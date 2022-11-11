「誠信」是專業工作者必備的特質，還是最後的底線？

文：公關人生相談室

地方首長選舉也進入倒數階段，過去幾次選舉也沒有像這次一樣，當候選人的論文、求學經歷甚至是求職經歷，擺脫了裝飾與錦上添花的意味，不斷地被競爭的陣營放大檢視，甚至有候選人的學位因此被撤銷。而電視上的名嘴和網路上的意見領袖，彷彿人人都成為了論文主題、研究方法和學術倫理的專家，每個人都可以對其他人的研究領域和論文說上幾句。

然而，在這些論文與學位大混仗的背後，或許我們可以問問自己，這些在意，到底體現了自己的哪些價值觀？無論是在乎真實、誠信、腳踏實地、真誠、謙虛、有同理心，而這些價值除了要求政治人物之外，我們是否也有體現在自己的日常工作中？

在大公司工作，除了難以避免的繁瑣批審與合規流程外，最讓人有些緊張的往往也是定期或不定期的稽核流程，往往稽核一啟動，長達幾個星期不說，而每一封要求稽核內容的信，都規定要在24或是48小時內回覆。能被稽核的項目也是無所不包，小至車費報帳、交際費用，大至活動費用甚至是計畫費用，每一筆的開支，其實都是公司的營運費用投入，也是公司股東金錢的投入，而其實也是專業工作者每天日常的業務活動的紀錄。

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稽核最讓人頭痛的往往不是即時回覆的時效性，或是整理資料，而是每個提問回覆前，都得問問自己，現在的我是否對於過去的我有著足夠的信心，當初的自己有好好留下每筆開支、稽核項目紀錄，而且能確保符合公司規定？這樣的自我詰問或是自我再確認，其實都代表了每一個當下的自己，是否都能夠憑藉著自己的誠信，而做出對於公司、客戶與所服務對象最有利的判斷。

稽核同時也像是公司進行自我健檢的過程，透過翻天覆地地檢視，以檢核公司內部的流程、商業行為、內控、業務開支等是否都合情合理，也找出不必要甚至是不適用的流程，進行再檢視與調校。稽核與其說是抓錯，更像是抓漏，避免更多不必要的開支或流程拖慢公司前進的腳步。

身為企業公關時，每一次回覆媒體訊息、每一次對外發稿或是提供資訊，也都免不了類似的自我詰問：

我是否有盡我最大能力確認訊息來源？

我是否有盡我的能力，去確認我可以確認內容的公司內部專業人士？

我是否有確保這些內容都經過相關人等的審閱且同意？

這些自我把關的關卡，也像是稽核一樣，用每一步的確認以確保以後的自己，不會無法面對以前的自己。

或許，當每一次我們做出專業決定或是判斷時，也可以用稽核的眼光看看自己，是不是秉持自己所相信的價值觀，也做了當下的自己所能做出最好的判斷。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航