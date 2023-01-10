2023/01/10,
司法

健保署3員工利用職務查詢、洩漏情報人員個資長達13年，承保組科長涉嫌重大10萬交保

健保署3員工利用職務查詢、洩漏情報人員個資長達13年，承保組科長涉嫌重大10萬交保
photo credit:中央社

我們想讓你知道的是

葉逢明、謝玉蓮、李仁輝涉嫌在2009年到2022年間將健保被保險人的資料洩漏給他人，其中健保個資被害人中疑似包含警察、調查官、移民署官員等可能涉及國家情報工作法所規範的「情報機關人員」，不過洩漏多少筆、洩漏給誰，仍待進一步清查。

已退休的健保署前主秘葉逢明、在職的健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，被健保署內部職員檢舉，涉嫌涉嫌於2009至2022年間，利用職務上查詢內部的健保資訊系統權限，外洩健保被保險人資料等個資，時間長達13年。檢察官複訊後認為謝玉蓮涉嫌重大，諭知10萬元交保，另外兩名被告請回，將持續擴大清查個資範圍及是否洩漏給他人等。

偷查情報機關人員個資，不過還未掌握外洩證據

台北地檢署指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索健保署及3被告住處，原依可處3年以下徒刑之《刑法》洩漏或交付「國防以外機密罪」偵辦；不過，謝女於今凌晨4時許訊後，被改依違反《國家情報工作法》諭令10萬元交保。

《鏡週刊》報導，據悉，全案是因健保署人員匿名檢舉，調查局接獲情報後進一步追查，發現葉逢明、謝玉蓮、李仁輝涉嫌在2009年到2022年間，將健保被保險人的資料洩漏給他人，不過究竟洩漏多少筆、洩漏給誰，仍待進一步清查。

《自由時報》報導，據了解，謝女被檢調查出，她偷查的健保個資被害人中，疑似包含了警察、調查官、移民署官員等可能涉及國家情報工作法所規範的「情報機關人員」，因而涉及「刺探或收集」國家情報資訊等罪嫌，不過尚缺乏洩漏或交付給包括中國在內等敵對勢力的事證，暫時僅止於「偷查」，才諭令她10萬元交保。

根據《國家情報工作法》第30條，違法洩漏或交付涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制之資訊，處7年以上有期徒刑。違法刺探或收集上述資訊者，處3年以上10年以下有期徒刑。違法毀棄、損壞或隱匿第上述資訊者，處3年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣200萬元以下罰金。

健保署：已關閉2名涉案人員資料權限

健保署則透過兩份新聞稿回應此案，表示目前全案尚待釐清，本署尊重並配合司法調查，如有同仁涉及不法案件，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。基於偵查不公開原則，相關案情尊重檢調偵辦，請外界勿過度揣測。本署審慎嚴肅面對本案調查，竭力配合偵辦作為，希望檢方能儘速釐清案情。

另外健保署也表示，已關閉2名涉案人員之健保資料庫系統查詢權限，在調查期間調離非主管職務，並將儘速檢討人員行政責任。刻研議加強內部查核密度及強度之作法，促使同仁保持資訊安全及個資保護警覺。

為保障民眾個人資料及隱私權益，本署在蒐集、處理、利用、銷毀資料時，均以最高標準審視個人資料保護之要求，要求承辦同仁應謹慎自律，嚴守相關法令，亦將持續強化內部查核等防制作為，防杜資料遭非法使用或洩密等不法事件發生。

新聞來源

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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