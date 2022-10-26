本土增4萬0261例、52死：中選會表示無法源依據，九合一大選確診者仍無法出門投票
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中選會副主委陳朝建承認，國內法律對於不在籍投票等制度尚且缺乏規範，因此不在籍投票或特設投票所的實施，法律上仍無依據。陳朝建也表示，大考中心辦理特別考場，是因為法律允許，參加考試不受戶籍地影響，因此大考中心可以尋找適合的考場。
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增4萬0317例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬0261例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。
指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為20例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
11月1日起，實施第七輪家用抗原快篩試劑實名制，及第五輪0到6歲學齡前幼兒與第三輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑。指揮中心指出，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份（30劑），並可分次購買（次數不拘、可代購），售價則是維持500元。
關於確診者隔離天數能否縮短，羅一鈞表示ACIP多位委員認為，最近才宣布11月7日將有多項社區鬆綁措施，有鑑於疫情目前還在脫離高原期，是否會縮短隔離天數，對於秋冬疫情、醫療量能的衝擊仍持保留態度。目前會先再觀察一週，再進行決議。
針對各界關切為何日韓等國可以實施確診者投票，台灣仍無法實施，中選會副主委陳朝建表示，日、韓等國採行通訊投票、特設投票所投票、提前投票等方式，均有法源依據，但我國沒有。
此外，《公職選罷法》第17條規定，選舉人除另有規定外，應於戶籍地投票所投票。陳朝建說明「另有規定」，指的是只有投票所工作人員可以在工作地投票所投票，其他選舉人則應於戶籍地投票所投票。
陳朝建承認，國內法律對於不在籍投票等制度尚且缺乏規範，因此不在籍投票或特設投票所的實施，法律上仍無依據。至於為何大考可以特設考場，選舉不行，陳朝建指出，大考中心辦理特別考場，是因為法律允許，參加考試不受戶籍地影響，因此大考中心可以尋找適合的考場。
另一方面，為何中選會無法延長投票時間或分流投票，陳建朝舉例韓國過去經驗，他指出雖然有部分正面評價，也有檢討的聲浪。主要問題在於，投票時間截止時，原本已經在排隊投票的人還是可以投票，確診者雖有特定時間投票，卻有可能提早到場進入投票程序，如此兩者就會混在一起，無法區分確診者與非確診者。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！