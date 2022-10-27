戳破「台灣光復節」神話：為什麼國民黨對這個歷史偽命題念念不忘？

文：黃澎孝

今天是台灣光復節，但是，全台灣都沒有任何紀念活動。唯有國民黨還念念不忘的在中央黨部門口掛上「慶祝台灣光復紀念日」的紅布條。並大肆批評民進黨政府「想抹煞這段歷史」。

為什麼國民黨念念不忘「光復節」呢？

事實上，國民黨做為一個國共內戰的失敗者，逃到台灣後，居然還能維持威權統治幾十年，就是將其統治的「合理性」，建立在一套「台灣光復」的政治神話論述上。國民黨版的「台灣光復」論述，主要是以「偷樑換柱」的手法，把「台灣光復」和「中國抗戰」連結成以下一串串的因果關係。

因為：中國對日抗戰。所以：光復了台灣。

因為：祖國光復了台灣。所以：台灣人才得以從日本「奴役統治」下被解救。

因爲：台灣人被祖國解救，免於當「亡國奴」。所以：「台灣人要對祖國心存感恩，要對祖國母親盡忠盡孝，伏首貼耳當順民，否則便是大逆不道，甚至死有餘辜⋯⋯。」

所以：「國民黨外來政權才可以理直氣壯地對台灣人進行威權統治，甚至於實施白色恐佈。」

所以：食髓知味的中國國民黨，才會念念不忘台灣光復節所創造的政治神話。

但是，隨著國內外許多重要的歷史文獻陸續解封後，越來越多歷史真相，水落石出。譬如：

中國抗戰期間，並沒有任何一句抗戰口號，曾喊出要「光復台灣」。 中國抗戰期間的諸多戰役中，沒有任何一場是發生在台灣周邊，而與「光復台灣」有關的。 中國抗戰期間：蔣介石從不曾有過任何「光復台灣」的作戰計劃，中國更不具備光復台灣的作戰能力。 日本不是因為在中國戰場被國民黨擊敗，而導致其不得不向盟國無條件投降的。

事實上，國民政府是在1941年12月9日，美國珍珠港事件對日宣戰的次日，才正式對日本宣戰，並加入以美國為首的同盟國行列。當時的中國，是被盟國規劃在「中印緬戰區」裡的。但是，當時的台灣與琉球群島、日本列島等太平洋島嶼卻是被規劃在「太平洋戰區」（Pacific Ocean theater）。

換言之：抗戰期間，躲在重慶山城的蔣介石根本就 「八竿子打不著」台灣。又哪來的中國「光復台灣」之說呢？

如今早已大白於世的歷史事實是：

1945年8月15日，日本無條件投降後，同年9月2日聯合國最高司令官麥克阿瑟（Gen. Doglas MacArthur）發佈了「一般命令第一號」（General Orden No.1）讓中國戰區統帥蔣介石代表盟國在北越和台灣接受日軍投降。

因為，中華民國是代表盟國受降，因此，舉行受降典禮的台北中山堂的講台上，中、美、英、蘇 四強的國旗並列。而且，美國軍方也派出代表出席受降典禮。

1945年8月15日日本宣佈投降後，第一批抵達台灣的是美軍而非國軍。直到10月16日，首批來台代表盟國佔領的國軍部隊，是乘坐30幾艘美國的軍艦，並在美軍護航之下，才抵達台灣基隆港。換言之，連終戰後派軍來台，都要靠美軍運送和掩護，這怎麼可以誇口說成是「光復台灣」呢？

蔣介石1949年1月12日致函陳誠表示：「台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質。」顯然國民黨很清楚當初代表盟國來台受降，並出兵佔領是履行「託管」的任務，但是，卻被國民黨「偷換概念」謊稱為「光復台灣」。

總而言之，國民黨虛構的「中國光復台灣」這個歷史偽命題。除了有利於國民黨的統治以外，其實是一個欺負台灣人民到家的政治謊言。造成了台灣人被貶抑、歧視。也加深了省籍情結迄今難以化解。

因為「中國光復台灣」這個偽命題，造成了台灣人永遠矮於中國人ㄧ截的歷史印記。也造成了若干所謂的外省第一、二代人，內心深處隱藏著「解放者」、「征服者」自居的優越感。

以致於造成他們對台灣本土政黨和本土政權難以接受的心結。這也給了中共炒作「反獨、促統」議題的著力點。因此，這樣的「台灣光復節」才會遭到台灣人越來越普遍的排斥和冷遇。只剩下與台灣主流民意漸行漸遠的國民黨還念念不忘。

Ps. 建議將「台灣光復節」改名為「台灣光復詐騙節」。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航