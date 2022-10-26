伊郎9旬老翁「世界最髒」60年不洗澡，被村民半推半就盥洗後數月重病身亡

據外媒報導﹐名為阿穆哈吉（Amou Haji）的伊朗男子，10月23日在伊朗南部去世，為何他會如此受到各界重視，是因為他創下了世界紀錄，超過60多年未曾洗過澡，成為「世界上最髒的人」。

當地媒體報導，阿穆哈吉半世紀以來都沒使用過肥皂洗澡，甚至到了「滴水不沾」的地步，他的身上佈滿了煤灰，也一直離群索居在四周佈滿煤灰的磚棚屋中，直到今（2022）年初才被說服，正式入住居民搭建的人造棚屋中。

英國《衛報》表示，《德黑蘭時報》曾於2014年報導，阿穆哈吉平常會將路殺的動物屍體作為營養來源，還會習慣性地將動物糞便裝入菸斗以供吸食，更不斷堅稱「弄乾淨會殺死我」，因此抗拒任何與「衛生乾淨」沾上邊的事物。

另外，《鏡報》對阿穆哈吉的生活有更細緻的描繪，他除了不愛清潔外，還對新鮮的食物感到厭惡，「他最喜歡的食物是腐爛的豪豬，而且只選擇喝佈滿鐵鏽油桶中的水。」

他獨到的生活方式意外吸引眾人的目光，許多村民不斷說服他進行清潔，《印度教徒報》提到《伊朗國家通訊社》（IRNA）不久前指稱，阿穆哈吉終於被說服，村民如願帶他到浴室洗漱，將身上的髒污一次洗掉，本以為會為其帶來不一樣的人生，沒想到時隔數月卻驚傳身染重病，本周日（23）不幸身亡，享耆壽94歲。

事實上，外媒過去曾猜測阿穆哈吉不洗澡的原因，怕水是其中一項，另一項則是他堅信洗澡會讓他生病，然而人生經歷或許才是主要原因，當地村民曾透露，阿穆哈吉年輕時遭遇過情感波折，摯愛的妻子因瘟疫逝世，導致他一蹶不振，自此以後，就不曾看到他洗澡，他本人也坦言不洗澡能因此「留住妻子殘餘的味道」。

看似荒唐行徑的背後，實則隱含了扣人心弦的故事，痛失妻子的壓力令他無法承受，因此他只能以一種極端的方式來緬懷與紀念。多少人只看到他脫節的行為，卻忽略了反常的原因多數來自於逃避，他力所能及的逃避沒有妻子的世界、逃避絕望冷酷的現實、逃避始終無法釋懷的自己。

不過他也在生命的前一刻半推半就地接受世俗的規範，也許可以理解為他放下過去的苦痛，也或許他仍在努力走出陰霾的過程，即使最後以悲劇收場，他仍然會被世人以獨特的方式紀念著，然而這項「最髒紀錄」卻可能被另名印度男子打破。

英國《衛報》就引述《伊斯坦時報》表示，位於印度聖城瓦拉那希的男子凱拉許（Kailash “Kalau” Singh），至今已經30多年沒洗過澡，有趣的是，他竟以「火浴」取代清水，「每天晚上，當村民聚集，凱拉許會點燃篝火，抽著大麻，並以單腳站立向濕婆祈禱。」此外，凱拉許十分確信火浴的實際效用，他自豪地表示，火浴其實就像用水洗澡一樣，有助於殺死體內的細菌和感染源。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺