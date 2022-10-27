iPhone 14社群聲量比較：網友討論焦點在「瀏海更動」，新功能「永遠顯示」聲量最低
我們想讓你知道的是
相較於去年iPhone 13同期，iPhone 14在論壇、部落格的討論度都有增加，主題以「拍照、錄影」、「晶片」及「續航、充電」為主，更新功能中，則以出乎眾人意料的「動態島」討論度最高。
文：Emily Lee
iPhone 14系列於9/8正式發布，除了出色的軟硬體效能外，優異的生態系整合及品牌形象也讓Apple在3C市場擁有不少死忠支持者，每年發表會前後都會掀起一波熱議。
透過QSearch Trend，統整iPhone 13系列過去一年網友意見焦點以及民眾對iPhone 14系列的預測，來看Apple今年做出了哪些改變，民眾又對於本次iPhone 14更新反響如何。
我們發現iPhone 13論壇缺點討論還是在於相較於安卓系統自由度低、軟體安裝不便、無法使用第三方NFC功能等佔超過半數（67%）；在疫情加乘下，配戴口罩不易於使用Face ID也是一大痛點（41%）；此外，同期最常被一同比較的安卓機型為SAMSUNG Galaxy S系列的S21及S22（32%）。
而在新機iPhone 14的討論度上，原本正式推出前討論度最高的瀏海更動（46%），在實際推出後雖聲量低於拍照綠影相關功能討論，但由於出乎意料的動態島功能，在各渠道聲量仍穩定落在前四名，是本次重大更新中討論度最高的；與之相反，永遠顯示功能在臉書、論壇討論度皆墊底。
2019~2022的iPhone年度事件
過去四年，除2020年因疫情因素取消春季發表會以外，每年維持春秋兩季、一年至少兩次的發表會發表新品，最受矚目的iPhone系列則固定在秋季發布。
此外，12、13系列皆在隔年春季再次推出新色，也是除了新機推出外造成社群討論增加的原因之一。
iPhone 13系列網友意見焦點
過去一年，論壇上對iPhone 13系列的缺點反饋最多的仍是iOS與安卓系統的差異，其中聲量最高為包含自定義工具、軟體安裝等的「自由度（67%）」，其次則為「指紋/圖形解鎖（41%）」以及「輸入法（41%）」。
在iPhone 13系列本身機體上，則以「Pro系列機體過重（19%）」最多，反饋案例包含「電池升級也反映在重量上了，單手拿久了還是有點負擔」、「機車手機架使用一段時間撐不住，手機噴出去」、「太重確實影響想常常拿出來的意願」等等。
此外，同期最常被拿來比較的機型為SAMSUNG Galaxy S系列的S21及S22（32%），除了價格上的優勢外，全系列支援120 Hz螢幕更新率和更高的後鏡頭，是同期安卓陣營的強力選手。
iPhone 14發售前預測
自iPhone 13發售以來到iPhone 14發表以前（2021年9月14日~2022年8月31日），聲量最高的「瀏海更動（46%）」最早在去年11月就有相關預測，但當時缺乏其他佐證而為得到太多支持，直到1月Apple設計師在Twitter上更新iPhone 14 Pro樣圖，此一說法才得到更多支持。
除此之外，聲量次高的「Pro系列後鏡頭提升為4800萬像素（38%）」及「Pro系列採用A16晶片（35%）」則分別在1月和3月有相關貼文出現。
iPhone 14功能討論
實際iPhone 14更動除了傳聞及預測前三名的「瀏海更動」、「Pro系列後鏡頭提升為4800萬像素」及「Pro系列採用A16晶片」外，2021年10月就有所傳聞的「不再推出mini機型（32%）」、6月的「隨時顯示功能（16%）」也都有實現。
相較於去年iPhone 13同期，iPhone 14在論壇、部落格的討論度都有增加；整體而言，各渠道仍以「拍照、錄影」、「晶片」及「續航、充電」討論度最高。
更新功能中則以出乎眾人意料的「動態島」討論度最高，支持方認為「可以直接控制串流平台，不用切回去App」、「有 App 直接做了像素寵物在動態島附近跳啊跳，非常的可愛」，但也有使用者反應「截圖就一定會截到，又找不到可以關閉的選項」、「鏡頭不知不覺會變超髒，自拍前可能都還要擦過」，雖然整體褒貶不一，但仍提供了App創作者新的應用方式。
結語
除文中提到的動態島、永遠顯示功能等，Apple也在同期更新的iOS 16上更新了電量顯示、自定義鎖定畫面、鍵盤震動回饋等，其實都一定程度上回應了過往使用者對iOS系統的反饋。
在預測方面，「沿用lightning（17%）」的說法伴隨「iPhone 15起改用USB-C」、此外「眼鏡式穿戴裝置搭配（5%）」也尚未得到回覆，也讓人期待接下來一年iPhone 14的表現、Apple又是否會推出相應配件回應市場期待。
註解
- 本次排行採用QSearch Trend系統，細緻的收納臉書上各粉絲專頁貼文的心情符號、留言數、分享數，並有綜合前三項指標的「影響力分數」。「影響力分數」可以說是納入貼文中所有心情符號、留言數以及分享數的一個聲量熱度的綜合性指標。從心情符號與留言數可以觀察民眾與粉絲專頁互動參與程度，分享數則能了解貼文的傳播程度。算法則是〔貼文心情符號數*0.1 + 回應數*0.1 + 分享數〕。由於在社群媒體上的分享能讓貼文廣泛觸及人數，並吸引到更多人來關注粉絲專頁，因此我們提高了分享數的權重。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
我們想讓你知道的是
Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
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上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
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