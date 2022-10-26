2022/10/26,
中國

《華爾街日報》：中共新領導班子不見親市場派，「損害經濟也要政治先行」，顛覆西方對北京的期望

《華爾街日報》：中共新領導班子不見親市場派，「損害經濟也要政治先行」，顛覆西方對北京的期望
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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報導指出，中共前領導人鄧小平強調資本力量，與美國及其他已發展國家建立關係，並視經濟發展為中共的工作重心。但對習近平來說，即使損害了經濟，也要政治先行，顛覆了西方對北京的期望。

（中央社）華爾街日報報導，從中共總書記習近平的新領導班子人選，預示了中國與西方之間的互動會改變，因為親市場的實用主義者消失了，取而代之是忠誠於習近平的執政團隊。

報導指出，幾名集合了政治地位與技術官僚技能，以及在國際市場中獲得信譽的中國官員，都沒有躋身中共領導層，譬如：習近平的經濟顧問、曾與美國川普（Donald Trump）政府談判達成貿易協議的劉鶴，一直致力於改革的銀行家和金融監管者郭樹清，以及曾接受美國培訓的中國人民銀行行長易綱。

這些人事轉變反映了習近平重視意識形態、國家安全及對中國共產黨的控制，多於幾十年來是中國政策標誌的實用主義。

報導形容，習近平與中共中央政治局常委正式亮相後翌日，陸港股市大跌，反映投資者對中國新領導層的看法，即使同日中國公布第3季GDP成長率達3.9％較預期好。

報導指出，中共前領導人鄧小平強調資本力量，與美國及其他已發展國家建立關係，並視經濟發展為中共的工作重心。但對習近平來說，即使損害了經濟，也要政治先行，顛覆了西方對北京的期望。

報導指出，習近平在16日中共二十大開幕式上強調，在中國和西方之間日益緊張的局勢下，未來5年的主要目標是建設一個具有地緣政治彈性的經濟，對國外市場和技術的依賴要大減。習近平以往也曾暗示要中國實現自給自足。

更值得注意的是，習近平在最新的報告中，刪除了過去20年中共領導層使用的一句話，即中國正處於「重要戰略機遇期」。

報導引述華裔美籍學者裴敏欣（Minxin Pei）表示，「重要戰略機遇期」這句話代表了北京想保持與世界其他地區，尤其是美國的關係平穩，並專注於發展經濟。

「習近平基本上是在說，中國不怕與美國打冷戰」，裴敏欣分析。

報導指出，在中共正式公布新領導層人選前，很多中國境內外投資者及和企業高管都渴望有更多務實和技術專家的官員，來幫助中國重拾經濟成長。

但結果被視為鄧小平「改革開放」政策僅存的少數火炬手、溫和派的汪洋，和主管貿易和對外投資的副總理胡春華，都被擠出中共中央政治局常委。

報導引述知情人士指，汪洋及胡春華都獲現任國務院總理李克強支持，李克強曾試圖影響有關他繼任人的決定，但顯然失敗了。

取而代之是上海市委書記李強成為政治局常委之一，並預料會接任國務院總理。報導形容，對習近平而言，李強是其願景的忠實執行者，更重要的是，李強是習近平可以依靠來加強與美國競爭的人。

報導引述一些例子，如近年來李強一直敦促上海的半導體企業要發展創新鏈，加大力度實現技術突破。2018年在中美貿易戰最激烈的時候，李強響應最高領導人的號召，協助將中國打造成世界的創新和工業中心，並幫助特斯拉在上海開設電動汽車工廠。

報導指出，中國經濟團隊的重組較許多中國觀察家預期更為激進，也令中國多家金融管理機構的人事變動出現不確定性。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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