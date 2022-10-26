《華爾街日報》：中共新領導班子不見親市場派，「損害經濟也要政治先行」，顛覆西方對北京的期望
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報導指出，中共前領導人鄧小平強調資本力量，與美國及其他已發展國家建立關係，並視經濟發展為中共的工作重心。但對習近平來說，即使損害了經濟，也要政治先行，顛覆了西方對北京的期望。
（中央社）華爾街日報報導，從中共總書記習近平的新領導班子人選，預示了中國與西方之間的互動會改變，因為親市場的實用主義者消失了，取而代之是忠誠於習近平的執政團隊。
報導指出，幾名集合了政治地位與技術官僚技能，以及在國際市場中獲得信譽的中國官員，都沒有躋身中共領導層，譬如：習近平的經濟顧問、曾與美國川普（Donald Trump）政府談判達成貿易協議的劉鶴，一直致力於改革的銀行家和金融監管者郭樹清，以及曾接受美國培訓的中國人民銀行行長易綱。
這些人事轉變反映了習近平重視意識形態、國家安全及對中國共產黨的控制，多於幾十年來是中國政策標誌的實用主義。
報導形容，習近平與中共中央政治局常委正式亮相後翌日，陸港股市大跌，反映投資者對中國新領導層的看法，即使同日中國公布第3季GDP成長率達3.9％較預期好。
報導指出，中共前領導人鄧小平強調資本力量，與美國及其他已發展國家建立關係，並視經濟發展為中共的工作重心。但對習近平來說，即使損害了經濟，也要政治先行，顛覆了西方對北京的期望。
報導指出，習近平在16日中共二十大開幕式上強調，在中國和西方之間日益緊張的局勢下，未來5年的主要目標是建設一個具有地緣政治彈性的經濟，對國外市場和技術的依賴要大減。習近平以往也曾暗示要中國實現自給自足。
更值得注意的是，習近平在最新的報告中，刪除了過去20年中共領導層使用的一句話，即中國正處於「重要戰略機遇期」。
報導引述華裔美籍學者裴敏欣（Minxin Pei）表示，「重要戰略機遇期」這句話代表了北京想保持與世界其他地區，尤其是美國的關係平穩，並專注於發展經濟。
「習近平基本上是在說，中國不怕與美國打冷戰」，裴敏欣分析。
報導指出，在中共正式公布新領導層人選前，很多中國境內外投資者及和企業高管都渴望有更多務實和技術專家的官員，來幫助中國重拾經濟成長。
但結果被視為鄧小平「改革開放」政策僅存的少數火炬手、溫和派的汪洋，和主管貿易和對外投資的副總理胡春華，都被擠出中共中央政治局常委。
報導引述知情人士指，汪洋及胡春華都獲現任國務院總理李克強支持，李克強曾試圖影響有關他繼任人的決定，但顯然失敗了。
取而代之是上海市委書記李強成為政治局常委之一，並預料會接任國務院總理。報導形容，對習近平而言，李強是其願景的忠實執行者，更重要的是，李強是習近平可以依靠來加強與美國競爭的人。
報導引述一些例子，如近年來李強一直敦促上海的半導體企業要發展創新鏈，加大力度實現技術突破。2018年在中美貿易戰最激烈的時候，李強響應最高領導人的號召，協助將中國打造成世界的創新和工業中心，並幫助特斯拉在上海開設電動汽車工廠。
報導指出，中國經濟團隊的重組較許多中國觀察家預期更為激進，也令中國多家金融管理機構的人事變動出現不確定性。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
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111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
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為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
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此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
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銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
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