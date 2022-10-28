LGBT在東帝汶處境為何？法律保障性別認同，但性別暴力文化仍根深蒂固

在4月19號，東帝舉行了第二輪的總統大選投票。根據選舉機關的最初計票結果，前諾貝爾得主、2006-2007前首相、以及2007-2012前總統何塞.拉莫斯.霍塔（José Ramos-Horta）以397145票（62%得票率）打敗了他的對手法蘭西斯科·古特雷斯（Francisco Guterres，別名Lu Olo），並在5月20日宣誓就職。在第一輪投票中，他並未能夠獲得多數票，但在第二輪的選舉結果中以六成以上的得票率獲勝。 此次大選有86萬名合格的選民註冊，選民投票率將近八成。

在選舉期間，性別政治的政治化得到了相當大的關注。儘管霍塔承諾會將同志群體納入公共政策中，但他們在之前的政治議題或辯論中的可見性極低。而在東帝汶同志群體的包容和認同過程中，某些兩難和爭議性也因此被凸顯出來。

借由採用酷兒國際關係理論，本篇文章揭露包容及認同政治，以及關於性別和性認同的在地理解。東帝汶作為一個后殖民及后戰爭的國家，不僅深受暴力文化的影響，同時也深受軍事化的男權主義所支配。令人擔心的是，這導致了暴力正常化以及性別二分的內化（女性受害者v.s.男性加害者）。

在人權論述中對性別的有限定義下，若未能深究性別類別和結構對其的深度影響，東帝汶可能持續甚至激化同志群體在經濟和各制度中的不可見性 、邊緣化、及排外化， 因為同志群體並不能輕易被現有的性別類別歸類。

在近年來，同志運動在全球範疇上快速擴張。在2011年，聯合國發表了在同志運動議題上的第一份報告，且80多國簽署了針對性別認同的打擊犯罪和人權違反共同宣言。數位重要的政治領袖，包括美國前總統奧巴馬，以及美國前國務卿希拉蕊·柯林頓，都是著名的同志運動支援者。

東帝汶也不例外。 雖然它是東南亞最新且最窮的獨立國家，但也是在同志群體和權利上最為寬容的國家之一。 它並未將同性性行為犯罪化，並且也公開支援同志群體的認同表述。 2009年刑法第59條條文明文規定，任何針對性別認同的歧視都將被視為違法。 而其前總理，同時也是東南亞第一位在公共場合公開支援同志權利的領袖–魯伊·馬里亞·德·阿勞若（Rui Maria de Araújo），譴責針對性別取向或性別認同和表述的任何歧視。社會大眾和某些教會人士也公開支援同志遊行。同志遊行在2017年首度舉辦，且相繼在2018、2019、和2022年持續推廣。

不過，直到現在尚未有和同志權利相關，或是保護同志群體權益的政策和法案出現。儘管在今年總統大選中，同志議題變得高度可見。然而，關於將人權擴展到同志群體仍引起不少顧慮和考量。