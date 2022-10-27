從中共二十大報告，全面分析習近平未來的台海與對外路線
我們想讓你知道的是
今年各界都在關注中共第二十屆代表大會，不僅包括習近平的連三任狀況，也想要探究中國未來的可能路線。特別是俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭，與俄羅斯決策文化相當類似，與俄羅斯結合無止境合作的中國，未來會做什麼事，更是引人注目。
文：賴怡忠
今年各界都在關注中共第二十屆代表大會，不僅包括習近平的連三任狀況，也想要探究中國未來的可能路線。特別是俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭，與俄羅斯決策文化相當類似，與俄羅斯結合無止境合作的中國，未來會做什麼事，更是引人注目。
更特別的是，在中共二十大開會前四天，美國拜登政府公布了其《國家安全戰略》，直指中國是美國首要的全球戰略競爭對手，還說相較下俄羅斯最多就是個區域秩序的破壞者，但其能力與中國相去甚遠。這些發展更使人關注中國的可能回應。因此大家對中共於二十大期間的發言，特別是習近平親自宣讀的政治報告，自然投注更多關注。
從政治報告全文看來，在習近平連三任的情形下，未來中國對外行為應該不會與過去五年有太多差異。換言之，戰狼外交態度會持續，對美競爭，對區域採壓力政策的作為也不會改變，也可以合理預期中國對台灣的高強度軍事施壓不僅不會減縮，還可能會加大力道。
由於預期中國未來的經濟動能會持續下探，社會問題會變得更嚴重。因此這些對外強硬動作是否代表中國會更傾向以對外冒險來轉移注意力，或是以此要求中國人民更應該團結在習家黨的全面統一領導下，也都值得關注。
吹捧自己過去政績，也嚴批先前主政者遺留之問題
這是篇明顯為習近平連任鋪路的政治報告，一開始先提到過去五年政績以及過去十年在習近平主政下的成就。但除此以外，還痛陳習近平在上台時所遭遇的重大問題，強調即使改革開放與社會主義現代化建設取得巨大成就，但是也有長期累積及新出現的突出矛盾和問題亟待解決，黨內存在不少對黨的領導認識模糊，行動乏力問題，領導弱化、虛化、淡化問題。也說黨員與幹部對政治信仰產生動搖等。
以如此篇幅計算這些習近平剛上台時的問題，固然是強調習近平這十年來在黨內嚴厲清算異己的必要性與正當性，但也有意以此貶低先前的領導幹部，特別是當年團派當家的領袖胡錦濤、溫家寶等。證諸之後李克強、汪洋被下台，以及胡春華連政治局委員都無法連任等待遇，似乎在某種程度顯示這些文字與之後人事布局的關係。
除此以外，全篇報告極為強調馬克思主義意識形態與共產黨領導，對思想領導的要求與全面統制的堅持極為強烈，予人鮮明意識形態掛帥的印象。
與十九大政治報告相比，如果說五年前的政治報告是「捍衛」馬克思主義在中國共產黨中的地位，想要滌除當年外界「中國共產黨是個沒有馬列主義政黨」的印象。這篇二十大政治報告是向外界明白主張中國共產黨就是個堅持馬列主義領導的政黨（馬克思主義是我國立黨立國、興黨興國的根本指導思想），且深信馬克斯主義的優越性，也不認同自由民主是普世價值的主張，強調中共統治發展出的中國特色馬克思列寧主義已建立出不同價值的統治體制。
意即外界認為中共會因經濟發展而自由化、民主化的期待可以休矣。
動態清零會持續，社會維穩是重中之重
政治報告另一個旗幟鮮明的主軸是「安全」，強調「維護國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提」。主張在其主張的「總體安全觀」下堅決不懈的貫徹安全要求。
在這個主張下，加上一開始對動態清零政策的正面評價，看來這個飽受國內外抨擊的政策應該會持續，也象徵習近平安全為主，經濟為輔路線是會被牢牢遵守。
堅持雙循環經濟發展政策，市場重要性次於公有制經濟與非公有制經濟
報告中提到要將「內需戰略深化與供給側結構性改革有機結合，增強國內大循環內升動力和可靠性，提升國際循環質量和水平」。也提到「著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平」。顯示2020年時提出以內循環為主的雙循環經濟發展戰略，將會是指導中國的未來經濟戰略。
除此以外，在經濟體制上，提出要「鞏固發展公有制經濟，對非公有制經濟則是鼓勵、支持與引導」，並說市場「在資源配置有決定性作用」。這個公有經濟為先（國營企業），非公有經濟（私人企業）為輔，市場主要是在資源配置上扮演角色的三分法，過去雖然有些端倪，但未來應該會預期這是習大大的經濟策略想像。這除了代表中國與市場經濟的距離會越離越遠外，也代表外部資本對中國重要性的持續降低。
一帶一路未被強調，以全球發展倡議取代
十九大曾進入黨章的「一帶一路」，此次的政治報告只有在回顧過去的成就有被提到，但在未來的經濟戰略或是對外作為等，都沒有被放在其中。相反的，此次政治報告將「全球發展倡議」（Global Development Initiative），與「全球安全倡議」（Global Security Initiative）置入。
前者似乎暗示中國正透過提出新的全球發展策略來取代已經欲振乏力，信用幾乎破產的「一帶一路」作為。而後者則是在今年美國提出印太戰略以及俄烏戰爭發生後，習近平於4月的「博鰲論壇」首先提出，作為面對包括美中進入全競爭關係以及全球安全新局勢的綜合對應。
不再追求新型大國關係，但提出新型國際關係與全球安全倡議
政治報告有關外交部分，固然還是延續先大國關係，其次是周邊關係，接著是發展中國家關係的處理位階。在雙邊與多邊關係上，也是先雙邊後多邊的順序，但對大國關係的處理不再提到「建構新型大國關係」這個過去由習近平自己主動提出希望重塑中美關係的主張，而是直接提到新型國際關係。
很重要的是，對於這個新型國際關係的支撐倡議，是以「全球發展倡議」以及「全球安全倡議」為工具。「全球發展倡議」是在2021年習近平在聯合國大會演講時提出，當時並獲聯合國秘書長的稱讚與背書，而在今年4月也是由習近平個人提出的「全球安全倡議」，就是針對俄羅斯侵略烏克蘭後的系列國際局勢變化的習式回答。
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！