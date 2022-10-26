中國在全球21國成立秘密警察局對異議份子施加壓力，荷蘭外交部證實將介入調查

中國政府被控在荷蘭成立了至少2間的秘密警察局，用以施壓在海外的中國異議份子，荷蘭外交部表示，這些警察局在荷蘭是非法存在，承諾將進行調查。根據西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）調查，從去（2021）年4月至今（2022）年7月，中國2個省的公安局在21個國家建立了54個「警僑事務海外服務站」，多數分佈在歐洲。

荷蘭媒體RTL新聞（RTL Nieuws）和調查新聞平台「跟隨金錢」（Follow the Money）25日聯合發佈報導，自2018年以來，中國警方在荷蘭至少開設了2個海外服務站，但未通知荷蘭政府。

🔴 Dutch Ministry of Foreign Affairs:



“These [Chinese police] stations are illegal. We will investigate what it is exactly they are doing and undertake appropriate action.”

https://t.co/i0Ohz5WhEm — Safeguard Defenders (保护卫士) (@SafeguardDefend) October 25, 2022

報導指出，2018年6月，麗水市公安局在阿姆斯特丹開設了第一個海外服務站，福州市公安局也在今年初在鹿特丹開設了另一個服務站。根據福州公安的宣導影片，這些海外服務站是為了「貫徹落實習近平總書記樹立大僑務觀念」，除了提供公安、僑務服務，也「堅決打擊本地涉僑違法犯罪活動」。

RTL新聞指出，這些海外服務站被用來向海外的中國異議份子施加壓力。一名王姓中國公民因在網路上批評中國政權而遭到通緝，今年6月他在中國駐荷蘭大使館前示威後，收到未知號碼的威脅電話，要他盡快回中國去解決他的問題，並要他「想想他的父母」，更受到一系列的騷擾和威脅，他認為這是中國公安所為。

荷蘭外交部發言人表示，這些機構是非法的，外交部將調查他們在當地所做的事情，並採取適當行動。中國大使館表示，他們不知道有這樣的服務站存在。

根據西班牙非政府組織「保護衛士」9月發布報告 ，中國福建、浙江兩個省的公安局在全球21個國家建立了54個「海外服務站」，多數集中在歐洲，其中西班牙有9個、義大利有4個。美國紐約和日本東京各有1個，加拿大的多倫多則有3間。

Photo Credit: 保護衛士 網站

保護衛士指出， 中國公安在海外展開行動令人擔心的一個因素是，北京當局 主要是透過脅迫被指為逃犯的家屬，以「說服」他們自行返國，而這種手段避開雙邊警察與 司法合作，違反了國際法治，也沒有保護當事人獲得公平審判的權利。

報告稱 2021年4月至2022年7月，中國當局以這種方式逮捕了23萬名嫌疑人，其中大多數來自東南亞。

10月16日，中共二十大開幕當天有香港團體在英國曼徹斯特中國領事館前抗議，一名港人一度被扯進領事館範圍毆打，最終由英國警員及其他示威者救出，當事人表示當時「以為自己會死」。中國駐曼城總領事鄭曦原20日接受英國媒體《Sky News》專訪表示，「抗議者侮辱了我的國家、我的領導人，我只是在盡我的職責。」

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核稿編輯：羅元祺