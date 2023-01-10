健保署3員工利用職務查詢、洩漏情報人員個資長達13年，承保組科長涉嫌重大10萬交保

一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。

近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。

國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。

受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。

永續商機，用廢材說個好故事

成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。

於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。

邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。

當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。

對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。

新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。

時尚感的展示空間內，舉凡衣架、層板、裝飾積木，都是國際精品追求永續，將 ESG 可視化的展現。

時尚感的展示空間內，舉凡衣架、層板、裝飾積木，都是國際精品追求永續，將 ESG 可視化的展現。

時尚感的展示空間內，舉凡衣架、層板、裝飾積木，都是國際精品追求永續，將 ESG 可視化的展現。

一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。

徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。

譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。

基石者整合，利基者技術疊加

在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。

邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。

從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。

在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。

譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」

殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。

廢材創新產品，成精品門市陳設

品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。

如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。

如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。

當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」

以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。

從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。

多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方

世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪

整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。

起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。

這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。

以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。

(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)

本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。