便宜的日本（薪資篇）：調薪無感的「低薪日本」，其實也不低
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無論從日本或是台灣媒體上的綜合訊息看來，日本好像真的在薪資成長這塊沒什麼變化，在日本工作所領到的薪水甚至不一定會比在臺灣多？真的是如此嗎？
便宜的日本！日前媒體出現不少關於日本低薪，低價的討論，悲觀的薪資，消極的定價策略，保守的企業經營者等，安倍經濟為日本帶來了什麽？日本企業又邁入轉攻為守、原地踏步、不漲價、不調薪，陷進入防衛型的財務報表模式了嗎？
這次將從薪水、物價、競爭力，這三個不同面相，用不同的角度，說明不一樣的日本，
薪水——低薪的日本？
無論從日本或是台灣媒體上的綜合訊息看來，日本好像真的在薪資成長這塊沒什麼變化，在日本工作所領到的薪水並不一定會比在台灣多？真的是如此嗎？
- 過去調薪了幾次？
從厚生勞動省所公布日本主要企業的歷年春季調薪資料，從1995年開始到2001年，日本每年的調薪比例都在2%以上，但在2002年下滑到1.6%後，調薪率就一直在每年2%以下的水準，一直到安倍政權上台後，2014年調薪率又開始回到2%以上的水準，一直到疫情的2021年短暫掉到1.8%，隔年但2022年又回到2.2%的水準。
看起來在統計上的日本薪資是有變動的，但為何社會的氛圍，會覺得不是那麼有感呢？
- 大小公司調薪兩樣情
再回到日本厚生勞動省的統計，其實這邊的調薪資料是從日本的主要企業（大公司）所收集而來，而日本中小企業的調薪率，根據過去相同的調查，中小型跟大型企業的調薪率一年的差距是可以到0.5%，每年都差個0.5%，十年可是會有機會讓大企業，跟中小企業在調薪後的薪資產生5%的差距，再加上大企業原本起薪比較高。
如此一來，中小企業在體感調薪上，跟大企業的距離就拉更大了。
- 薪資差異跟投資的關聯
那為何中小企業在調薪上無法跟大企業比擬？其中一個可能的原因是，在人事成本高的日本，大企業在導入自動化，以及IT資訊系統等投資後，簡化流程以及提高產出，營業費用的改善會比較明顯，企業的收益改善後，就比較有機會把獲利轉換到薪資籌碼，再用高薪去聘用具備複合整合能力的人才，再投入流程改善。
而中小企業，在資金籌措上因為無法跟大企業比擬，所以要做大規自動化，以及IT資訊系統類的投資是困難的，當然要找到人才做改造就更困難了。
- 效率化後，可能更難談薪水
大企業在導入自動化，以及IT資訊系統後，大企業員工的薪資一定會有變化嗎？不一定，或許薪資狀況會更不好？怎麽說？如果你的工作是可能被這些系統所取代的，那在導入這些系統後，你跟公司交涉薪資的籌碼就會越來越少，這樣下來，當然要被調薪的機會就會更少了。
- 那大公司可以拿多少？
從上面的各種跡象看來，好像在日本薪資要高不是那麼容易，但如果積極的從另一個角度來看，日本東洋經濟雜誌社每年都會發佈日本前500生涯高薪資收入的企業排行，從安倍政權上台後2014年的排行，排行第50名的企業為東急不動產，生涯薪資為日幣3億4877萬（大約台幣7800萬），而再看一下2021年的排行，排行第50名的企業為大幸藥品，生涯薪資為日幣3億7213萬（大約台幣8100萬）。
安倍政權後期的2021年跟2014年比，必須生涯薪資再多台幣約300萬才有機會排入第50名，從一家公司到退休的生涯薪資，可以看到台幣1億的車尾燈，想想這個金額也是滿驚人的，大家還會覺得日本的薪資不高嗎？
綜合上面的日本薪資觀點，效率化大幅影響了調薪的可能性，不做複雜難取代的工作，未來薪資談判籌碼不多，而大企業為了獲得跟留住更好的人才，薪資在大企業持續在創新高。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
善用數位理財工具，早一步看到未來市場趨勢
對於投資人而言，投資路上往往需要經驗、知識才能有良好成果。但在變動的環境中，想要洞察先機，就得善用輔助工具，相較傳統帳戶，數位帳戶結合演算法及大數據，更能依據個人資訊及投資目標，提供客製化的投資建議，幫助投資人早一步看到未來市場趨勢。
寶可孟以自身慣用的永豐銀行數位帳戶「DAWHO」為例，說明數位帳戶不僅在手機上就能操作，不需跑實體分行，一隻手指頭就能完成行動支付、理財、開戶等流程外，還可以操作換匯、作為買賣台股或美股之交割戶、申辦信用卡，若搭配永豐DAWHO現金回饋信用卡，海外最高可享有8%現金回饋。
寶可孟進一步提到，純網銀與數位帳戶最大不同的差別，在於「純網銀受到法規限制，目前僅能承作存提款、轉帳、金融卡及信用貸款。」反觀數位帳戶較沒有這些限制，可使用DAWHO數位帳戶線上申請房屋貸款，也可以透過DAWHO信託基金投資帳戶申購基金，甚至可用DAWHO數位帳戶作為台股及美股的交割戶頭。
另外，寶可孟也建議投資人，現在數位帳戶繁多，想要從中挑選適合自己使用的，可以從3個評價指標來看：
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- 第2招：看利率。有些數位帳戶標榜高利，但後來就慢慢縮減，有些數位帳戶是新戶才享有高利，但舊戶就無法享受同等高利率，在申請時就要看仔細規則跟時間範圍。
- 第3招：看網路熱度。可以在Google Trend輸入關鍵字，看哪一家銀行的數位帳戶討論度最高；或是到各大論壇如信用卡版、行動支付版瀏覽，討論聲量越高，基本上都不會有太大問題。
「以我自己的DAWHO數位帳戶來說，我以1比2的比例配置，60萬在台股、140萬在美股。」寶可孟解釋，他以替自己存一筆退休金為目標操作，只進不出，將主力放在平均報酬率有10％美股全市場ETF；其餘則放在台股，以「二八法則」分配，將80%放在穩健標的、20％留給自己「拼手感」。
市場永遠有波動，投資人須以不變應萬變
面對市場波動，大俠武林提醒投資人：「市場波動永無止息。」長期投資人可採取資金控管、分批買進策略的「震盪布局法」，也就是不定期不定額的投資，「看當天有多少閒錢，就買多少零股，分批買到領息的那一天。」無論市場漲跌，投資人都能在市場布局，差別只在於布局股數不一。
「空頭市場其實是最好的布局時機。」大俠武林進一步解釋，市場長期處於漲勢，對小資族才不友善，當市場不斷漲，代表的是投資成本越來越高；反過來說，空頭市場時反而可利用便宜價格買進股票。對小資族來說，最好的投資策略關鍵第一步就是先投資自己，唯有投資自己，才能在投資市場上買進的資產變多，專注本業、努力加薪，才能提高自己的布局資金。
大俠武林認為，投資關鍵在於紀律，而非擇時，「因為股票市場不是數學題，而是心理戰。」空頭時投資人總是不敢入場，一旦市場反轉回升，卻又往往措手不及，幾乎沒有人猜得準市場低點，「唯有一種人能在低點買進大量股數，那就是紀律投資者。而市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，只是我們不知道會什麼時候發生。」
大俠武林建議，小資族可以投資ETF以及大型表現良好的績優股（長期10年EPS呈現上升趨勢、10年以上股息配發有上升）、債券、地段好的房地產。同時，小資族也可以使用永豐「智能理財ibrAin」，針對不同年紀、年收以及不同目標規劃的試算，決定投資年限、目標金額大小，從中選擇不同的扣款方式，再用長時間檢視配置是否歷經多次市場震盪後的年化報酬率能符合預期，「最重要的一步，仍在於精進本業、力求加薪，維持紀律、定期定額。」
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