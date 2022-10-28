2022/10/28,
中國

新任二把手李強會如何影響中國經濟？中共二十大後可供觀察的幾個信號

新任二把手李強會如何影響中國經濟？中共二十大後可供觀察的幾個信號

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中共二十大閉幕，習近平開啟歷史性的第三個五年任期。外界目光投向政治局二號人物李強。與此同時，中國周一發佈早前推遲公布的經濟數據。受清零政策和中美貿易戰影響，中國經濟正面臨雙重夾擊。在過去一周，中國經濟發生了什麼？

China's leader Xi Jinping walks with members of the Chinese Communist Party's new Politburo Standing Committee, the nation's top decision-making body, including Li Qiang.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

中共新領導層由忠於習近平的人構成，其中就包括可能出任總理的李強（右）。

作為習近平的忠誠支持者，63歲的李強有望成為總理，管理世界第二大經濟體。他將怎樣影響中國經濟？中國經濟正面臨什麼挑戰？

中共二十大閉幕，習近平開啟歷史性的第三個五年任期。外界目光投向政治局二號人物李強。

他是習近平的忠實支持者，外界認為他將在明（2023）年3月成為總理，管理世界第二大經濟體。

與此同時，中國周一發布早前推遲公布的經濟數據。受清零政策和中美貿易戰影響，中國經濟正面臨雙重夾擊。

在過去一周，中國經濟發生了什麼？

增長緩慢

香港股市周一暴跌，人民幣對美元匯率繼續走低。外界擔心習近平會不惜犧牲經濟增長，而繼續推行其意識形態主導的政策。

A woman walks past an electronic billboard displaying the Hang Seng Index figure in Hong Kong, China, 24 October 2022. The Hang Seng Index sank below 16,000 points for the first time in more than 13 years.

Photo Credit: EPA / BBC News

中共二十大閉幕後的第一個交易日，香港恆生指數暴跌，13年來第一次跌破16000點。

同時，官方數據顯示，中國經濟第三季比去年同期增長3.9％，好於市場預期，相對於二季度0.4％的增速有明顯反彈。

官方在二十大期間延遲發布經濟數據，沒有交代推遲原因。有分析指有關數據或指向經濟疲軟。

新加坡國立大學東亞研究所所長郝福滿（Bert Hofman）告訴BBC，「中共二十大沒有揭示經濟政策的任何新方向，整體經濟方針是否會是中國所需要的增長模式，還有待觀察。」

儘管與大多數西方經濟體相比，中國最新增長數字看起來還是較高，卻遠低於中國幾十年來的擴張速度，而且與3月份時設定的全年5.5％增長目標仍有一定差距。

自那時起，中共的最高決策機構政治局已經預告，在主要城市全面或部分封鎖後，經濟增長可能難以達標。

新的二把手

分析認為，從政治局常委的人選可見，習近平重視政治忠誠度，多於專業知識和經驗。

李強獲提拔為第二把手，他離中國最高領導人的慣常退休年齡只有五年，此前從未在中央工作，但一直密切參與管理浙江省和上海市的地方經濟，並在上海設立特斯拉超級工廠的過程中發揮了關鍵作用。

恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹（Dan Wang）說：「考慮到這一點，李強實際上將是該工作的完美人選。他也是習主席的堅定支持者，這意味著，只要決策是正確的，決策過程可能會比以前更有效率。」

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）說：「在習近平第三個任期內，主席和總理之間的平衡關係將繼續被淡化。內部制衡的削弱，將使政策漂移的風險和後果惡化。」

總理通常是中共的第二把手，透過協調政府各部委和中央銀行的工作，在管理經濟方面發揮著重要作用。

李強的前任李克強，被認為是代表更溫和的聲音，已在任近十年，料明年3月任期結束後退休。

繼續清零

清零政策阻礙中國經濟增長，外界關注當局會否放鬆措施。

但在二十大召開的前一天，新聞發言人孫業禮表示支持清零政策，並說「我們堅信，曙光就在前頭，堅持就是勝利」。

習近平在二十大開幕講話中也強調「堅持動態清零不動搖」，指中國「開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員孫韻對BBC表示，她認為中國將會漸進式放棄清零。「眾所周知，中國正計劃重新開放，這將刺激貿易增長。中國正試圖在封控和增長之間找到中間地帶，這不是非此即彼。」

恆生銀行經濟師王丹則認為，清零政策將長期存在似乎是共識，「對中國政府來說，幾乎不能容忍看到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒導致任何死亡。」

離不開世界

外界擔心，中國會在全球經濟中進一步自我封閉。

經濟學人智庫的馬志昂（Nick Marro）直言，中國面臨的最大障礙之一是與美國的「破裂關係」。「最近美國的出口管制，不僅對中國的技術發展構成生存危機，也威脅中國國內的科技業。中國將很難克服這些挑戰，因為其中許多都與人權、民主價值觀的根本分歧有關。」

新加坡國立大學的郝福滿說：「面對未來挑戰，習近平下屆任期主管經濟的團隊，需要在經濟和改革方面具有高度的能力和經驗。」

在二十大閉幕講話中，習近平說會致力保持對國際貿易的開放，「中國發展離不開世界，世界發展也需要中國，經過改革開放40多年不懈努力，我們創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟」，並強調「中國開放的大門只會越來越大」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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