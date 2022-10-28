TNL+ 2022/10/28,
中國

從「黨天下」到「習天下」：秘書班上位、技術官僚消失的中國，鴿子都被咬死了

從「黨天下」到「習天下」：秘書班上位、技術官僚消失的中國，鴿子都被咬死了
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

二十大後中共黨國權力結構，呈現純化特徵，已從先前江派、團派派系共治型態，轉向全部是「習家軍」同溫層治國，「黨天下」真正成為「習天下」。領導階層欠經濟專長人才，凸顯二十大後中共政治領導核心已陷入「意識型態治國」困境中。

目前新一屆中國黨國權力金字塔最高核心，七名政治局常委已產生，其中卸任四位、留任三位，全部皆是來自習近平聯盟支持者、心腹，具有政治上絕對忠誠執行習路線特色。

這種同溫層的習家軍治理國家，欠缺民主協商及溝通機制，黨內高層具有高度共識、唯命是從、具高度「政治正確」，重視意識型態純化而非治國理政的技術專才，致外界質疑聲及批判不絕於耳。

這不僅將使中國改革開放趨於保守，也因意識型態治國，恐激化中國與西方國家關係，病衝擊兩岸關係互動模式。

論點悲觀者認為「中國恐走北韓、伊朗極權專政路」，批評中共黨內權力分配已從「派系共治」走向「個人獨裁」。

美國前白宮國安會亞洲事務高級主任的麥艾文（Evan Medeiros）認為，中國已進入習近平「權力極大化」的新時代，黨國體系已不存在權力平衡。六位政治局常委中排名第二的李強，現為上海市委書記，極有可能擔任國務院總理，由於其他沒有在國務院任職的經驗，這不符合傳統黨國慣例。

國務院總理應先擔任五年的國務院副總理（例如：溫家寶、李克強），這顯示習近平任用親信需要極度政治忠誠與權力掌控。

中國前領導人胡錦濤在二十大的閉幕會中，疑似被強制離席畫面，震驚整個國際社會，這也是一種習近平權力極大化的展現。其政治意涵及影響針對已退休的黨國高層，切勿「妄議中央」。

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