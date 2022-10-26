全台首例：台灣觀光管理學院完成解散清算，教育部稱「證明《退場條例》確實可行」
我們想讓你知道的是
台觀學生主要轉學到慈濟科大，但有許多學生難以適應，因為慈濟科大有部分特殊作風，像是要求穿制服，選擇不接受安置的學生，最終多半就走上輟學一途。教師的部分雖然有領到資遣費或慰助金，但沒有實質安置作業，林柏儀表示：「基本上就是全數強制資遣」。
台灣觀光管理學院（下稱台觀）創校30年，近年發生董事會轉手台灣運動彩券公司的爭議，最後因少子化、招生不佳於去（2021）年9月1日停辦，教育部今（26）日宣布該校已經完成清算程序，成為我國第一所完成解散清算的學校財團法人。教育部認為，台觀參照《私立高級中等以上學校退場條例》規定停辦，證明條例確實可行，但教團也提出不同看法。
台觀前身為1989年成立的「精鍾商業專科學校」，在2006年改制為台觀，過程中，董事會2001年曾經爆發弊案，因此由教育部接管、改派公益董事進駐。
高教工會組織部主任林柏儀受訪時指出，該校公益董事會從2016、2017年開始與中信金融管理學院接觸，之後在教育部的參與下，2018年就把全數董事席次轉手給中國信託參與的「台灣運動彩券公司」，中信金融管理學院則派校董、校長、一級主管等等進入台觀。
新董事入主以後，才短短不到3年，校方就主動勸學生轉學、試圖停招科系，找來沒有學界經驗、也沒有校長資格的退役軍官王燕軍擔任代理校長。
2021年4月，台觀董事會以少子化、營運及財務持續惡化為由向教育部申請停辦，教育部並於6月核定。創校30年的台觀正式在該年9月1日停辦，包含董事長陳文貴在內的董事會成員全面退出，由教育部推薦、以東華大學為主的公益董事進駐，處理學校停辦前教職員資遣、學生轉學安置，以及停辦後法人解算清算等事宜。
教育部指出，在台觀公益董事會及校內同仁的努力之下，也透過教育部退場基金協助，教職員都領取到資遣費或慰助金後，在停辦前辦理離退事宜。原本的在校學生，則由教育部協助安置到其他學校繼續就讀。
台觀學生主要轉學到慈濟科大，但據林柏儀說法，有許多學生難以適應，因為慈濟科大有部分特殊作風，像是要求穿制服，讓學生有苦難言。至於選擇不接受安置的學生，最終多半就走上輟學一途。教師的部分雖然有領到資遣費或慰助金，但沒有實質安置作業，林柏儀表示，沒有聽聞老師因政府協助取得新的教職工作機會，「基本上就是全數強制資遣。」
台觀原址轉手空大，盼成為花蓮終身學習園地
台觀公益董事會在停辦後向教育部申請法人解散，公開徵求有意願承接校地及建物的機關學校，經徵選後由國立空中大學獲選。目前不動產均過戶、校內各項資產也完成點交，兩校在今（26）日舉辦捐贈暨交接典禮，台觀原址轉為國立空中大學壽豐校區。
根據《聯合新聞網》報導，國立空大校長陳松柏指出，希望透過空大、民間資金，或申請中央政府地方創生基金，與花蓮縣府合作共同活化壽豐校區，成為花蓮終身學習園地。未來校地一部分是空大自辦推廣教育、產學計畫，有些是場地出租做為產學合作使用，像是引進民間資金辦理產學計畫、創新活動等。
教育部：台觀證明《退場條例》規定確實可行
教育部表示，台觀雖然是在《退場條例》施行前停辦，但也是參照《退場條例》的規定辦理，包含停辦前重組董事會、教職員依照年資發給資遣費或慰助金、由教育部協助學生安置到其他學校、退場過程中不足經費向退場基金申請墊付、學校停辦後立即申請法人解散、清算過程中處分部分校產以償還債務及歸墊退場基金墊付款、賸餘校產歸公。
教育部指出，台觀的案例證明《退場條例》規定確實可行，可以讓學校平順退場，並保障教職員及學生權益，同時維護校產公益性。
林柏儀則提出疑慮，雖然本次台觀校產順利歸公，但要進入《退場條例》處理機制的前提是列入專案輔導學校，而列入專輔的門檻高，以台觀過去的情況恐怕不會被列入。「台觀是運氣好，把董事逼下台」，如果未列入專輔，董事會又不下台解散，「教育部真的拿他沒辦法」，循《私立學校法》退場仍有可能會有董事會私相授受情形。
私校工會理事長尤榮輝表示，台觀積極走完清算程序，剩餘財產捐給公立大學，沒有發生外界憂慮的「禿鷹掠奪校產」情事，為私校退場立下良好示範。目前走入清算程序的私校還有永達技術學院、亞太創意技術學院，尤榮輝希望2校公益董事能循台觀模式儘速完成清算程序，確保校產公益性。
教育部長潘文忠在今日部務會報前接受媒體聯訪，他提及亞太、永達兩校雖然已經組成公益董事，但債權、債務比較複雜，儘管時間會延長一些，會儘速依照「台觀模式」完成清算程序。
新聞來源
延伸閱讀
- 私校退場：審議會決議和春5月10日停辦，6所學校改辦、解專輔還有可能嗎？
- 私校退場審議會：中州科大等7所被列「專案輔導學校」，還有救嗎？師生何去何從？
- 大同技術學院、高苑科大遭認定為專輔學校，8個月未改善就停招
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！