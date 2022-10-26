不滿英國億萬富豪布蘭森批死刑存廢，新加坡內政部長尚穆根要求面對面辯論
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英國億萬富豪布蘭森在10月10日發佈一篇名為《新加坡怎麼了？》的文章批評新加坡的死刑制度。他提到，新加坡的死刑處決頻率不斷上升，是該國在世界聲譽上的污點。對此，新加坡內政部在22日回應布蘭森的文章，並邀請他到新加坡與內政部兼律政部長尚穆根展開辯論。
英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）日前在部落格上發表文章批評新加坡的死刑制度，並稱這是新加坡的「污點」。對此，新加坡內政部在22日回應，並邀請布蘭森至新加坡與內政部兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）展開電視辯論。不過，目前布蘭森並回覆此邀請。
布蘭森在10月10日「世界反死刑日」這天，發佈一篇名為《新加坡怎麼了？》（What’s the matter with Singapore?）的文章。在文中，布蘭森指出，新加坡是「站在歷史錯誤的一邊⋯⋯仍繼續、幾近頑固地使用死刑，尤其是在毒品犯罪方面。」他提到，新加坡的死刑處決頻率不斷上升，是新加坡在世界聲譽上的污點。
布蘭森也在文中提到因走私毒品遭星國政府判處死刑的馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）。他在今年4月遭到新加坡政府處決。此前，納加德蘭的律師曾以其心智能力不足為由懇請法院從寬量刑，但最終遭法院駁回。布蘭森指出，有充分證據證明納加德蘭的智力不足，且他是在毒販的壓力下攜帶海洛因越境。
布蘭森表示，「新加坡政府似乎一心想要處決數十名底層毒販，（這些人）主要是貧窮、弱勢群體的成員，卻未能提供明確證據證明其對吸毒、犯罪或公共安全有任何實際影響。」
《聯合早報》和《CNA》報導指出，新加坡內政部在22日回應布蘭森的文章，並邀請他到新加坡。新加坡內政部表示，「布蘭森先生可利用這個平臺向新加坡人證明我們的做法是錯誤的，以及說明新加坡為什麼應廢除那些讓人民免受毒品禍害的法律。」內政部也說，布蘭森前往新加坡的機票費用及住宿將由星國政府承擔。
針對布蘭森對納加德蘭案子的批評，星國內政部強調，「我們已多次澄清這並非真實。新加坡法院認為，納加德蘭知道他在做什麼，且他不是身障人士。」此外，內政部指出，新加坡法律與程序平等適用所有人，不分背景、國籍、種族、教育水平或財務狀況。
內政部說，布蘭森有權發表他自己的意見，而這些觀點可能在英國獲得廣泛的接受，「但新加坡不認為布蘭森或任何西方人有權將他們的價值觀強加在其他社會之上。」星國內政部也說，絕大多數人對新加坡毒品及死刑政策的效果感到滿意，「就吸毒成癮的狀況來看，英國的情況逐步惡化，新加坡則逐步獲得改善。」
尚穆根也在22日時發布臉書貼文表示，「希望他（布蘭森）能夠同意（邀請）。如果他相信言論自由，以及他所說的真實。」
《AsiaOne》報導，新加坡過去就曾向國外批評者發出類似挑戰。如《紐約時報》已故專欄作家沙菲爾（William Safire）在1995年時，就曾被受邀與新加坡時任總理吳作棟進行辯論，但遭沙菲爾拒絕，因為沙菲爾堅持要在瑞士與建國總理李光耀辯論。當時，沙菲爾反對美國麻州威廉斯學院（Williams College）授予吳作棟榮譽博士學位，也批評新加坡與緬甸的貿易，及試圖控制民眾訪問部分網站。
英國《泰晤士報》記者列文（Bernard Levin）也曾在1990年發表一篇文章，星國政府指稱，該篇文章是在批評李光耀、其總理職位和新加坡司法機構。當時，李光耀表示願意與列文進行電視辯論，BBC也準備播出該節目，但列文拒絕。
新聞來源：
- World Day Against the Death Penalty: What’s the matter with Singapore?（Virgin）
- 內政部邀英國億萬富豪來新 與尚穆根電視直播辯論死刑課題（聯合早報）
- Richard Branson invited to debate with Shanmugam on Singapore’s anti-drugs policy, death penalty（CNA）
- Billionaire Richard Branson gets invite to debate with Shanmugam following blog post criticising Singapore's death penalty and drug laws（AsiaOne）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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