全球百大半導體廠韓企僅3家，SK海力士Q3淨利大降3成，明年投資規模砍半震撼業界

韓國記憶體大廠——SK海力士（SK Hynix）受到全球消費性商品的需求疲弱所致，又受到「美國禁令」影響，今（2022）年第3季淨利大幅下降3成，而該公司預計明（2023）年投資規模將消減達一半以上，震撼業界。

全球經濟預測再下調2.7%

10月11日，國際貨幣基金（IMF）發布最新經濟預測：明年全球經濟成長率，將會由2021年成長6%，放緩至今年成長3.2%，再調降至2.7%。國際貨幣基金聲明強調：「這將會是除了金融海嘯和疫情期間外，自2001年以來最孱弱的成長狀況。」

根據國際貨幣基金報導指出，全球三分之一經濟體將在今年或明年陷入衰退，包含美國在內的中國、歐元區則會繼續停滯，而最糟的情況尚未到來。

受到景氣驟變影響，全球重要的記憶體供應商SK海力士26日公布，2022年截至9月的季淨利達1.103兆韓圓（7728億美元），相較同期下降67%，對2023年展望不佳，將刪減50%以上的投資。

面對全球景氣預測，中央銀行總裁楊金龍於10月19日演講中強調，通貨膨脹高居不下，自3月美國等經濟體加速緊縮貨幣政策，使美元續強，引發脆弱經濟體債務危機，再加上美中科技戰白熱化，加速供應鏈重整，一再加劇全球經濟下行風險。

投資人將資金拋售股票，轉入美元、債，近日全球半導體業者市值不斷蒸發。平均市值名列前百大業者面臨洗牌。《韓聯社》報導全國經濟人聯合會以標準普爾Capital IQ為基準，列出今年1到9月平均市值並列前百大的國際半導體業者，韓國業者衰退速度驚人。

韓國企業衰退快速

其中，美國提議籌組的晶片「四方聯盟」（Chip 4）成員中，美國28家業者上榜最多，其次為台灣10家、日本7家。近年快速崛起的中國上榜業者則多達42家。中國業者與2018年相比，2021年年均銷售額成長率達26.7%，是中國以外國家業者成長率只有8.2%，兩者相差3.3倍。

就韓企而言，只有三星電子、SK海力士、SK Square等3家業者上榜，且在2018年曾高居第一的三星電子排名也滑落至第3名。報告指出，近年韓企排名快速下跌，除了位居第3的三星電子，2018年SK海力士從第10名跌至14名，2022年才從SK Telecom分家的SKSquare則在短短一年內從80名跌至100名。

另一方面，美國商務部（USDC）公布制裁中國新規定，如果要運往中國的先進半導體和晶片製造設備必須要有新的許可證，當時海力士公開承認獲得臨時豁免。

他們公開信強調：「公司可以在無需滿足額外許可要求的情況下向其設在中國的工廠提供所需的設備和物品，為期1年。這使海力士半導體能夠繼續在中國生產記憶體晶片。海力士並沒有說明1年的豁免期將於何時結束。」

韓國產業通商資源部（MTIE）當時重申，美國計劃逐案審查向韓國企業在華工廠提供的晶片製造設備出口。該部稱說：「我們將盡所有努力，確保在中國生產半導體的韓國公司能夠獲得日後供應設備所需的必要許可證。」

最後，海力士於25日的財報電話會議中表示，如果美國最近對中國實施的出口管制，導致該公司無法繼續在中國營運，最糟情況下將考慮出售位於中國的記憶體晶片廠。這無疑打亂了海力士全球的供應鏈，成為一個新危機。

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核稿編輯：翁世航