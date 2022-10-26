2022/10/26,
國際

習近平第三任期上任隔天，美國司法部曝光三起涉華間諜案：事關「獵狐行動」與華為

習近平第三任期上任隔天，美國司法部曝光三起涉華間諜案：事關「獵狐行動」與華為

我們想讓你知道的是

汪文斌被追問賄賂與阻礙司法公正案件中的涉案企業是否華為時，再次重申「不了解」，並未承認或否認有關說法。2020年，美國也曾曝光據稱與「獵狐行動」有關的間諜案件。汪文斌當時促請美國「不要淪為犯罪分子的避罪天堂」。

美國司法部長梅裏克·加蘭在華盛頓司法部大樓記者會上（24/10/2022）

Photo Credit: EPA / BBC News

美國司法部長賈蘭德（中）批評中國試圖破壞美國司法制度

中共中央總書記習近平獲得第三個五年任期後一天，美國司法部一口氣曝光三起涉華間諜案件。美國司法部長梅瑞克・賈蘭德（Merrick Garland）指控北京試圖破壞美國司法。

司法部星期一（10月25日）公布的三起案件共涉及14名中國公民和一名美籍華人，全部案件發生於紐約州與毗鄰的紐澤西州。其中一起案件涉及兩名美方所稱的中國情報人員，他們被指試圖以現金、珠寶和虛擬貨幣收買被定為保密的聯邦起訴文件。兩人被指控阻礙司法公正與洗錢罪。據多家媒體報導，涉案公司為總部設在廣東的電信巨頭華為。

其餘兩起案件分別涉及強迫個人返回中國，以及強迫在美個人為中國國家安全部擔任線人。

中國外交部批評美方言論是對中國的「誣蔑抹黑」；華為對《BBC中文》記者表示「不作評論」。

三起案件都涉及什麼？

美國司法部這次公布的案件均已提起公訴，其中兩人新近被捕。

總部設在美國的人權觀察組織（Human Rights Watch）中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）對《BBC中文》評論說，雖然該組織對最新案件並非特別了解，但該組織長期以來紀錄了好些中國政府威脅外國人權的案例，包括騷擾和平的批評者，審查微信等平台言論，妨害學術自由等。

理查森說：「各國政府認定這些威脅，並採取行動，以阻止日後再次發生侵害行為，至關重要。」

1. 兩中國情報官涉行賄竊取對華企業起訴文件

美國聯邦檢察院紐約東區辦公室指，中國情報官賀國春與王政自2019年起，指使一名美國執法人員，為「中國一家全球電信公司」竊取與該公司有關的在美刑事起訴相關機密信息。

案中，兩名中方情報人員向美方人員以比特幣行賄，總值6.1萬美元。

不過，被收買的美國執法人員實際上是聯邦調查局（FBI）的雙重間諜。賀國春本月再次支付賄款後，美方提起訴訟。

檢察院以「刑事控告書」（criminal complaint）形式起訴兩人阻礙司法公正罪，其中，賀國春被加控洗錢罪。他們目前在逃。

檢察院與FBI專門為此案發佈中文通緝令與新聞公告。檢察院公告稱：「如罪名成立，賀國春面臨高達60年的監禁，王政面臨高達20年的監禁。」

2. 疑涉「獵狐行動」，山東黨政工作人員強迫他人回國投案

在紐約東區檢察院的另一起案件中，五名中共山東省紀律檢查委員會現任與前任工作人員和兩名在美華人被起訴。他們涉嫌在「獵狐行動」下，「代表中華人民共和國政府在美國領土單方面且未經協調地採取執法行動，意圖促使一名美國居民被強迫遣返到中國」。

檢察院聲明稱，居於紐約州長島Roslyn的被告人安全忠（Quanzhong An；音譯）與安廣洋（Guangyan "Angela" An；音譯）為父女關係，父親為美國永久居民，女兒在美國出生，擁有美國國籍。兩人本月被捕，其餘被告人在逃。

安全忠被列為首被告，美方起訴書稱，2002年5月，中國公安部透過國際刑警組織（Interpol）對該名涉嫌挪用200萬元人民幣公款，被稱為「無名氏」的美國居民發出紅色通告——即俗稱「紅色通緝令」——並列入與「獵狐行動」有關的「百名紅通人員」名單內。

安氏父女倆被指控受中方紀檢人員指使，監控並「騷擾和脅迫」該美國居民，包括在2018年安排「無名氏」一名在華親屬到美國與「無名氏」母子見面，要求對方回國投案。

被美方列為在逃的被告人包括山東省紀委常務副書記明春德、第十審查調查室首長陳程華（Chen Chenghua；音譯）、工作人員田鵬（Tian Peng；音譯）、侯學鑫（Hou Xuexin；音譯），以及中國國家稅務總局山東省棗莊市市中區稅務局副局長袁衛東（Yuan Weidong；音譯）。

他們分別被起訴「陰謀擔任外國政府代理人」、「陰謀參與跨國騷擾」與洗錢等罪名。司法部稱，擔任外國代理人罪有罪，則安全忠將要面對最高10年監禁；陰謀洗錢罪一旦被判有罪，可被判監20年。

3. 潛伏10年，四人涉迫使在美學者等為中國國安部工作

設計圖片：挑選棋子

Photo Credit: Andrii Yalanskyi/iStock/Getty Images Plus / BBC News

美國聯邦檢察院紐澤西辦公室起訴四名中國公民「陰謀在美國擔任外國政府非法代理人」罪，起訴書稱，涉案行為可追溯至2008年，並持續至2018年。

起訴書指控王林（Wang Lin；音譯）、畢宏偉（Bi Hongwei；音譯）、董婷（Dong Ting；音譯）與王強（Wang Qiang；音譯）與其他人合謀，「廣泛並有系統地」招募大學教授、聯邦執法人員、州級國土安全部執法人員等，為中國提供情報。

檢方稱，王林與董婷為中國國家安全部情報員，他們以山東一家大學的就業崗位作掩護，從事間諜活動。其中包括全費資助目標人物訪華，趁機游說提供敏感指紋技術，以及在2008年北京奧運火炬傳遞途中，協助阻止讓中國「尷尬」的示威抗議活動進行。

司法部稱，有關指控若被判有罪，可被判處監禁五年，罰款25萬美元人民幣。

華為與這些案件有何關係？

華為標誌（資料圖片）

Photo Credit: Reuters / BBC News

美國起訴華為案件在中美關係間產生莫大摩擦

美國司法部長賈蘭德並未在記者會上點名賀國春與王政案涉及哪家企業，但美國媒體引述知情人士稱，這家瀕臨刑事起訴的企業就是華為。

賈蘭德說：「中華人民共和國情報人員試圖掩護一家中資公司免受問責，並破壞我們司法系統的完整性，實在是個駭人聽聞的企圖。」


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