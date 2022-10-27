戳破「台灣光復節」神話：為什麼國民黨對這個歷史偽命題念念不忘？
我們想讓你知道的是
國民黨做為一個國共內戰的失敗者，逃到台灣後，將其統治的「合理性」，建立在一套「台灣光復」的政治神話論述上。國民黨版的「台灣光復」論述，主要是以「偷樑換柱」的手法，把「台灣光復」和「中國抗戰」連結成以下一串串的因果關係。
文：黃澎孝
今天是台灣光復節，但是，全台灣都沒有任何紀念活動。唯有國民黨還念念不忘的在中央黨部門口掛上「慶祝台灣光復紀念日」的紅布條。並大肆批評民進黨政府「想抹煞這段歷史」。
為什麼國民黨念念不忘「光復節」呢？
事實上，國民黨做為一個國共內戰的失敗者，逃到台灣後，居然還能維持威權統治幾十年，就是將其統治的「合理性」，建立在一套「台灣光復」的政治神話論述上。國民黨版的「台灣光復」論述，主要是以「偷樑換柱」的手法，把「台灣光復」和「中國抗戰」連結成以下一串串的因果關係。
- 因為：中國對日抗戰。所以：光復了台灣。
- 因為：祖國光復了台灣。所以：台灣人才得以從日本「奴役統治」下被解救。
- 因爲：台灣人被祖國解救，免於當「亡國奴」。所以：「台灣人要對祖國心存感恩，要對祖國母親盡忠盡孝，伏首貼耳當順民，否則便是大逆不道，甚至死有餘辜⋯⋯。」
- 所以：「國民黨外來政權才可以理直氣壯地對台灣人進行威權統治，甚至於實施白色恐佈。」
- 所以：食髓知味的中國國民黨，才會念念不忘台灣光復節所創造的政治神話。
但是，隨著國內外許多重要的歷史文獻陸續解封後，越來越多歷史真相，水落石出。譬如：
- 中國抗戰期間，並沒有任何一句抗戰口號，曾喊出要「光復台灣」。
- 中國抗戰期間的諸多戰役中，沒有任何一場是發生在台灣周邊，而與「光復台灣」有關的。
- 中國抗戰期間：蔣介石從不曾有過任何「光復台灣」的作戰計劃，中國更不具備光復台灣的作戰能力。
- 日本不是因為在中國戰場被國民黨擊敗，而導致其不得不向盟國無條件投降的。
事實上，國民政府是在1941年12月9日，美國珍珠港事件對日宣戰的次日，才正式對日本宣戰，並加入以美國為首的同盟國行列。當時的中國，是被盟國規劃在「中印緬戰區」裡的。但是，當時的台灣與琉球群島、日本列島等太平洋島嶼卻是被規劃在「太平洋戰區」（Pacific Ocean theater）。
換言之：抗戰期間，躲在重慶山城的蔣介石根本就 「八竿子打不著」台灣。又哪來的中國「光復台灣」之說呢？
如今早已大白於世的歷史事實是：
1945年8月15日，日本無條件投降後，同年9月2日聯合國最高司令官麥克阿瑟（Gen. Doglas MacArthur）發佈了「一般命令第一號」（General Orden No.1）讓中國戰區統帥蔣介石代表盟國在北越和台灣接受日軍投降。
因為，中華民國是代表盟國受降，因此，舉行受降典禮的台北中山堂的講台上，中、美、英、蘇 四強的國旗並列。而且，美國軍方也派出代表出席受降典禮。
1945年8月15日日本宣佈投降後，第一批抵達台灣的是美軍而非國軍。直到10月16日，首批來台代表盟國佔領的國軍部隊，是乘坐30幾艘美國的軍艦，並在美軍護航之下，才抵達台灣基隆港。換言之，連終戰後派軍來台，都要靠美軍運送和掩護，這怎麼可以誇口說成是「光復台灣」呢？
蔣介石1949年1月12日致函陳誠表示：「台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質。」顯然國民黨很清楚當初代表盟國來台受降，並出兵佔領是履行「託管」的任務，但是，卻被國民黨「偷換概念」謊稱為「光復台灣」。
總而言之，國民黨虛構的「中國光復台灣」這個歷史偽命題。除了有利於國民黨的統治以外，其實是一個欺負台灣人民到家的政治謊言。造成了台灣人被貶抑、歧視。也加深了省籍情結迄今難以化解。
因為「中國光復台灣」這個偽命題，造成了台灣人永遠矮於中國人ㄧ截的歷史印記。也造成了若干所謂的外省第一、二代人，內心深處隱藏著「解放者」、「征服者」自居的優越感。
以致於造成他們對台灣本土政黨和本土政權難以接受的心結。這也給了中共炒作「反獨、促統」議題的著力點。因此，這樣的「台灣光復節」才會遭到台灣人越來越普遍的排斥和冷遇。只剩下與台灣主流民意漸行漸遠的國民黨還念念不忘。
Ps. 建議將「台灣光復節」改名為「台灣光復詐騙節」。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！