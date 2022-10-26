高盛：台積電面臨6大風險，英特爾CEO直指：台灣供應鏈地位岌岌可危
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近日台積電（TSMC）股市疲弱不斷破底，高盛（Goldman Sachs）出具報告指出，目前台積電仍面臨6大風險。
全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）股價從今（2022）年高點688元，下探至今日收盤達376元，嚇趴全球投資人。知名投資顧問機構高盛（Goldman Sachs）出具報告指出，目前台積電仍面臨6大風險。
台積電的6大風險
高盛發布報告指出台積電的6大風險，分別是：一、終端需求進一步惡化衝擊產能利用率；二、客戶對先進製程的轉換不如預期；三、5G滲透率延緩；四、執行效率不佳導致獲利低於預期；五、競爭加劇衝擊產品平均單價（ASP），還有獲利受到侵蝕；六、成本增加高於預期，利潤恐將下滑。
其中，終端需求惡化最重要的指標是台積電大客戶蘋果的銷售狀況。根據集邦科技（TrendForce）報告顯示，首波預購後蘋果即啟動新品「比重調整」，而iPhone 14 Plus發表後市場反應冷淡。
報告稱，至於iPhone 14 Pro系列除了規格有感提升，單價也與去年機種持平，促成Pro系列預購的高人氣。Pro系列在過往本就是首波用戶購機首選，加上今年14 Plus延後開賣，導致買氣相較往年更為集中也比較好。呈現Plus冷Pro熱的情況。
集邦指出，iPhone 14 Pro系列兩款生產比重已由初期計劃的50%提升至60%，未來不排除持續上調至65%，整體來說，目前iPhone新機在蘋果出貨占比維持36%，而2022全年iPhone出貨目標為2.4億支，年增2.8%。
不過針對未來，美國不斷祭出升息抑制通膨的同時，卻也削弱消費者「可支配所得」，此將影響蘋果在2023年第1季的生產表現，預估生產量將由原先預估的5600萬支調降至5200萬支，年減14%。這也連帶影響台積電的出貨量。
高盛經濟學家認為，在未來數月，美國政府持續緊縮、中國相關政策，不確定性大增，因此投資人多站在場邊觀望。雖然目前台灣業者的直接影響還算可控，但長期恐將產生負面衝擊。
地緣政治影響大
撇開終端市場衰退，台積電的擔憂主要仍是「地緣政治風險」。力成半導體的David指出，美國新禁令目前對台積電營收直接衝擊不大，但影響主要是後續的連鎖效應，未來供應鏈調整將會更困難，若沒有調整好都可能掃到颱風尾，出貨量將會下探。
此外，《華爾街日報》24日報導指出，英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，台灣在全球科技供應鏈的地位，因地緣政治風險而「岌岌可危」，導致帶動更多企業在美歐生產晶片。他強調，美國為了維持科技領先優勢，對中國管制半導體出口是無可避免的趨勢，只是時間問題。
基辛格說，他期望在2020年代結束時，美國在全球晶片製造業市占率從目前的12%提升到30%，歐洲可望從不到10%增加到20%；然而亞洲市占率將從80%降到50%。
他還指出，美國管制半導體出口至中國，要求銷往中國的特定人工智慧和超級電腦用晶片時須取得許可，是晶片供應鏈轉移的必要的，在地緣政治上也是避無可避。
此外，面對持續破底的股價，知名半導體分析師陸行之則在臉書發文表示，「有2個非常初步的想法」，可以幫助台積電「拯救跟基本面嚴重脫鉤持續破底的慘況」。
首先，是否考慮將美國商務部、歐盟、日本等列為策略夥伴，增發新股10%至20%並引入這些國際夥伴投資入股，以大幅減少政治風險。
其次，是台積電削減資本支出的財務面著手。今年台積電今ㄥ資本支出下修40億美元。他說，相當多出1280億元現金可用於增「發現金股利」，換算相當於每股4.94元，加上之前的11元，每季度股利應該可以增加到接近4元、全年累計約16元。此舉可以吸引更多投資人購買台積電穩住股價。
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核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon