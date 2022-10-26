2022/10/26,
教育

高苑科大代理校長涉學倫爭議、教職員遭欠薪數月，自救會北上抗議籲教育部處理

高苑科大代理校長涉學倫爭議、教職員遭欠薪數月，自救會北上抗議籲教育部處理
位於高雄市路竹區的私校高苑科技大學｜Photo Credit: 中央社

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高苑科大自救會指出，董事會提出的代理校長有升等論文爭議，還在審議中，且他在上任第一天就撤換負責學倫案的秘書室法務秘書，隔天更換代理人事主任，第三天換掉身為教評會委員的主秘，意圖昭然若揭。

高苑科技大學校方與董事會間內鬨不斷，日前還依《私立高級中等以上學校退場條例》被列入專案輔導學校，該校自救會為此北上抗議，要求教育部加速解散董事會，並處理代理校長爭議。

高苑科大新董事會於今（2022）年2月上任，之後教育部要求董事會捐資卻連連跳票，教師也被欠薪。該校5月還被爆出境外生的「學工」爭議，董事會以此為由申請解聘前校長趙必孝，教育部「原則同意」解聘之後，董事會提出一名李姓教師擔任代理校長。

高苑科大自救會指出，這名代理校長疑似涉及變造論文，為了捍衛學術倫理，自救會認為不能讓尚未釐清學倫爭議的人擔任代理校長，這是教育部的嚴重失職。綜合《中央社》《ETtoday新聞雲》報導，高苑科大自救會今（26）日到教育部陳情，會長邱翼松表示，董事會不願捐資，導致教職員從6月開始就被欠薪，呼籲教育部再度行文法院，加快解散董事會。

針對甫上任的新任代理校長，邱翼松指出，代理校長有升等論文爭議，還在審議中，且他在上任第一天就撤換負責學倫案的秘書室法務秘書，隔天更換代理人事主任，第三天換掉身為教評會委員的主秘，意圖昭然若揭。

《聯合新聞網》報導則指出，一名自救會的教師表示，從6月開始就沒有領到薪水，很多老師都貸款苦撐。由於高苑科大被列為專案輔導學校，無法招募境外生和辦理推廣教育，不願捐資的董事會仍享有《私立學校法》授予的權利，實在說不過去。

教育部對此回應，高苑科大董事會沒有依照承諾捐資，教育部在7月已經向法院聲請解除全體董事職務，也對學校裁處罰鍰3次、裁處董事長和董事3次。針對代理校長的學倫爭議，教育部已在去年5月發函要求高苑科大查明，但至今未完成調查，後續如果查證有違反學倫，就沒有代理校長資格，將函請該法人更換代理校長。

除此之外，教育部長潘文忠今日主持部務會報前接受媒體聯訪，提及高苑科大已經被列為專案輔導學校，教育部會透過行政監督讓校務恢復正常。如果到改善期限明（2023）年5月31日前仍未免除專輔，將依照《退場條例》令學校停招、停辦及解散。

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核稿編輯：羅元祺


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