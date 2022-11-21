便宜的日本（薪資篇）：調薪無感的「低薪日本」，其實也不低

便宜的日本！日前媒體出現不少關於日本低薪，低價的討論，悲觀的薪資，消極的定價策略，保守的企業經營者等，安倍經濟為日本帶來了什麽？日本企業又邁入轉攻為守、原地踏步、不漲價、不調薪，陷進入防衛型的財務報表模式了嗎？

這次將從薪水、物價、競爭力，這三個不同面相，用不同的角度，說明不一樣的日本，

薪水——低薪的日本？

無論從日本或是台灣媒體上的綜合訊息看來，日本好像真的在薪資成長這塊沒什麼變化，在日本工作所領到的薪水並不一定會比在台灣多？真的是如此嗎？

過去調薪了幾次？

從厚生勞動省所公布日本主要企業的歷年春季調薪資料，從1995年開始到2001年，日本每年的調薪比例都在2%以上，但在2002年下滑到1.6%後，調薪率就一直在每年2%以下的水準，一直到安倍政權上台後，2014年調薪率又開始回到2%以上的水準，一直到疫情的2021年短暫掉到1.8%，隔年但2022年又回到2.2%的水準。

看起來在統計上的日本薪資是有變動的，但為何社會的氛圍，會覺得不是那麼有感呢？

大小公司調薪兩樣情

再回到日本厚生勞動省的統計，其實這邊的調薪資料是從日本的主要企業（大公司）所收集而來，而日本中小企業的調薪率，根據過去相同的調查，中小型跟大型企業的調薪率一年的差距是可以到0.5%，每年都差個0.5%，十年可是會有機會讓大企業，跟中小企業在調薪後的薪資產生5%的差距，再加上大企業原本起薪比較高。

如此一來，中小企業在體感調薪上，跟大企業的距離就拉更大了。

薪資差異跟投資的關聯

那為何中小企業在調薪上無法跟大企業比擬？其中一個可能的原因是，在人事成本高的日本，大企業在導入自動化，以及IT資訊系統等投資後，簡化流程以及提高產出，營業費用的改善會比較明顯，企業的收益改善後，就比較有機會把獲利轉換到薪資籌碼，再用高薪去聘用具備複合整合能力的人才，再投入流程改善。

而中小企業，在資金籌措上因為無法跟大企業比擬，所以要做大規自動化，以及IT資訊系統類的投資是困難的，當然要找到人才做改造就更困難了。

效率化後，可能更難談薪水

大企業在導入自動化，以及IT資訊系統後，大企業員工的薪資一定會有變化嗎？不一定，或許薪資狀況會更不好？怎麽說？如果你的工作是可能被這些系統所取代的，那在導入這些系統後，你跟公司交涉薪資的籌碼就會越來越少，這樣下來，當然要被調薪的機會就會更少了。

Photo Credit: AP / 達志影像

那大公司可以拿多少？

從上面的各種跡象看來，好像在日本薪資要高不是那麼容易，但如果積極的從另一個角度來看，日本東洋經濟雜誌社每年都會發佈日本前500生涯高薪資收入的企業排行，從安倍政權上台後2014年的排行，排行第50名的企業為東急不動產，生涯薪資為日幣3億4877萬（大約台幣7800萬），而再看一下2021年的排行，排行第50名的企業為大幸藥品，生涯薪資為日幣3億7213萬（大約台幣8100萬）。

安倍政權後期的2021年跟2014年比，必須生涯薪資再多台幣約300萬才有機會排入第50名，從一家公司到退休的生涯薪資，可以看到台幣1億的車尾燈，想想這個金額也是滿驚人的，大家還會覺得日本的薪資不高嗎？

綜合上面的日本薪資觀點，效率化大幅影響了調薪的可能性，不做複雜難取代的工作，未來薪資談判籌碼不多，而大企業為了獲得跟留住更好的人才，薪資在大企業持續在創新高。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航