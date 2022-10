重建烏克蘭，德國與歐盟領袖柏林會議推動「新馬歇爾計畫」

(中央社)德國與歐盟領袖25日在柏林召開會議,討論為重建烏克蘭推動一項「新馬歇爾計畫」。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)稱,即使俄羅斯入侵戰火仍在延燒,這卻是一項必須立即展開的「世代任務」。

《法新社》報導,身為七大工業國集團(G7)輪值主席的蕭茲表示,烏克蘭未來數十年在尋求修復和升級重要基礎設施的過程中,可以依靠國際社會提供支持。

蕭茲在會議開幕致詞時稱,這次會議堪稱為21世紀制定一個新的馬歇爾計畫(Marshall Plan),一個必須現在就展開的世代任務,這項任務需要結合整個國際社會的力量。

馬歇爾計畫是二次世界大戰結束後美國推動的一項倡議,目的是協助西歐國家重振經濟。這次柏林會議是要討論「如何確保及如何在未來數年和數十年內資助烏克蘭復元、重建和現代化」。

蕭茲說,重建烏克蘭「對幾代人會是一項挑戰」,但也提供了一次機會,來實現道路、橋梁、學校、醫院和運輸連繫的現代化。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示,烏克蘭飽受戰火蹂躪,其破壞規模「令人震驚」。世界銀行估計損失高達3500億歐元(約合新台幣11.16兆元)。

她說:「這肯定不是一個國家或一個聯盟可以單獨提供的,我們需要所有的人參與。」

這項為期1天的會議聚集了國際組織、私營企業代表以及政治領袖,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)也透過視訊在會上發表談話。他呼籲國際支持者們彌補烏國2023年380億美元的預算缺口,並稱烏克蘭若要重新站立起來,這類援助是必須的。

烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)則稱迫切需要資金「協助我們度過這個冬天,將人民從人道災難中拯救出來」。

他說,緩解這一危機還能「讓歐洲大陸免於遷徙潮和移民海嘯」,已有數百萬烏克蘭人逃往歐盟國家。

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)呼籲歐洲在戰爭繼續進行時,堅決對抗俄羅斯,並警告切勿不惜一切代價企圖尋求結束戰鬥。

他說:「對俄羅斯的綏靖政策已告破產,任何人仍試圖採用這種作法會拖累歐洲。」

莫拉維茨奇堅稱歐洲「比俄羅斯強大得多」,但俄羅斯總統普亭仍處於不敗之地的事實「只能證明(歐洲)在某種程度上是一隻紙老虎」。

他警告:「如果我們不贏得與俄羅斯的戰爭,我們所面臨的不僅是失去烏克蘭及其安全的風險,我們面臨整個歐洲大陸被邊緣化的風險。」

莫拉維茨奇引用莎士比亞的著名台詞說,這是歐洲堅持其宗旨和價值觀的關鍵時刻。他說:「世界只與強者打交道,歐洲必須證明自己的實力。這是我們『生存或死亡』(to be or not to be)的時刻。」

