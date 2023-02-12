【專訪】藝術家優席夫．卡照：取材大地與原鄉部落，描繪屬於自己的真實色彩
我們想讓你知道的是
談及最喜歡的顏色，優席夫不假思索選擇桃紅色與藍色。桃紅色是火龍果的顏色，是豔麗快樂的濃烈，甚至帶點螢光的高調；藍色是太平洋，是地中海，是愛琴海，是天際海洋所有濃淡澄澈的一切。相信自己的獨特，無論完美與否都值得被珍視，優席夫描繪屬於自己的真實色彩。
文：愛麗絲
「每次回台灣，我一定約親朋好友吃快炒一百啊，」優席夫．卡照（Yosifu Kacaw）旅居愛丁堡（Edinburgh）多年，思念的家鄉味，是地瓜葉和芭樂，是便宜好吃的快炒一百；還有，阿美族部落特有、以米酒加海鹽釀造的酒釀雞心小辣椒，更是優席夫在國外視如珍寶的家鄉風味。
藉飲食懷念家鄉，優席夫也帶著一身從小學四年級主掌弟妹伙食的本領，不需食譜，如創作般「憑感覺」下廚，屏棄量匙，手撒簡單調味搭配原味食材，舉凡阿美族部落美食、日本料理、地中海佳餚都難不倒他。
一口白牙，笑容如陽光燦爛，在優席夫身上，似乎沒有過不去的難關。但多年前，當他因合約問題被迫放棄歌手夢想時，內外煎熬使他鬱鬱寡歡，本該展露才華、揮灑色彩的每一天，卻如此艱難，直到他應友人邀請造訪愛丁堡，生命轉了個彎，找到出口。
天生自在的童話國度
優席夫做過許多工作，擔任調酒師時，結識不少國外友人，在他憂鬱沮喪之際，朋友一句問候，讓優席夫一五一十吐露自己為夢想努力的委屈和艱難，並接受朋友的邀請，買了一張單程機票遠走愛丁堡。
愛丁堡是人文薈萃的藝術之都，優席夫笑稱自己走在街頭，常覺得如置身大型美術、博物館，有人曾說蘇格蘭太冷、陰雨綿綿，優席夫一笑置之，他深知那或許只是從未造訪當地者的眾口鑠金，「他真的來過愛丁堡嗎？我們永遠不該從別人口中認識陌生的人事物，更何況如果冷，我們還有威士忌啊！」
蘇格蘭第一大城格拉斯哥（Glasgow）平易近人，「人們往往在認識之初，就像多年摯友般，拉著手把家中阿貓阿狗的事全說了。」而愛丁堡人則如台灣南部人般熱情好客，山景綠意蜿蜒，羊群舒坦親人，當地擁有優席夫口中「現實裡的童話場景」，而在此童話國度中，所有人都能適得其所。優席夫坦言，身為原住民，在成長過程裡他並沒少受有意無意的霸凌，彷彿從出生那刻起，原住民的身份讓他被貼上標籤，膚色、語言、文化都承受不合理的批判，「別人口中的玩笑，說實話我一點都不覺得好笑。」
優席夫曾自我懷疑，得符合社會上某一套同質性的標準，才值得被讚許、值得被愛，那些「和別人不一樣」的特質該被隱藏得理所當然，彷彿一被看穿自己的獨特，臉龐就得泛起熱辣辣的羞赧。然而，在愛丁堡，優席夫天生膚色令當地人羨慕不已，急切詢問曬出一身蜂蜜焦糖色澤的秘方，「我不必符合什麼標準，不需要太多掩飾和努力，就能活得自在坦然。」
仔細思索，優席夫推測或許是大英日不落帝國的歷史，讓他們早早學會包容多元文化，無論族群、母語、膚色、文化背景，每個人都該享有天生自在的快樂，同時尊重所有獨一無二的存在，「畢竟，心寬了，世界就大了，不是嗎？」
真實色彩來自大地與自我
優席夫以自己的姓名解釋阿美族命名規則，是個人名加上父姓／母姓與家族姓氏。 優席夫（Yosifu）源自《聖經》中的約瑟，寓意帶來祝福及豐盛，和反敗為勝的勇氣；卡照（Kacaw）則是父姓，指守望者，象徵能守望本心不負祖先期盼。優席夫透露，自己從母系家族姓氏Cidal ，即阿美族語的太陽，「我是太陽族系的孩子喔，很酷吧！」引以為傲，優席夫正身體力行口中「原住民裡最不低調的民族」的阿美族精神，自信且耀眼地活出人生。
創作之初，優席夫多以西畫為主，直到公益平台基金會董事長嚴長壽鼓勵他回到根源，讓他回望一路餵養自己靈魂的部落文化，成就筆下大膽鮮明的濃烈色彩。每次作畫，優席夫有屬於自己的「招靈感儀式」，信仰虔誠的他習慣禱告，「從上帝那download靈感下來啊，這很有用的！」
優席夫熱愛音樂，創作時自然有音樂相襯，多視當日繪畫風格搭配。熱情洋溢的拉丁樂曲，舒米恩、以莉．高露等原民旋律，古典樂如安東尼奧．韋瓦第（Antonio Vivaldi）的《四季》，和新派爵士Bossa Nova都相伴左右。優席夫笑稱自己如過動兒，只有作畫時能稍歇片刻，而靈魂自筆下奔放，描繪一切取材自然、探究自我的真實色彩。
談及最喜歡的顏色，優席夫不假思索選擇桃紅色與藍色。桃紅色是火龍果的顏色，是豔麗快樂的濃烈，甚至帶點螢光的高調；藍色是太平洋，是地中海，是愛琴海，是天際海洋所有濃淡澄澈的一切。相信自己的獨特，無論完美與否都值得被珍視，優席夫描繪屬於自己的真實色彩，一如自畫像《 I Hear Myself 》中的自信笑容，知道此時此刻，鏡中所見就是最好版本的自己，獨一無二。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
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