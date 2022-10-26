2022/10/26,
訃聞

國寶電影海報畫家陳子福逝世享耆壽97歲，文化部將呈請總統明令褒揚

國寶電影海報畫家陳子福逝世享耆壽97歲，文化部將呈請總統明令褒揚
陳子福｜Photo Credit: 國家影視聽中心提供

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曾獲得第43屆金馬獎終身成就特別獎，國寶級電影海報畫家陳子福長達五十多年的職業生涯，創作出囊括台語片、文藝片、武俠片等經典，全盛時期更需要每月繪製出40幅作品，一生製作累積近5000幅手繪作品，質與量兼具，是台灣電影史重要見證者與參與人。

曾獲得第43屆金馬獎終身成就特別獎，國寶級電影海報畫家陳子福昨（25）日逝世，享耆壽97歲。除了各界惋惜之外，文化部長李永得也將呈請總統明令褒揚。

陳子福先生於2006年獲頒第43屆金馬獎「終身成就特別獎」(國家影視聽中心提供)
Photo Credit: 國家影視聽中心提供
陳子福

陳子福生於1926年，在台北最早的「電影街」西門町出生。從學生時代就展露對於繪畫的天份與長才，雖然未接受正統繪畫訓練，但屢屢透過畫筆捕捉電影氛圍以及角色神韻。

陳子福早期經人介紹到專門畫看板的「白日畫坊」工作，又輾轉進入國泰電影公司服務。陳子福先生在職期間，常主動修補來自國外的海報，一直到電影《血濺櫻花》引入，讓他重新繪製該片宣傳海報，正式點燃他對手繪海報的狂熱。

根據國家電影及視聽文化中心指出，陳子福曾說過：「通常我畫海報不看片子，給我片名，用片名來想像。」陳子福的創作不從電影本身出發，而是揣摩故事背景，將整體意境用構圖、配色呈現戲劇張力。

而後一幅《薛平貴與王寶釧》的海報，讓陳子福走紅，工作量激增，也正式進入電影圈工作。曾參與進行《舊情綿綿》、《蚵女》、《俠女》、《王哥柳哥遊台灣》、《男人真命苦》等多部著名台語片海報製作。

陳子福長達五十多年的職業生涯，創作出囊括台語片、文藝片、武俠片等經典，全盛時期更需要每月繪製出40幅作品，一生製作累積近5000幅手繪作品，質與量兼具，是台灣電影史重要見證者與參與人。

根據文化部指出，文化部長李永得表示，陳子福先生不僅為台灣電影留下許多經典作品，亦是台灣電影文化推廣、傳承的重要推手，對豐富台灣文化內涵有重要的影響與貢獻，留給世人無限的感念。

最後，陳子福在2018至2019年間，將1172件海報原稿捐贈給國家影視聽中心，作為重要影視文物蒐藏。而陳子福於1994年繪製最後一張外國電影《金色豪門》的海報後正式退休，在2006年獲得第43屆金馬獎終身成就特別獎，同時成為今年國慶光雕展演《寶島有光・土地之愛》的壓軸大作。

2022年總統府前國慶光雕展演「寶島有光・土地之愛」，重現陳子福手繪海報經典(國
Photo Credit: 國家影視聽中心提供
2022年總統府前國慶光雕展演《寶島有光・土地之愛》，重現陳子福手繪海報經典

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核稿編輯：羅元祺


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