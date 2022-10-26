柬埔寨西港「詐騙園區」難除根，受害者獲救後被移民局索要「贖金」才能離開
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一名多次參與打工陷阱救援行動的人士表示，索要小費是柬埔寨的「國情」，就像古代去探監的時候要打點獄卒一樣。但他呼籲當事人不要付所謂的贖金或小費，一但被當「搖錢樹」反而要被收容很久。
文：陳家倫（中央社記者）
柬埔寨無疑是風險家的國度，位於柬國海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。《中央社》記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。
柬埔寨9月中旬連5天在西港掃蕩詐騙園區，實地觀察發現，部分園區被嚴打卻也有園區照樣開趴狂歡；有些獲救的當事人以為安全了，卻被柬國收容機構人員不斷索討小費與贖金。
9月16日一早從金邊前往西港的路上，向來要4、5小時的車程只要「有關係」就可以走當時還沒通車金邊－西港高速公路，儘管車子為閃避施工處得時而逆向、時而順向開行，抵達西港的時間與走一般公路相較仍省下大半。
那一天也是柬埔寨中央治安局前往西港指揮掃蕩詐騙園區行動的第4天。柬國官方事後對外發布訊息時，特別強調此次掃蕩行動是由「中央親征」，盼扭轉外界對於柬國中央管不了地方的印象。
車子抵達西港後，途經數個用以從事網路賭博與詐騙的園區，不同園區的景象、氣氛各異，有些大門洞開、裡外有多輛警車待命；一牆之隔的其他園卻區照常營運，多名身穿黑衣的保全在門口看守，仔細檢查出入人員身分。
當晚，西港華燈初上，這個僅約7萬人口的城市在夜幕降臨時一片金碧輝煌。不只賭場、飯店、按摩店的招牌霓虹閃爍，許多園區的宿舍、辦公室的照明也一一亮起做著「歐美盤」，持續瞄準西方客人行騙。
自稱為了洗刷園區污名才與記者接觸的園區公司幹部阿吉解釋，每個園區都有自己的人脈，能通達什麼層級各憑實力。「上面」現在處理的都是一些中、小型園區。他伸出右手食指向上比一邊說，「畢竟很多人靠這個生活」。
9月17日是此次掃蕩最後一天，西港所有園區大撤離，有些園區或許因為消息掌握失準，成為見諸報刊的掃蕩績效；有些則請來官員協助開道，準備挺進柬泰邊界；更有少數公司照樣在園區內開趴宴飲，完全無視掃蕩行動。
阿吉說，園區公司在躲避掃蕩的過程中通常會將「員工」做4種處置，首先是讓他們自行選擇去留，看要跟著團隊走或者離開；其次，將人員安排至附近飯店暫避風頭；再來，將人員轉賣到他省。當然，也有不少人趁亂逃走。
柬國媒體報導，自9月13至17日止，這場為期5天的執法行動共抓獲495名外國人，他們全來自新山頂長城高科技產業園。而根據柬國官員粗估，柬國有約10萬人從事網路賭博，這近500名人員僅占不到0.5%。
9月這次突襲後，柬國官方在接下來一個月內又對外發布不下4次的掃蕩行動，然而當地一名送水的商人10月15日向《中央社》表示，「那些人（詐騙集團）跑一半而已」，現在很多園區到了晚上依舊燈火通明。
這名送水的商人觀察，園區裡的人有一些跑去外省，另外一些就躲到西港飯店裡暫避風頭，「現在西港所有飯店滿、滿、滿，全都是園區跑出來躲的人」，他每天忙著送水、零食到飯店，生意好得不得了。
掃蕩詐騙園區行動持續進行的同時，柬埔寨國家反人口販運委員會對外表示，自8月18日起的51天內，共計受理420起人口販運個案，救出118名外籍被害人，抓捕和起訴67名柬籍和外籍嫌犯。
只是這些獲救的人並非自此安然無恙。根據採訪，部分獲救後被送往移民局、警察局的當事人控訴，在收容期間遭遇到第一線人員「獅子大開口」索討贖金與小費，不知道自己何時才能離開，再度陷入另一困境。
小芬與阿強在一次官方掃蕩行動中被救出來，隨後被移往西港移民局安置，當時他們的身上都沒有任何證件，原以為很快就能離開卻待上了半個月，向西港移民局人員詢問後，對方竟向他們每人索取2萬美元的「贖金」。
類似情節在金邊移民局也上演著。23歲的小雯自「獲救」後已經在金邊移民局關了快一週，她抱怨每餐只有白飯配一、兩樣菜，於是動念叫外送，每次要收餐點之前，都要額外付20至50美元小費給看守的人員。
小雯在金邊移民局收容期間身上盤纏用盡，透過電話向遠在台灣的父親再要一點生活費，父親託人送來200美元時，負責幫忙送錢的善心人士還自掏腰包付給移民局人員100美元小費才將錢送到小雯手上。
小雯說，不知道何時才能離開是很多人內心最大的不安，她不知道自己為何「獲救」後好像又步入另一個深淵。她嘗試問了一些金邊移民局人員自己何時才能回家，卻始終得不到明確的答案。
一名多次參與打工陷阱救援行動的人士向《中央社》表示，索要小費是柬埔寨的「國情」，就像古代去探監的時候要打點獄卒一樣。但他呼籲當事人不要付所謂的贖金或小費，一但被當「搖錢樹」反而要被收容很久。
他舉例，先前有一名當事人在西港移民局收容的時候還請了一名當地律師，這名律師是冒牌的不說，西港移民局由此發現當事人口袋好像很深。最後，同期被收容的當事人都已經回台灣了，就剩他在還卡在西港移民局。
這名人士指出，依目前處理經驗來看，柬國逾期居留一天就是罰款10美元，若涉及非法打工則須加罰125美元，只要前述款項結清且在柬國居留期間查無涉嫌不法就可以離開。
《中央社》寫信給柬埔寨移民總局，要求針對當事人指控遭索要贖金與小費一事進行回應，並解釋這些收容人離開柬國之前所須進行的行政與調查程序，截至發稿前柬國相關單位並無任何說明。
內政部警政署刑事局國際科科長李泱輯表示，這些被救出來的當事人按程序得先在柬國收容接受調查，包括是否涉及非法打工或是有無遭受人口販運，以及查明逾期居留的天數，過程所需耗費時間不一。
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
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智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
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