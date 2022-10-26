2022/10/26,
教育

全台首例：台灣觀光管理學院完成解散清算，教育部稱「證明《退場條例》確實可行」

全台首例：台灣觀光管理學院完成解散清算，教育部稱「證明《退場條例》確實可行」
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台觀學生主要轉學到慈濟科大，但有許多學生難以適應，因為慈濟科大有部分特殊作風，像是要求穿制服，選擇不接受安置的學生，最終多半就走上輟學一途。教師的部分雖然有領到資遣費或慰助金，但沒有實質安置作業，林柏儀表示：「基本上就是全數強制資遣」。

台灣觀光管理學院（下稱台觀）創校30年，近年發生董事會轉手台灣運動彩券公司的爭議，最後因少子化、招生不佳於去（2021）年9月1日停辦，教育部今（26）日宣布該校已經完成清算程序，成為我國第一所完成解散清算的學校財團法人。教育部認為，台觀參照《私立高級中等以上學校退場條例》規定停辦，證明條例確實可行，但教團也提出不同看法。

台觀前身為1989年成立的「精鍾商業專科學校」，在2006年改制為台觀，過程中，董事會2001年曾經爆發弊案，因此由教育部接管、改派公益董事進駐。

高教工會組織部主任林柏儀受訪時指出，該校公益董事會從2016、2017年開始與中信金融管理學院接觸，之後在教育部的參與下，2018年就把全數董事席次轉手給中國信託參與的「台灣運動彩券公司」，中信金融管理學院則派校董、校長、一級主管等等進入台觀。

新董事入主以後，才短短不到3年，校方就主動勸學生轉學、試圖停招科系，找來沒有學界經驗、也沒有校長資格的退役軍官王燕軍擔任代理校長。

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興國管理學院圖資大樓，學校改為「中信金融管理學院」後更名為「中信館」。

2021年4月，台觀董事會以少子化、營運及財務持續惡化為由向教育部申請停辦，教育部並於6月核定。創校30年的台觀正式在該年9月1日停辦，包含董事長陳文貴在內的董事會成員全面退出，由教育部推薦、以東華大學為主的公益董事進駐，處理學校停辦前教職員資遣、學生轉學安置，以及停辦後法人解算清算等事宜。

教育部指出，在台觀公益董事會及校內同仁的努力之下，也透過教育部退場基金協助，教職員都領取到資遣費或慰助金後，在停辦前辦理離退事宜。原本的在校學生，則由教育部協助安置到其他學校繼續就讀。

台觀學生主要轉學到慈濟科大，但據林柏儀說法，有許多學生難以適應，因為慈濟科大有部分特殊作風，像是要求穿制服，讓學生有苦難言。至於選擇不接受安置的學生，最終多半就走上輟學一途。教師的部分雖然有領到資遣費或慰助金，但沒有實質安置作業，林柏儀表示，沒有聽聞老師因政府協助取得新的教職工作機會，「基本上就是全數強制資遣。」

台觀原址轉手空大，盼成為花蓮終身學習園地

台觀公益董事會在停辦後向教育部申請法人解散，公開徵求有意願承接校地及建物的機關學校，經徵選後由國立空中大學獲選。目前不動產均過戶、校內各項資產也完成點交，兩校在今（26）日舉辦捐贈暨交接典禮，台觀原址轉為國立空中大學壽豐校區。

根據《聯合新聞網》報導，國立空大校長陳松柏指出，希望透過空大、民間資金，或申請中央政府地方創生基金，與花蓮縣府合作共同活化壽豐校區，成為花蓮終身學習園地。未來校地一部分是空大自辦推廣教育、產學計畫，有些是場地出租做為產學合作使用，像是引進民間資金辦理產學計畫、創新活動等。

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台灣觀光學院校產捐贈國立空中大學，舉行捐贈交接儀式，由教育部終身教育司簡任祕書魏仕哲（右2）、技術及職業教育司副司長柯今尉（左2）監交，右為空中大學校長陳松柏、左為台灣觀光學院董事長陳文貴。

教育部：台觀證明《退場條例》規定確實可行

教育部表示，台觀雖然是在《退場條例》施行前停辦，但也是參照《退場條例》的規定辦理，包含停辦前重組董事會、教職員依照年資發給資遣費或慰助金、由教育部協助學生安置到其他學校、退場過程中不足經費向退場基金申請墊付、學校停辦後立即申請法人解散、清算過程中處分部分校產以償還債務及歸墊退場基金墊付款、賸餘校產歸公。

教育部指出，台觀的案例證明《退場條例》規定確實可行，可以讓學校平順退場，並保障教職員及學生權益，同時維護校產公益性。

林柏儀則提出疑慮，雖然本次台觀校產順利歸公，但要進入《退場條例》處理機制的前提是列入專案輔導學校，而列入專輔的門檻高，以台觀過去的情況恐怕不會被列入。「台觀是運氣好，把董事逼下台」，如果未列入專輔，董事會又不下台解散，「教育部真的拿他沒辦法」，循《私立學校法》退場仍有可能會有董事會私相授受情形。

私校工會理事長尤榮輝表示，台觀積極走完清算程序，剩餘財產捐給公立大學，沒有發生外界憂慮的「禿鷹掠奪校產」情事，為私校退場立下良好示範。目前走入清算程序的私校還有永達技術學院、亞太創意技術學院，尤榮輝希望2校公益董事能循台觀模式儘速完成清算程序，確保校產公益性。

教育部長潘文忠在今日部務會報前接受媒體聯訪，他提及亞太、永達兩校雖然已經組成公益董事，但債權、債務比較複雜，儘管時間會延長一些，會儘速依照「台觀模式」完成清算程序。

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核稿編輯：羅元祺


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