iPhone 14社群聲量比較：網友討論焦點在「瀏海更動」，新功能「永遠顯示」聲量最低

文：Emily Lee

iPhone 14系列於9/8正式發布，除了出色的軟硬體效能外，優異的生態系整合及品牌形象也讓Apple在3C市場擁有不少死忠支持者，每年發表會前後都會掀起一波熱議。

透過QSearch Trend，統整iPhone 13系列過去一年網友意見焦點以及民眾對iPhone 14系列的預測，來看Apple今年做出了哪些改變，民眾又對於本次iPhone 14更新反響如何。

我們發現iPhone 13論壇缺點討論還是在於相較於安卓系統自由度低、軟體安裝不便、無法使用第三方NFC功能等佔超過半數（67%）；在疫情加乘下，配戴口罩不易於使用Face ID也是一大痛點（41%）；此外，同期最常被一同比較的安卓機型為SAMSUNG Galaxy S系列的S21及S22（32%）。

而在新機iPhone 14的討論度上，原本正式推出前討論度最高的瀏海更動（46%），在實際推出後雖聲量低於拍照綠影相關功能討論，但由於出乎意料的動態島功能，在各渠道聲量仍穩定落在前四名，是本次重大更新中討論度最高的；與之相反，永遠顯示功能在臉書、論壇討論度皆墊底。

2019~2022的iPhone年度事件

過去四年，除2020年因疫情因素取消春季發表會以外，每年維持春秋兩季、一年至少兩次的發表會發表新品，最受矚目的iPhone系列則固定在秋季發布。

此外，12、13系列皆在隔年春季再次推出新色，也是除了新機推出外造成社群討論增加的原因之一。

Photo Credit: QSearch

iPhone 13系列網友意見焦點

過去一年，論壇上對iPhone 13系列的缺點反饋最多的仍是iOS與安卓系統的差異，其中聲量最高為包含自定義工具、軟體安裝等的「自由度（67%）」，其次則為「指紋/圖形解鎖（41%）」以及「輸入法（41%）」。

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在iPhone 13系列本身機體上，則以「Pro系列機體過重（19%）」最多，反饋案例包含「電池升級也反映在重量上了，單手拿久了還是有點負擔」、「機車手機架使用一段時間撐不住，手機噴出去」、「太重確實影響想常常拿出來的意願」等等。

此外，同期最常被拿來比較的機型為SAMSUNG Galaxy S系列的S21及S22（32%），除了價格上的優勢外，全系列支援120 Hz螢幕更新率和更高的後鏡頭，是同期安卓陣營的強力選手。

iPhone 14發售前預測

自iPhone 13發售以來到iPhone 14發表以前（2021年9月14日~2022年8月31日），聲量最高的「瀏海更動（46%）」最早在去年11月就有相關預測，但當時缺乏其他佐證而為得到太多支持，直到1月Apple設計師在Twitter上更新iPhone 14 Pro樣圖，此一說法才得到更多支持。

除此之外，聲量次高的「Pro系列後鏡頭提升為4800萬像素（38%）」及「Pro系列採用A16晶片（35%）」則分別在1月和3月有相關貼文出現。

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iPhone 14功能討論

實際iPhone 14更動除了傳聞及預測前三名的「瀏海更動」、「Pro系列後鏡頭提升為4800萬像素」及「Pro系列採用A16晶片」外，2021年10月就有所傳聞的「不再推出mini機型（32%）」、6月的「隨時顯示功能（16%）」也都有實現。

相較於去年iPhone 13同期，iPhone 14在論壇、部落格的討論度都有增加；整體而言，各渠道仍以「拍照、錄影」、「晶片」及「續航、充電」討論度最高。

更新功能中則以出乎眾人意料的「動態島」討論度最高，支持方認為「可以直接控制串流平台，不用切回去App」、「有 App 直接做了像素寵物在動態島附近跳啊跳，非常的可愛」，但也有使用者反應「截圖就一定會截到，又找不到可以關閉的選項」、「鏡頭不知不覺會變超髒，自拍前可能都還要擦過」，雖然整體褒貶不一，但仍提供了App創作者新的應用方式。

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結語

除文中提到的動態島、永遠顯示功能等，Apple也在同期更新的iOS 16上更新了電量顯示、自定義鎖定畫面、鍵盤震動回饋等，其實都一定程度上回應了過往使用者對iOS系統的反饋。

在預測方面，「沿用lightning（17%）」的說法伴隨「iPhone 15起改用USB-C」、此外「眼鏡式穿戴裝置搭配（5%）」也尚未得到回覆，也讓人期待接下來一年iPhone 14的表現、Apple又是否會推出相應配件回應市場期待。

註解

本次排行採用QSearch Trend系統，細緻的收納臉書上各粉絲專頁貼文的心情符號、留言數、分享數，並有綜合前三項指標的「影響力分數」。「影響力分數」可以說是納入貼文中所有心情符號、留言數以及分享數的一個聲量熱度的綜合性指標。從心情符號與留言數可以觀察民眾與粉絲專頁互動參與程度，分享數則能了解貼文的傳播程度。算法則是〔貼文心情符號數*0.1 + 回應數*0.1 + 分享數〕。由於在社群媒體上的分享能讓貼文廣泛觸及人數，並吸引到更多人來關注粉絲專頁，因此我們提高了分享數的權重。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航