規模則遠遠不及這些機構。
但根據澳洲智庫「澳洲國際事務協會」（Australian Institute of International Affairs）主任威克菲德（Bryce Wakefield）的說法，澳洲和日本都擁有強大的資訊與地理空間能力，也就是電子竊聽工具和高科技衛星，可蒐集對手的寶貴情報。
威克菲德表示，這份新合作宣言顯示，日本對於安全事務領域愈來愈積極。
他說，「這是一份很重要的協議，因為日本過去不曾公然與美國以外的夥伴進行安全方面合作。這實際上可能會開啟日本與其他國家的合作模式，例如英國」。
部分專家甚至認為，這份宣言是日本朝加入澳洲、英國、加拿大、紐西蘭、美國共組的情報分享結盟「五眼聯盟」（Five Eyes）邁出一步。
日本大學日本情報史專家小谷賢告訴法新社：「日本能夠與美國以外的另一個國家分享情報，這是劃時代的大事。」「這將強化四方安全對話架構，也是日本加入五眼聯盟的第一步。」
因應中國影響力，澳洲預算增加國防和太平洋外交支出
澳洲今天（澳洲時間25日）許諾將增加國防開支，並努力強化與東南亞和太平洋鄰近國家的外交關係，以因應中國在這一地區日漸增加的經濟和戰略影響力。
路透社報導，自澳洲總理艾班尼斯領導的中左翼工黨政府於5月上台以來，其第一份預算將2023年6月為止的財政年度國防資金提高8％，到2026年年中將達國內生產毛額（GDP）的2％以上。
此外，預算還包括先前宣布的14億澳元海外援助，其中9億澳元用於太平洋島國，4.7億澳元用於東南亞。
由於擔心中國對太平洋島國的影響力日漸增加，坎培拉一直尋求與較小鄰國改善關係。許多鄰國批評澳洲過去在氣候變遷和海平面上升等問題上缺乏行動。
今年稍早，中國與索羅門群島簽署安全協議令西方國家感到震驚，儘管索國宣稱該協議並不允許在其領土上建立軍事基地。
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