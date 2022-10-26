兩個月內數百緬甸難民遭遣返，聯合國籲馬來西亞應繼續提供難民保護

聯合國難民署（UNHCR）25日時表示，過去兩個月已收到數百起關於馬來西亞將緬甸難民遣返回國的報告。聯合國難民署指出，他們對此表達嚴重關切，並呼籲馬國應停止將難民遣返回緬甸。

聯合國難民署新聞稿指出，難民署發言人曼多（Shabia Mantoo）在25日的新聞發佈會上指出，自今年4月以來，難民署已收到許多關於緬甸國民被迫從馬來西亞返國的報告。而根據報告，在過去兩個月內就有數百名緬甸國民被當局強行遣返。據難民署收到的資料，一名緬甸的尋求庇護者在難民署的干預下，仍在10月21日時被驅逐出拘留所。

We are seriously concerned over the continued deportation by Malaysia of asylum-seekers from Myanmar, placing lives at risk. We continue to call on Malaysia to immediately stop the forced returns of Myanmar nationals seeking safety from serious harm. https://t.co/w0ziwCIC0Z — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 25, 2022

聯合國難民署表示，將緬甸難民送回國，會使他們面臨傷害和危險狀況，因此必須允許逃離緬甸的人進入他國領土尋求庇護，並受保護免於遭到遣返回國。聯合國難民署強調，馬來西亞應遵守國際法規定不驅逐難民或尋求庇護者的原則。緬甸局勢迫使緬甸人民逃離該國並跨境尋求安全，因馬國當局應遵守其國際法律義務，充分確保尊重需要國際保護的人民的權利。

《路透社》指出，緬甸駐馬來西亞大使館日前在臉書上指出，他們與馬來西亞移民機構合作，在10月6日時將150名緬甸國民遣返。

《路透社》19日報導則提及，馬來西亞當局在9月逮捕6名尋求庇護的緬甸前海軍軍官，並在10月6日將他們遣返。消息人士指出，至少有一名軍官Kyaw Hla和其妻子Htay Htay Yee在返回緬甸仰光時遭到拘留。據稱，兩人是因未持有在馬來西亞居留的有效文件而被驅逐出境。

報導指出，自2021年2月緬甸軍政府隊推翻民選政府以來，緬甸一直處於戰亂之中。緬甸全國各地也出現抵抗運動，軍方則用武力反擊。此外，軍政府也逮捕數千人，包括民選政府領導人翁山蘇姬以及許多官員、學生、記者等，企圖壓制異議。

截至目前為止，包括許多緬甸羅興亞穆斯林在內，有超過15萬名緬甸難民和尋求庇護者逃往鄰國馬來西亞。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒