二十大爆出架走胡錦濤驚人一幕，習近平打算將中國帶往何方？

文：李福鐘（政治大學台灣史研究所副教授）

中共二十大閉幕當天（10月22日）的這一幕，震驚了全世界。坐在習近平身旁的前總書記胡錦濤，被剛從會場外魚貫進入議事廳的外國媒體目擊口中唸唸有詞、表情不悅。向來喜怒不形於色的習近平，此時竟閃過一絲不耐煩的神情。

架走胡錦濤那一幕太驚悚

接下來的劇情超級勁爆，據信是習近平隨扈的口罩男，從身後伸手打算架走胡錦濤，後者明顯抗拒，一旁的全國人大委員長栗戰書似乎想幫忙勸離胡錦濤，卻被左手邊王滬寧示意制止。王滬寧不愧是過去十年來主管宣傳與意識形態的習近平頭號國師，此時國外媒體已在旁聽席就位，不止一部攝影機緊盯主席台發生的這一幕，場面如果失控，官媒事後更難自圓其說。

明顯手足無措的栗戰書，荒忙間竟掏出手帕往臉上擦汗。栗戰書長期是習近平的政治跟班，5年前獲恩賜一屆全國人大委員長，臨退休前竟因手帕擦汗這一小動作，洩露了習、胡間明確出現的不愉快。試想，如果真如官媒所說，胡錦濤純粹是身體不舒服，那麼栗戰書又何必緊張到需要掏手帕擦汗？

看過胡錦濤脫稿演出的驚世一幕，接下來二十屆一中全會選舉7名政治局常委，共青團整個被「團滅」，也就不足為奇了。10月23日上午中共新一屆中央委員會議選舉未來5年中南海權力核心，7名常委清一色是習家軍人馬。過去兩年來在上海強力執行清零政策的市委書記李強，一躍成為排名第二的正國級官員，預告明年3月將接掌國務院總理。

在上海因暴力清零搞得怨聲載道的李強，不僅不受問責，反而一舉超越所有人，成為下一任總理的篤定人選。從這樣的人事安排，完全可以看出習近平「用人唯親、聽話優先」的領導作風。

這樣子的中共最高領導人，完全憑藉個人意志統治14億人口，身邊只剩唯唯諾諾的佞臣，擁有9000萬黨員的黨機器──或許胡錦濤成為唯一例外──竟無一人敢表達不同意見。龔自珍描述的「萬馬齊喑」，都遠不足以形容目前發生在北京的情景。這樣的習近平，到底會將中國帶往哪裡去？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 二十大後的7名政治局常委

習近平為求安全犧牲經濟

首先是經濟難題。毫無疑問，按照世界銀行的統計數字，中國是世界第二大經濟體，2020年GDP規模來到14.72兆美元，落後於美國的20.9兆美元。然而若按照實質購買力推算，中國應該早已躍居全球第一。從最近兩年習近平對疫情封控與經濟成長兩者的政策衡量來看，他最在乎的顯然是秩序，而不是衝高經濟成長率。在去年（2021）11月由中共十九屆六中全會通過的《關於黨的百年歷史經驗決議》講得非常清楚：

黨中央提出，我國經濟發展……已由高速增長階段轉向高質量發展階段，……不能簡單以生產總值增長率論英雄。

藉由中央委員會通過的《決議》替習近平背書，未來習政權不必再像胡溫時代必須斤斤計較於「保八」、「保七」之類的成長掛帥路線。但究竟準備轉換成什麼樣的「高質量發展」模式？事實上所有官方文件都說不清楚，只是充斥大量詰屈聱牙的八股套話。像《關於黨的百年歷史經驗決議》底下的這一段話：

必須實現創新成為第一動力、協調成為内生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的的高質量發展，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。

坦白說，這樣子的政策宣示，令人看不懂文字裡賣的是什麼藥。但有一點是清楚的，就是1990年代以來各級地方政府拼全力招商引資、圈地開發的榮景，看起來已成明日黃花。現今習近平搞的是強化中央治理能力，外加反腐打貪。從習近平在二十大政治報告裡特別強調的：「毫不動摇鞏固和發展公有制經濟」，可以斷言未來「國進民退」的速度還會進一步加快。

在這種思維下的「習經濟」，計畫性將遠大於自由市場。過去30年包括台商在內的全球資本，在中國吃香喝辣的好日子眼看所剩不多。1950年代中國共產黨曾經使用「公私合營」口號在一夕間充公所有私營企業，70年後習近平換另一種名目逐步削弱及兼併私營企業和外資企業，已有不少台商嚐到苦頭。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

大眾文化的管制必然更嚴格

如果連經濟政策都可以搞中央集權，那麼在大眾文化、影視娛樂方面的治理整頓，也就不足為奇。中國影視市場的規模，在過去30年突飛猛進是事實，但是百花齊放的好光景正日益暗淡。近兩年所謂「反劣跡藝人」事件已造成多位大牌明星從媒體前消失。然而中共中宣部管控的範圍決不止於道德檢查，未來將更進一步縮小創作自由，影視作品必須自發性「姓黨」，自我審查先行。

今年9月發生的一起「下架」事件是在柏林影展備受好評的電影《隱入塵烟》。只因為未正面歌誦習近平的「脫貧」成績，反而不小心洩漏了甘肅底層農民的生計慘況，在票房逐步攀升至1億人民幣的時間點終於被盯上，硬生生從院線及串流平台下架。

《隱入塵烟》事實上是一齣愛情故事，跟政治八竿子打不著。如果按照目前的審查標準，1990年代的《秋菊打官司》和2003年的《盲井》大概都只能禁映。習近平「新時代」的創作空間，正迅速萎縮。

如此說來，習近平治下唯一獲得長足發展的部門，大概只剩解放軍。即使2020年中國經濟成長因疫情影響只剩2.2%，但隔年解放軍還是獲得1兆3550多億元人民幣的預算，增長6.8%。今年解放軍年度預算來到1兆4700多億，年增長7.1%。簡單講，習近平把他的「中華民族偉大復興」重點押寶在軍力展現上，尤其從2017年他第二任總書記以來，連續下水山東艦與福建艦兩艘航母，更讓中國小粉紅們集體亢奮。

看來習近平對於政策好壞的判斷，明顯異於常人。民生經濟表現如何不重要，無窮無盡的核酸檢測正可以展現國家治理能力，現代化軍力展示才能夠滿足其虛榮心。而一切的個人自由、文藝創作、信仰與宗教、頹廢與躺平，在他看來都可能是對其權力的挑戰，或甚至是對其無知的嘲諷。