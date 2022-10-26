《阿凡達》名導詹姆斯卡麥隆抨擊超級英雄電影：「漫威和DC的角色不管幾歲，表現得就像大學生」

國際票房大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）於2009年推出《阿凡達》，旋即引起全世界瘋狂，票房狂掃近30億美元，即便後續漫威影業推出的超級英雄系列電影來勢洶洶，但無論《復仇者聯盟系列》如何狂追猛趕，《阿凡達》至今仍舊坐穩影史票房第一名的位置。

今（2022）年，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》即將於12月壓軸上映，而詹姆斯卡麥隆也正展開一系列宣傳，其中，詹姆斯卡麥隆接受《紐約時報》採訪時表示：「漫威和DC的角色不管幾歲，全都表現得就像大學生。雖然他們似乎有一些感情關係，但其實沒有。」

此抨擊超級英雄電影的言論一出，也引起國外社群一陣討論。

Photo Credit: AP / 達志影像 詹姆斯卡麥隆

事實上，詹姆斯卡麥隆並非第一位攻擊超級英雄電影的大導演。去（2021）年9月中旬，《沙丘》導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）公開抨擊漫威影業，表示旗下製作的超級英雄電影都只是複製貼上，更把觀眾變成了殭屍。事隔兩個月，好萊塢另一名導雷利史考特（Ridley Scott）也開砲重批，指稱超級英雄電影都超級無聊，不過雷利史考特並非聚焦漫威，而是泛指「超級英雄電影」。

而在這兩位大導演接連怒轟之前，國際影壇聲望極高的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）也抨擊了漫威／超級英雄電影與藝術原創性。

馬丁史柯西斯2019年宣傳新片《愛爾蘭人》時，將超級英雄電影比喻成一種「主題樂園」，更表示表示漫威電影宇宙的超級英雄電影「不是電影」，無法讓人們傳遞感情或是內心體驗。

當時這番言論也引起各界討論，有贊成當然也有反對，包含山繆傑克森（Samuel L. Jackson）等好萊塢影人出面回應，山繆傑克森當時也表示：「電影就是電影。馬丁史柯西斯的電影也不見得每個人都喜歡，每個人都有自己的看法。這番言論也無法阻止任何人繼續拍電影。」

Photo Credit: 中央社 馬丁史柯西斯

經過馬丁史柯西斯、丹尼維勒納夫、雷利史考特之後，這次是詹姆斯卡麥隆。

詹姆斯卡麥隆先以自己的作品解釋。《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》發生在原作15年後，因此詹姆斯卡麥隆有必要在他的主角們間描繪出一種新的成熟感。

詹姆斯卡麥隆說道：「15年後，山姆沃辛頓和柔伊莎達娜現在飾演一對父母。在首集電影中，山姆沃辛頓跳下飛龍，賭上近乎自殺的瘋狂信念，曾根本上改變了歷史；而柔伊莎達娜則在眾人反對下孤注一擲，希望會有樹葉能夠作為緩衝。」

詹姆斯卡麥隆接著解釋：「然而，當你成為父母之後，就不會再這樣想了。作為5個小孩的父親，當這些角色隨著歲月成長，並意識到除了自己的生存，還揹著另一道責任，這又會發生什麼事呢？」

而詹姆斯卡麥隆認為，漫威和DC電影中的角色缺乏這種成熟度。

詹姆斯卡麥說明：「當我觀看這些大場面電影時——漫威和DC，其中的角色不管幾歲，全都表現得就像大學生。雖然他們似乎有一些感情關係，但其實沒有。他們從來不會因為自己小孩高掛披風。而那些真正讓人們扎根，並賦予人們力量、愛情和目標呢？這些角色從來沒有這些經歷，我認為這不是拍電影的方式。」

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核稿編輯：羅元祺