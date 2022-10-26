2022/10/26,
美加

饒舌明星肯伊威斯特反猶太仇恨言論風波不斷，巴黎世家等各大品牌全面斷絕合作關係

饒舌明星肯伊威斯特反猶太仇恨言論風波不斷，巴黎世家等各大品牌全面斷絕合作關係
肯伊威斯特（Kanye West）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

肯伊威斯特的爭議性言論先是遭到Instagram與推特停權，隨後更被各大品牌斷絕關係。其中最具代表性的是其自有品牌Yeezy與愛迪達之間的合作。《BBC》報導，愛迪達曾表示與Yeezy合作是公司史上最成功的一項策略。然而兩者中斷關係後，愛迪達估計將在今年虧損大約80億新台幣。

知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）日前發表一系列反猶太言論，導致各大品牌，例如：巴黎世家、GAP等，紛紛與之斷絕關係。當中備受關注的非德國運動品大廠愛迪達（Adidas）莫屬，其與肯伊威斯特自有品牌Yeezy的合作終止，恐虧損高達80億新台幣。

如今改名為Ye的肯伊威斯特近一個月來言論爭議不斷，他在巴黎時裝週穿上「白人的命也是命（White Lives Matter）」T恤引發一片譁然。《CBS》報導，肯伊威斯特甚至在洛杉磯市中心遊民聚集區Skid Row發送同款T恤。如此高度爭議的標語被置於黑人和其他有色人種佔多數的區域，除了讓居民不解，也有民眾遭威脅若繼續穿著T恤，將會被毆打。

前述爭議後，肯伊威斯特並未因此謹慎發言。月初他也曾發推文表示：「今晚有點睏，但當我醒來之際，我要對猶太人送上三級死亡狀態（death con 3），有趣的是，我不可能是反猶太主義者，因為黑人實際上也是猶太人。你們玩弄我，試圖黑掉任何反對你議程的人。」

此推文的梗概，應該是來自美國軍事戒備代號「三級戒備狀態」（DEFCON 3），目前這則推文已遭Twitter刪除。

肯伊威斯特的社群帳號先是遭到Instagram與推特停權，隨後更被各大品牌斷絕關係。其中最具代表性的是其自有品牌Yeezy與愛迪達之間的合作。《BBC》報導，愛迪達曾表示與Yeezy合作是公司史上最成功的一項策略。然而兩者中斷關係後，愛迪達估計將在今（2022）年虧損大約80億新台幣。

愛迪達在官方聲明中表示，公司絕不容忍反猶太主義和其他類型的仇恨言論。也指責肯伊威斯特近期的言論和行為是不可接受、充滿仇恨及危險的。

根據《金融時報》，愛迪達撇清關係前，德國猶太人中央委員會（Central Council of Jews in Germany）曾對公司進行猛烈抨擊。「我清楚運動鞋是一門大生意，但這在反猶太問題上，不能成為做正確事情的絆腳石。」該委員會主席舒斯特（Josef Schuster）說道。他補充，這場危機處理就是愛迪達的試金石。

事實上，肯伊威斯特與愛迪達先前的關係已經越趨緊張。此前他曾在一篇刪除的Instagram貼文控訴，愛迪達剽竊了他的設計，並聲稱公司提出10億美元的收購要約，以擺脫雙方的合作關係。

其他與肯伊威斯特撇清的品牌還包含巴黎世家（Balenciaga）、美國服飾零售商GAP、摩根大通（JPMorgan Chase）等。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺


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