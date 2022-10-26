習近平第三任期上任隔天，美國司法部曝光三起涉華間諜案：事關「獵狐行動」與華為
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汪文斌被追問賄賂與阻礙司法公正案件中的涉案企業是否華為時，再次重申「不了解」，並未承認或否認有關說法。2020年，美國也曾曝光據稱與「獵狐行動」有關的間諜案件。汪文斌當時促請美國「不要淪為犯罪分子的避罪天堂」。
中共中央總書記習近平獲得第三個五年任期後一天，美國司法部一口氣曝光三起涉華間諜案件。美國司法部長梅瑞克・賈蘭德（Merrick Garland）指控北京試圖破壞美國司法。
司法部星期一（10月25日）公布的三起案件共涉及14名中國公民和一名美籍華人，全部案件發生於紐約州與毗鄰的紐澤西州。其中一起案件涉及兩名美方所稱的中國情報人員，他們被指試圖以現金、珠寶和虛擬貨幣收買被定為保密的聯邦起訴文件。兩人被指控阻礙司法公正與洗錢罪。據多家媒體報導，涉案公司為總部設在廣東的電信巨頭華為。
其餘兩起案件分別涉及強迫個人返回中國，以及強迫在美個人為中國國家安全部擔任線人。
中國外交部批評美方言論是對中國的「誣蔑抹黑」；華為對《BBC中文》記者表示「不作評論」。
三起案件都涉及什麼？
美國司法部這次公布的案件均已提起公訴，其中兩人新近被捕。
總部設在美國的人權觀察組織（Human Rights Watch）中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）對《BBC中文》評論說，雖然該組織對最新案件並非特別了解，但該組織長期以來紀錄了好些中國政府威脅外國人權的案例，包括騷擾和平的批評者，審查微信等平台言論，妨害學術自由等。
理查森說：「各國政府認定這些威脅，並採取行動，以阻止日後再次發生侵害行為，至關重要。」
1. 兩中國情報官涉行賄竊取對華企業起訴文件
美國聯邦檢察院紐約東區辦公室指，中國情報官賀國春與王政自2019年起，指使一名美國執法人員，為「中國一家全球電信公司」竊取與該公司有關的在美刑事起訴相關機密信息。
案中，兩名中方情報人員向美方人員以比特幣行賄，總值6.1萬美元。
不過，被收買的美國執法人員實際上是聯邦調查局（FBI）的雙重間諜。賀國春本月再次支付賄款後，美方提起訴訟。
檢察院以「刑事控告書」（criminal complaint）形式起訴兩人阻礙司法公正罪，其中，賀國春被加控洗錢罪。他們目前在逃。
檢察院與FBI專門為此案發佈中文通緝令與新聞公告。檢察院公告稱：「如罪名成立，賀國春面臨高達60年的監禁，王政面臨高達20年的監禁。」
2. 疑涉「獵狐行動」，山東黨政工作人員強迫他人回國投案
在紐約東區檢察院的另一起案件中，五名中共山東省紀律檢查委員會現任與前任工作人員和兩名在美華人被起訴。他們涉嫌在「獵狐行動」下，「代表中華人民共和國政府在美國領土單方面且未經協調地採取執法行動，意圖促使一名美國居民被強迫遣返到中國」。
檢察院聲明稱，居於紐約州長島Roslyn的被告人安全忠（Quanzhong An；音譯）與安廣洋（Guangyan "Angela" An；音譯）為父女關係，父親為美國永久居民，女兒在美國出生，擁有美國國籍。兩人本月被捕，其餘被告人在逃。
安全忠被列為首被告，美方起訴書稱，2002年5月，中國公安部透過國際刑警組織（Interpol）對該名涉嫌挪用200萬元人民幣公款，被稱為「無名氏」的美國居民發出紅色通告——即俗稱「紅色通緝令」——並列入與「獵狐行動」有關的「百名紅通人員」名單內。
安氏父女倆被指控受中方紀檢人員指使，監控並「騷擾和脅迫」該美國居民，包括在2018年安排「無名氏」一名在華親屬到美國與「無名氏」母子見面，要求對方回國投案。
被美方列為在逃的被告人包括山東省紀委常務副書記明春德、第十審查調查室首長陳程華（Chen Chenghua；音譯）、工作人員田鵬（Tian Peng；音譯）、侯學鑫（Hou Xuexin；音譯），以及中國國家稅務總局山東省棗莊市市中區稅務局副局長袁衛東（Yuan Weidong；音譯）。
他們分別被起訴「陰謀擔任外國政府代理人」、「陰謀參與跨國騷擾」與洗錢等罪名。司法部稱，擔任外國代理人罪有罪，則安全忠將要面對最高10年監禁；陰謀洗錢罪一旦被判有罪，可被判監20年。
3. 潛伏10年，四人涉迫使在美學者等為中國國安部工作
美國聯邦檢察院紐澤西辦公室起訴四名中國公民「陰謀在美國擔任外國政府非法代理人」罪，起訴書稱，涉案行為可追溯至2008年，並持續至2018年。
起訴書指控王林（Wang Lin；音譯）、畢宏偉（Bi Hongwei；音譯）、董婷（Dong Ting；音譯）與王強（Wang Qiang；音譯）與其他人合謀，「廣泛並有系統地」招募大學教授、聯邦執法人員、州級國土安全部執法人員等，為中國提供情報。
檢方稱，王林與董婷為中國國家安全部情報員，他們以山東一家大學的就業崗位作掩護，從事間諜活動。其中包括全費資助目標人物訪華，趁機游說提供敏感指紋技術，以及在2008年北京奧運火炬傳遞途中，協助阻止讓中國「尷尬」的示威抗議活動進行。
司法部稱，有關指控若被判有罪，可被判處監禁五年，罰款25萬美元人民幣。
華為與這些案件有何關係？
美國司法部長賈蘭德並未在記者會上點名賀國春與王政案涉及哪家企業，但美國媒體引述知情人士稱，這家瀕臨刑事起訴的企業就是華為。
賈蘭德說：「中華人民共和國情報人員試圖掩護一家中資公司免受問責，並破壞我們司法系統的完整性，實在是個駭人聽聞的企圖。」
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獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
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用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
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