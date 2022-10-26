高苑科大代理校長涉學倫爭議、教職員遭欠薪數月，自救會北上抗議籲教育部處理
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高苑科大自救會指出，董事會提出的代理校長有升等論文爭議，還在審議中，且他在上任第一天就撤換負責學倫案的秘書室法務秘書，隔天更換代理人事主任，第三天換掉身為教評會委員的主秘，意圖昭然若揭。
高苑科技大學校方與董事會間內鬨不斷，日前還依《私立高級中等以上學校退場條例》被列入專案輔導學校，該校自救會為此北上抗議，要求教育部加速解散董事會，並處理代理校長爭議。
高苑科大新董事會於今（2022）年2月上任，之後教育部要求董事會捐資卻連連跳票，教師也被欠薪。該校5月還被爆出境外生的「學工」爭議，董事會以此為由申請解聘前校長趙必孝，教育部「原則同意」解聘之後，董事會提出一名李姓教師擔任代理校長。
高苑科大自救會指出，這名代理校長疑似涉及變造論文，為了捍衛學術倫理，自救會認為不能讓尚未釐清學倫爭議的人擔任代理校長，這是教育部的嚴重失職。綜合《中央社》與《ETtoday新聞雲》報導，高苑科大自救會今（26）日到教育部陳情，會長邱翼松表示，董事會不願捐資，導致教職員從6月開始就被欠薪，呼籲教育部再度行文法院，加快解散董事會。
針對甫上任的新任代理校長，邱翼松指出，代理校長有升等論文爭議，還在審議中，且他在上任第一天就撤換負責學倫案的秘書室法務秘書，隔天更換代理人事主任，第三天換掉身為教評會委員的主秘，意圖昭然若揭。
《聯合新聞網》報導則指出，一名自救會的教師表示，從6月開始就沒有領到薪水，很多老師都貸款苦撐。由於高苑科大被列為專案輔導學校，無法招募境外生和辦理推廣教育，不願捐資的董事會仍享有《私立學校法》授予的權利，實在說不過去。
教育部對此回應，高苑科大董事會沒有依照承諾捐資，教育部在7月已經向法院聲請解除全體董事職務，也對學校裁處罰鍰3次、裁處董事長和董事3次。針對代理校長的學倫爭議，教育部已在去年5月發函要求高苑科大查明，但至今未完成調查，後續如果查證有違反學倫，就沒有代理校長資格，將函請該法人更換代理校長。
除此之外，教育部長潘文忠今日主持部務會報前接受媒體聯訪，提及高苑科大已經被列為專案輔導學校，教育部會透過行政監督讓校務恢復正常。如果到改善期限明（2023）年5月31日前仍未免除專輔，將依照《退場條例》令學校停招、停辦及解散。
新聞來源
- 高苑科大自救會北上陳情 潘文忠承諾強力監督（中央社）
- 影╱高苑科大欠薪數個月仍未解 自救會陳情怒吼：教長下台（聯合新聞網）
- 代理校長爆學倫爭議 高苑自救會四訴求「籲教部儘速解散董事會」（ETtoday新聞雲）
延伸閱讀
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核稿編輯：羅元祺
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！