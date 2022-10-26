中共二十大：「反台獨」寫入黨章後，台灣是否變得更危險？

「堅決反對和遏制『台獨』」首次納入中共黨章，引起台灣各界高度關注。學者普遍認為中共此舉象徵意義大於實際，但長遠會加劇兩岸「邊緣政治」，令台海局勢升溫。

中共二十大通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議，於涉台部分加入「堅持政治建軍，改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，全面凖確堅定不移貫徹『一個國家，兩種制度』的方針，堅決反對和遏制『台獨』」。

決議指出，充實上述內容「有利於堅持走中國特色強軍之路，有利於推動『一國兩制』實踐行穩致遠、推進祖國統一，有利於推動構件人類命運共同體」。

新舊黨章對比

澳洲國立大學的政治學者宋文笛對《BBC中文》分析指，新黨章內容並無表明統一台灣的具體行動或時間表，但反映了中共更關注台灣問題國際化，以及外力介入的風險，他認為兩岸關係將進一步緊張。

宋文笛說：「之前的黨章在修辭上把台灣視為要團結的『同胞』，新黨章則強調台灣人民的潛在願望是要防範的『風險』。這可能只是語義之別，但作為指導性文件，它會削弱北京的溫和鴿派聲音，使其無法對台灣採取更多的和解措施，增加誤判和局勢升溫的風險。」

回顧五年前中共十九大通過的黨章修正案，當時涉台部分用詞為「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業」。

台灣國立政治大學亞太研究國際博士課程的助理教授南樂（Lev Nachman）向《BBC中文》表示，中共黨章新增的「反台獨」論述並不新鮮，只是反映了有關立場越趨「正式化」，但實際上沒有改變任何政策，也不構成對台灣更大的威脅。「相較之下，習近平連任第三屆總書記，未來很多年將持續威權統治，而他顯然有意對台武力升級，這比任何寫出來的文字更危險。」

兩岸處於「邊緣政治」

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元也對《BBC中文》說，中共新黨章涉台內容的象徵意義大於實際，是給中國內部的一個交代，擺出不惜一戰的姿態，而「台獨」已成為中共隨時挪用的口號。「什麼是『台獨』？難道投票給蔡英文的815萬台灣人都是『台獨』？中共所謂的『台獨』就是，無論你做什麼都是你的錯。」

他認為台灣短期內沒有危險，但中共此舉將進一步激發台灣內部備戰，「越恫嚇台灣，台灣人就越堅強，結果適得其反，民進黨得票越多，雙方到了難以回頭的位置——文攻已經沒有用，就只能用武嚇。」

他解釋，兩岸正處於「邊緣政治」（brinkmanship），「兩邊不斷加碼叫囂，彼此恐嚇，一直推到戰爭的極限，台灣會與美國更近，中共會繼續軍機狂飛，但目前都還在同一個框架下，如果習近平推動下一個步驟就更危險。」

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葉耀元指出，有三個因素會讓習近平武力攻台，第一是中國經濟衰退，要採取外部動作轉移內部矛盾；第二是中共黨內出現大量反對聲音，要用戰爭和戒嚴來消滅異己；第三是習近平無法掌握客觀信息，導致誤判。「現在中常委、政治局都是他的親信，他活在一個泡泡裡，有沒有人會跟他講真話？」

台灣藍綠陣營怎麼看？

就中共黨章涉台論述，台灣陸委會稱政府兩岸政策堅定一致，持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權和民主自由，不退縮、不動搖，呼籲中共新一屆執政當局，揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧，擔當穩定台海局勢的應有責任。

台灣總統蔡英文此前提出的「四個堅持」，分別為堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志。「四大韌性」則包括打造更精實的經濟產業、社會安全網、民主自由體制，以及國防戰力。

目前是11月九合一縣市長選舉備戰階段，各陣營都對此回應。

民進黨立法院黨團書記長郭國文表示，中共黨中央已經變成「習中央」，未來五年間中國的對台政策在乎於習近平一人，預料會越來越強硬。

民進黨立委趙天麟表示，中共一方面把極具挑釁的「一國兩制」寫進黨章，另一方面說要發展和平、民主、自由，「這完全是相當諷刺的事情」。

馬英九：憂五年內開戰

國民黨表示，任何意圖傷害中華民國的作法，包括「台獨」與「一國兩制」，該黨都堅絶反對到底，並會永遠與台灣民意站在一起，堅持三大中心任務「捍衛中華民國丶守護民主自由丶維護兩岸及區域和平」。

台灣前總統馬英九表示，他執政八年從來沒有人說兩岸會打仗，但現在沒人敢這麼說，他擔心未來五年兩岸開戰。他引述中國廣播公司董事長趙少康「票投民進黨，青年上戰場」的言論，表示「票投國民黨，兩岸無戰場」。

國民黨主席朱立倫說，國民黨立場永遠是「捍衛中華民國」，現在兩岸關係非常嚴峻，批評民進黨每次選舉都最希望「老共」來當最大助選員，但現在台灣大家都在講要「抗綠」，呼籲民進黨別再造成兩岸對立。

柯文哲：大陸對「台獨」的定義是什麼？

民眾黨聲明則表示，台灣必須做好軍備強化，提升全民國防意識，政府也要持續關注二十大後兩岸局勢變化，避免情勢誤判可能，又重申「交流比交惡好、對話比對抗好」的主張，認為應盡速建立兩岸對話管道，同時積極爭取參與國際事務，增加與中國和平共處的籌碼。