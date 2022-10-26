中共二十大：「反台獨」寫入黨章後，台灣是否變得更危險？
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專家表示，中共黨章新增的「反台獨」論述並不新鮮，只是反映了有關立場越趨「正式化」，但實際上沒有改變任何政策，也不構成對台灣更大的威脅。「相較之下，習近平連任第三屆總書記，未來很多年將持續威權統治，而他顯然有意對台武力升級，這比任何寫出來的文字更危險。」
「堅決反對和遏制『台獨』」首次納入中共黨章，引起台灣各界高度關注。學者普遍認為中共此舉象徵意義大於實際，但長遠會加劇兩岸「邊緣政治」，令台海局勢升溫。
中共二十大通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議，於涉台部分加入「堅持政治建軍，改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，全面凖確堅定不移貫徹『一個國家，兩種制度』的方針，堅決反對和遏制『台獨』」。
決議指出，充實上述內容「有利於堅持走中國特色強軍之路，有利於推動『一國兩制』實踐行穩致遠、推進祖國統一，有利於推動構件人類命運共同體」。
新舊黨章對比
澳洲國立大學的政治學者宋文笛對《BBC中文》分析指，新黨章內容並無表明統一台灣的具體行動或時間表，但反映了中共更關注台灣問題國際化，以及外力介入的風險，他認為兩岸關係將進一步緊張。
宋文笛說：「之前的黨章在修辭上把台灣視為要團結的『同胞』，新黨章則強調台灣人民的潛在願望是要防範的『風險』。這可能只是語義之別，但作為指導性文件，它會削弱北京的溫和鴿派聲音，使其無法對台灣採取更多的和解措施，增加誤判和局勢升溫的風險。」
回顧五年前中共十九大通過的黨章修正案，當時涉台部分用詞為「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業」。
台灣國立政治大學亞太研究國際博士課程的助理教授南樂（Lev Nachman）向《BBC中文》表示，中共黨章新增的「反台獨」論述並不新鮮，只是反映了有關立場越趨「正式化」，但實際上沒有改變任何政策，也不構成對台灣更大的威脅。「相較之下，習近平連任第三屆總書記，未來很多年將持續威權統治，而他顯然有意對台武力升級，這比任何寫出來的文字更危險。」
兩岸處於「邊緣政治」
美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究講座教授葉耀元也對《BBC中文》說，中共新黨章涉台內容的象徵意義大於實際，是給中國內部的一個交代，擺出不惜一戰的姿態，而「台獨」已成為中共隨時挪用的口號。「什麼是『台獨』？難道投票給蔡英文的815萬台灣人都是『台獨』？中共所謂的『台獨』就是，無論你做什麼都是你的錯。」
他認為台灣短期內沒有危險，但中共此舉將進一步激發台灣內部備戰，「越恫嚇台灣，台灣人就越堅強，結果適得其反，民進黨得票越多，雙方到了難以回頭的位置——文攻已經沒有用，就只能用武嚇。」
他解釋，兩岸正處於「邊緣政治」（brinkmanship），「兩邊不斷加碼叫囂，彼此恐嚇，一直推到戰爭的極限，台灣會與美國更近，中共會繼續軍機狂飛，但目前都還在同一個框架下，如果習近平推動下一個步驟就更危險。」
葉耀元指出，有三個因素會讓習近平武力攻台，第一是中國經濟衰退，要採取外部動作轉移內部矛盾；第二是中共黨內出現大量反對聲音，要用戰爭和戒嚴來消滅異己；第三是習近平無法掌握客觀信息，導致誤判。「現在中常委、政治局都是他的親信，他活在一個泡泡裡，有沒有人會跟他講真話？」
台灣藍綠陣營怎麼看？
就中共黨章涉台論述，台灣陸委會稱政府兩岸政策堅定一致，持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權和民主自由，不退縮、不動搖，呼籲中共新一屆執政當局，揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧，擔當穩定台海局勢的應有責任。
台灣總統蔡英文此前提出的「四個堅持」，分別為堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志。「四大韌性」則包括打造更精實的經濟產業、社會安全網、民主自由體制，以及國防戰力。
目前是11月九合一縣市長選舉備戰階段，各陣營都對此回應。
民進黨立法院黨團書記長郭國文表示，中共黨中央已經變成「習中央」，未來五年間中國的對台政策在乎於習近平一人，預料會越來越強硬。
民進黨立委趙天麟表示，中共一方面把極具挑釁的「一國兩制」寫進黨章，另一方面說要發展和平、民主、自由，「這完全是相當諷刺的事情」。
馬英九：憂五年內開戰
國民黨表示，任何意圖傷害中華民國的作法，包括「台獨」與「一國兩制」，該黨都堅絶反對到底，並會永遠與台灣民意站在一起，堅持三大中心任務「捍衛中華民國丶守護民主自由丶維護兩岸及區域和平」。
台灣前總統馬英九表示，他執政八年從來沒有人說兩岸會打仗，但現在沒人敢這麼說，他擔心未來五年兩岸開戰。他引述中國廣播公司董事長趙少康「票投民進黨，青年上戰場」的言論，表示「票投國民黨，兩岸無戰場」。
國民黨主席朱立倫說，國民黨立場永遠是「捍衛中華民國」，現在兩岸關係非常嚴峻，批評民進黨每次選舉都最希望「老共」來當最大助選員，但現在台灣大家都在講要「抗綠」，呼籲民進黨別再造成兩岸對立。
柯文哲：大陸對「台獨」的定義是什麼？
民眾黨聲明則表示，台灣必須做好軍備強化，提升全民國防意識，政府也要持續關注二十大後兩岸局勢變化，避免情勢誤判可能，又重申「交流比交惡好、對話比對抗好」的主張，認為應盡速建立兩岸對話管道，同時積極爭取參與國際事務，增加與中國和平共處的籌碼。
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。