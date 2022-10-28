二十大爆出架走胡錦濤驚人一幕，習近平打算將中國帶往何方？
我們想讓你知道的是
就內政與社會面而言，中國會愈來愈向北韓靠攏，政治權力定於一尊、社會文化趨同一元，電視台主播一個個向李春姬看齊。而在軍事、外交場域，習近平的夢想是再現21世紀的新蘇聯帝國，在南海、東海確立霸權，同時進一步與美國爭奪西太平洋主導權。
文：李福鐘（政治大學台灣史研究所副教授）
中共二十大閉幕當天（10月22日）的這一幕，震驚了全世界。坐在習近平身旁的前總書記胡錦濤，被剛從會場外魚貫進入議事廳的外國媒體目擊口中唸唸有詞、表情不悅。向來喜怒不形於色的習近平，此時竟閃過一絲不耐煩的神情。
架走胡錦濤那一幕太驚悚
接下來的劇情超級勁爆，據信是習近平隨扈的口罩男，從身後伸手打算架走胡錦濤，後者明顯抗拒，一旁的全國人大委員長栗戰書似乎想幫忙勸離胡錦濤，卻被左手邊王滬寧示意制止。王滬寧不愧是過去十年來主管宣傳與意識形態的習近平頭號國師，此時國外媒體已在旁聽席就位，不止一部攝影機緊盯主席台發生的這一幕，場面如果失控，官媒事後更難自圓其說。
明顯手足無措的栗戰書，荒忙間竟掏出手帕往臉上擦汗。栗戰書長期是習近平的政治跟班，5年前獲恩賜一屆全國人大委員長，臨退休前竟因手帕擦汗這一小動作，洩露了習、胡間明確出現的不愉快。試想，如果真如官媒所說，胡錦濤純粹是身體不舒服，那麼栗戰書又何必緊張到需要掏手帕擦汗？
看過胡錦濤脫稿演出的驚世一幕，接下來二十屆一中全會選舉7名政治局常委，共青團整個被「團滅」，也就不足為奇了。10月23日上午中共新一屆中央委員會議選舉未來5年中南海權力核心，7名常委清一色是習家軍人馬。過去兩年來在上海強力執行清零政策的市委書記李強，一躍成為排名第二的正國級官員，預告明年3月將接掌國務院總理。
在上海因暴力清零搞得怨聲載道的李強，不僅不受問責，反而一舉超越所有人，成為下一任總理的篤定人選。從這樣的人事安排，完全可以看出習近平「用人唯親、聽話優先」的領導作風。
這樣子的中共最高領導人，完全憑藉個人意志統治14億人口，身邊只剩唯唯諾諾的佞臣，擁有9000萬黨員的黨機器──或許胡錦濤成為唯一例外──竟無一人敢表達不同意見。龔自珍描述的「萬馬齊喑」，都遠不足以形容目前發生在北京的情景。這樣的習近平，到底會將中國帶往哪裡去？
習近平為求安全犧牲經濟
首先是經濟難題。毫無疑問，按照世界銀行的統計數字，中國是世界第二大經濟體，2020年GDP規模來到14.72兆美元，落後於美國的20.9兆美元。然而若按照實質購買力推算，中國應該早已躍居全球第一。從最近兩年習近平對疫情封控與經濟成長兩者的政策衡量來看，他最在乎的顯然是秩序，而不是衝高經濟成長率。在去年（2021）11月由中共十九屆六中全會通過的《關於黨的百年歷史經驗決議》講得非常清楚：
黨中央提出，我國經濟發展……已由高速增長階段轉向高質量發展階段，……不能簡單以生產總值增長率論英雄。
藉由中央委員會通過的《決議》替習近平背書，未來習政權不必再像胡溫時代必須斤斤計較於「保八」、「保七」之類的成長掛帥路線。但究竟準備轉換成什麼樣的「高質量發展」模式？事實上所有官方文件都說不清楚，只是充斥大量詰屈聱牙的八股套話。像《關於黨的百年歷史經驗決議》底下的這一段話：
必須實現創新成為第一動力、協調成為内生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的的高質量發展，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。
坦白說，這樣子的政策宣示，令人看不懂文字裡賣的是什麼藥。但有一點是清楚的，就是1990年代以來各級地方政府拼全力招商引資、圈地開發的榮景，看起來已成明日黃花。現今習近平搞的是強化中央治理能力，外加反腐打貪。從習近平在二十大政治報告裡特別強調的：「毫不動摇鞏固和發展公有制經濟」，可以斷言未來「國進民退」的速度還會進一步加快。
在這種思維下的「習經濟」，計畫性將遠大於自由市場。過去30年包括台商在內的全球資本，在中國吃香喝辣的好日子眼看所剩不多。1950年代中國共產黨曾經使用「公私合營」口號在一夕間充公所有私營企業，70年後習近平換另一種名目逐步削弱及兼併私營企業和外資企業，已有不少台商嚐到苦頭。
大眾文化的管制必然更嚴格
如果連經濟政策都可以搞中央集權，那麼在大眾文化、影視娛樂方面的治理整頓，也就不足為奇。中國影視市場的規模，在過去30年突飛猛進是事實，但是百花齊放的好光景正日益暗淡。近兩年所謂「反劣跡藝人」事件已造成多位大牌明星從媒體前消失。然而中共中宣部管控的範圍決不止於道德檢查，未來將更進一步縮小創作自由，影視作品必須自發性「姓黨」，自我審查先行。
今年9月發生的一起「下架」事件是在柏林影展備受好評的電影《隱入塵烟》。只因為未正面歌誦習近平的「脫貧」成績，反而不小心洩漏了甘肅底層農民的生計慘況，在票房逐步攀升至1億人民幣的時間點終於被盯上，硬生生從院線及串流平台下架。
《隱入塵烟》事實上是一齣愛情故事，跟政治八竿子打不著。如果按照目前的審查標準，1990年代的《秋菊打官司》和2003年的《盲井》大概都只能禁映。習近平「新時代」的創作空間，正迅速萎縮。
如此說來，習近平治下唯一獲得長足發展的部門，大概只剩解放軍。即使2020年中國經濟成長因疫情影響只剩2.2%，但隔年解放軍還是獲得1兆3550多億元人民幣的預算，增長6.8%。今年解放軍年度預算來到1兆4700多億，年增長7.1%。簡單講，習近平把他的「中華民族偉大復興」重點押寶在軍力展現上，尤其從2017年他第二任總書記以來，連續下水山東艦與福建艦兩艘航母，更讓中國小粉紅們集體亢奮。
看來習近平對於政策好壞的判斷，明顯異於常人。民生經濟表現如何不重要，無窮無盡的核酸檢測正可以展現國家治理能力，現代化軍力展示才能夠滿足其虛榮心。而一切的個人自由、文藝創作、信仰與宗教、頹廢與躺平，在他看來都可能是對其權力的挑戰，或甚至是對其無知的嘲諷。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！