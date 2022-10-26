高盛：台積電面臨6大風險，英特爾CEO直指：台灣供應鏈地位岌岌可危

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）股價從今（2022）年高點688元，下探至今日收盤達376元，嚇趴全球投資人。知名投資顧問機構高盛（Goldman Sachs）出具報告指出，目前台積電仍面臨6大風險。

台積電的6大風險

高盛發布報告指出台積電的6大風險，分別是：一、終端需求進一步惡化衝擊產能利用率；二、客戶對先進製程的轉換不如預期；三、5G滲透率延緩；四、執行效率不佳導致獲利低於預期；五、競爭加劇衝擊產品平均單價（ASP），還有獲利受到侵蝕；六、成本增加高於預期，利潤恐將下滑。

其中，終端需求惡化最重要的指標是台積電大客戶蘋果的銷售狀況。根據集邦科技（TrendForce）報告顯示，首波預購後蘋果即啟動新品「比重調整」，而iPhone 14 Plus發表後市場反應冷淡。

報告稱，至於iPhone 14 Pro系列除了規格有感提升，單價也與去年機種持平，促成Pro系列預購的高人氣。Pro系列在過往本就是首波用戶購機首選，加上今年14 Plus延後開賣，導致買氣相較往年更為集中也比較好。呈現Plus冷Pro熱的情況。

集邦指出，iPhone 14 Pro系列兩款生產比重已由初期計劃的50%提升至60%，未來不排除持續上調至65%，整體來說，目前iPhone新機在蘋果出貨占比維持36%，而2022全年iPhone出貨目標為2.4億支，年增2.8%。

不過針對未來，美國不斷祭出升息抑制通膨的同時，卻也削弱消費者「可支配所得」，此將影響蘋果在2023年第1季的生產表現，預估生產量將由原先預估的5600萬支調降至5200萬支，年減14%。這也連帶影響台積電的出貨量。

高盛經濟學家認為，在未來數月，美國政府持續緊縮、中國相關政策，不確定性大增，因此投資人多站在場邊觀望。雖然目前台灣業者的直接影響還算可控，但長期恐將產生負面衝擊。

地緣政治影響大

撇開終端市場衰退，台積電的擔憂主要仍是「地緣政治風險」。力成半導體的David指出，美國新禁令目前對台積電營收直接衝擊不大，但影響主要是後續的連鎖效應，未來供應鏈調整將會更困難，若沒有調整好都可能掃到颱風尾，出貨量將會下探。

此外，《華爾街日報》24日報導指出，英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，台灣在全球科技供應鏈的地位，因地緣政治風險而「岌岌可危」，導致帶動更多企業在美歐生產晶片。他強調，美國為了維持科技領先優勢，對中國管制半導體出口是無可避免的趨勢，只是時間問題。

基辛格說，他期望在2020年代結束時，美國在全球晶片製造業市占率從目前的12%提升到30%，歐洲可望從不到10%增加到20%；然而亞洲市占率將從80%降到50%。

他還指出，美國管制半導體出口至中國，要求銷往中國的特定人工智慧和超級電腦用晶片時須取得許可，是晶片供應鏈轉移的必要的，在地緣政治上也是避無可避。

此外，面對持續破底的股價，知名半導體分析師陸行之則在臉書發文表示，「有2個非常初步的想法」，可以幫助台積電「拯救跟基本面嚴重脫鉤持續破底的慘況」。

首先，是否考慮將美國商務部、歐盟、日本等列為策略夥伴，增發新股10%至20%並引入這些國際夥伴投資入股，以大幅減少政治風險。

其次，是台積電削減資本支出的財務面著手。今年台積電今ㄥ資本支出下修40億美元。他說，相當多出1280億元現金可用於增「發現金股利」，換算相當於每股4.94元，加上之前的11元，每季度股利應該可以增加到接近4元、全年累計約16元。此舉可以吸引更多投資人購買台積電穩住股價。

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核稿編輯：翁世航