萬聖節前不睡了！恆隆行概念店 zonezone 周年活動，『zonebe玩到天亮派對』陪你從晚上瘋到早上！

恆隆行概念店 zonezone 已在內湖洲子街上一年了,從甫開幕的24x24x24展到每月的邀請各方職人為會員開啟各種知識的「微醺書酒館」、打造各種體驗課程的「生活好課」,以及每次開賣就造成話題瘋搶的「話題食室」,堪稱擁有最多不同體驗活動的zonezone,在自己的生日派對當然也要認真舉辦, 週年的日子恰巧也是萬聖節的熱鬧時刻,我們以zonezone為引,設計「zonebe玩到天亮周年派對」,zonebe 取自中文諧音「總比」,有期盼未來會be better than before 比過往更好的寓意,10/28(五)來zonezone「總比」待在家好玩!

攜手台北知名餐酒館 VG the Seafood Bar,西班牙5J火腿與海味生蠔不間斷,還有隱藏版限定小食!

「zonebe玩到天亮周年派對」準備了各式飲、食、玩,要好好寵愛會員一整晚讓大家盡興而歸。從晚餐吃到早餐是由VG the Seafood Bar為「zonebe玩到天亮周年派對」獨家設計,現場製作供應,Chef Leo表示:「VG的宗旨是可以講就何必將就,而我本次對於深夜食物設計也就是不設限於一般傳統美食。疲累的一天結束後,能在深夜裡享受好吃的食物,享受著當下,就是我們對於生活的講究。」活動當日VG隨著時間更迭將提供不間斷的餐點,有鮮味生蠔、西班牙5J火腿、炭烤鹽麴豬排、療癒炸物以及和牛牛肉麵等多款食物,還有現場隱藏限定小食,要遊戲過關取勝才能吃到。

WBA 金獎肯定的林北釀造LP Brewery量身訂製zoneBEER,只在 zonezone喝得到!

「zonebe玩到天亮周年派對」最不能缺少的就是飲品,在一樓活動區提供的是zoneBEER,是由曾獲WBA 金獎肯定的台灣精釀-林北釀造LP Brewery特別訂製的zoneBEER,獨家限定只有在zonezone可以喝到飽!林北釀造創立於2017年,2021年擴建後坐落在新北市新店區寶橋路,是一個社區型的小啤酒廠,與近期爆紅的餐飲品牌『燒肉PUNCH』聯手打造歐美流行的『啤酒廠餐廳』飲食文化,讓消費者除了用餐、飲酒時在味覺、視覺充滿新奇外,對啤酒生產過程,也能有親身體驗的機會。

超狂體驗!洲子街變身超激烈生存遊戲戰場,還能在這做瑜珈迎接全新的一天

活動現場有DJ show、名人對談、音樂派對、闖關遊戲;也有靜態的露臺上chill品飲法蘭絲所提供的紅酒、桌遊區與特別邀請不老松師傅進駐的按摩區;屆時將在清晨的洲子街街頭進行激烈競爭的雷射槍戰的生存遊戲,路上時不時會有zombie出現,就像生活難免有些不如意,與同伴一起拯救世界一掃陰霾。最後將邀請每一位來賓伴著晨光在洲子街上進行一個小時的瑜珈收心醒腦之後,就可返回zonezone享用VG所準備的美味的早餐。一連串不間斷的活動,要讓你成為一個「zonebeer」,暢飲「zoneBEER」,或許玩到清晨的你最後變成「zombie」!這次慶生派對,邀請你一同狂歡吧!

現在訂購有機會獲得週年紀念豪華大禮包,讓整個活動有吃又有拿。zonezone週年訂製禮品組合:寶特瓶紗環保材質訂製包、絲絨精裝筆記本(採用的是環保大豆油墨印製)、 zoneBEER、胡桃木開瓶器。zonezone真心寵粉,一年一次,只送不賣!*限前200名報名者當日兌換。

活動細節

時間:10/28 19:30 開始 - 10/29 07:30 結束

地點:#恆隆行概念店 #zonezone(台北市內湖區洲子街 82 號)

活動內容:DJ show/鐳戰對抗/挑戰遊戲/星空休憩/養生按摩/晨間瑜伽...

飲食內容:

啤酒暢飲(林北釀造精釀啤酒)

葡萄酒品飲(葡萄酒商法蘭絲供應)

晚餐/宵夜/早餐(VG the Seafood Bar現作供應)

伴手禮:zonezone環保紗時尚提袋/zonebeer週年紀念啤酒/週年記事本/zonezone開瓶器

費用:$1,500/每位,手刀報名:https://lihi2.cc/cx1aY