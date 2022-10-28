人類惰性成就無限商機，美耶APP開創居家懶美服務配送先驅！

宅經濟當道，美耶立志打造居家懶美事業中的Uber！

隨著後疫情時代的來臨，大眾生活型態也更為e化，在食、衣、住、行、育、樂上都能在手機上完成，「以數位推動傳統實體產業，勢必是當前趨勢，國外很多服務都能宅配到家了，我們也可以試試！」 美耶執行長蔡嘉純在疫情期間發現電商平台業績飆升，外送行業光速成長，當Ubereat開始連保養品都能外送，進而萌生了創辦美耶的想法，為了實踐將「美」外送到家的這個概念，美耶開始以新零售模式掀開懶美產業全新篇章。

Photo Credit：美耶 美耶APP創辦人暨執行長蔡嘉純自幼於海外求學，因國外生活機能便捷，食、衣、住、行、育、樂單靠一支手機就能完成；再加上疫情期間外送及電商需求大量增長，進而萌生創辦美耶的念頭。

一鍵預訂，把美送到家！不用出門也能輕鬆變美！

大眾對於美容產業的需求，平時想做指甲、接睫毛打扮自己，或想全身按摩放鬆一下，卻礙於疫情能避免就盡量不出門，舉凡各式到府行業，順應消費型態轉變，業績平均成長約5倍！打造一個結合線下實體產業，與線上消費模式的O2O平台，來解決對居家生活服務需求端的阻礙是必然的事，於是一鍵預約到府的「美耶」APP就此誕生。

美耶為全台首個提供一站式生活居家到府服務APP，搭起了消費者端與技術服務間的橋樑，主要提供媒合服務，平台內有多元服務項目，對內也提供專業教學課程，來維持優良服務。美耶期望以數位推動實體產業，在後疫情時代下，打造全新居家服務市場經濟、新型態懶美服務事業中的Uber！

第一個考驗 : 先有雞還是先有蛋？

美耶目前在雙北地區簽下了200多位服務人員，也在今年第三季正式開通桃竹中地區，但其實招募上並不順利，美耶遇到的第一個考驗：顧客及服務人員端之間的平衡以及品質該如何拿捏?

「若服務品質不好，即使方便顧客也不會回流，先解決服務人員端的問題，加大招募力度，更要最大化提升服務品質！」為了解決能力參差不齊問題，蔡嘉純決定與國家級美容協會專業級講師聯手，共同制定了一套標準化考核制度、專業培訓，來維持服務品質達水準之上。針對各項目服務人員，會有難易程度不同的培訓課程，標準化每位服務人員的技術程度。進入平台前，會先經過「書面」及「實操」檢核，由資歷近20年的培訓講師進行審核，這樣一來，便可先排除缺乏基礎的人員，相對減少後續培訓的時間成本。

「解決了平台內服務人員能力素質控管問題，且全套培訓課程是個人化動態調整，能大幅增加內部培訓效率」蔡嘉純分享著，改善了招募困難，衍生出另一個問題：要如何使服務人員持續精進自我能力，並讓平台整體服務素質持續上升呢？

Photo Credit：美耶 美耶執行長蔡嘉純為鞏固服務品質，不定期邀請一線服務人員進公司檢討售後相關議題，盼能藉由打造順暢無礙的雙向溝通管道，提供消費者更完美的服務體驗。

客製專業培訓，學習一技之長不用花大把冤枉錢！

想要長遠經營「以服務為產品」的美耶，就必需有個完善對策，執行長蔡嘉純與國家美業協會資深講師楊嘉欣合作，制定出一套考核制度，並配套獎勵機制，以1+1的模式，來鞏固提供優質服務的技術資源。

首先，會依據考核成品，將服務人員分級：A+、A、B、C，各別針對不同等級，搭配適合程度的培育課程，包含1-3個月的學科及術科訓練，提升硬實力；不定期舉辦各種研習課程，請外部講師授課，讓平台內的服務人員能夠吸收各面向新知。如此，便可提升均質，同時鞏固平台服務品質。

除了學習資源協助外，執行長蔡嘉純表示「藉著獎勵誘因，來增加服務人員提升品質的動力」，針對分級配有不同的業績抽成比例，等級越高、業績抽成比例越高，以此鼓勵努力升等；以高品質服務，增加消費者使用頻率，同時有業績抽成，形成互惠循環。

Photo Credit：美耶 美耶在培訓服務人員技術實力不遺餘力，從培訓課程到考核制度均有一套標準化流程。更與台灣知名大廠合作出產品牌專用色膠，提供消費者安全的用料，從細節處就體現美耶對服務品質的高標堅持。

美業UBER項目持續擴大，極致懶美體驗就在美耶！

美耶前期以女性高剛需的美甲美睫作為切入點，未來更會新增按摩、清潔等全方位懶人服務，期盼以此新型服務模式成為全台最方便的居家生活服務平台。並以清晰易懂的APP介面，讓消費者輕鬆直覺下單，即時預定也能外送服務到家，下班預約、到家享受，就是這麼方便！

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