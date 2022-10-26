本土增4萬0261例、52死：中選會表示無法源依據，九合一大選確診者仍無法出門投票

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增4萬0317例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬0261例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。

指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為20例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

11月1日起，實施第七輪家用抗原快篩試劑實名制，及第五輪0到6歲學齡前幼兒與第三輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑。指揮中心指出，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份（30劑），並可分次購買（次數不拘、可代購），售價則是維持500元。

關於確診者隔離天數能否縮短，羅一鈞表示ACIP多位委員認為，最近才宣布11月7日將有多項社區鬆綁措施，有鑑於疫情目前還在脫離高原期，是否會縮短隔離天數，對於秋冬疫情、醫療量能的衝擊仍持保留態度。目前會先再觀察一週，再進行決議。

針對各界關切為何日韓等國可以實施確診者投票，台灣仍無法實施，中選會副主委陳朝建表示，日、韓等國採行通訊投票、特設投票所投票、提前投票等方式，均有法源依據，但我國沒有。

此外，《公職選罷法》第17條規定，選舉人除另有規定外，應於戶籍地投票所投票。陳朝建說明「另有規定」，指的是只有投票所工作人員可以在工作地投票所投票，其他選舉人則應於戶籍地投票所投票。

陳朝建承認，國內法律對於不在籍投票等制度尚且缺乏規範，因此不在籍投票或特設投票所的實施，法律上仍無依據。至於為何大考可以特設考場，選舉不行，陳朝建指出，大考中心辦理特別考場，是因為法律允許，參加考試不受戶籍地影響，因此大考中心可以尋找適合的考場。

另一方面，為何中選會無法延長投票時間或分流投票，陳建朝舉例韓國過去經驗，他指出雖然有部分正面評價，也有檢討的聲浪。主要問題在於，投票時間截止時，原本已經在排隊投票的人還是可以投票，確診者雖有特定時間投票，卻有可能提早到場進入投票程序，如此兩者就會混在一起，無法區分確診者與非確診者。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺