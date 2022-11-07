《讓幸福流進來的賺錢框架》：賺更多錢的不傳之祕就是：把錢捐出去
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錢在流動，幸福也會跟著流動。為了助你順利設定目標、制定計畫，德瑞克將他的賺錢框架，總結為七個步驟。你的慷慨目標與自身無關，而是與你認為可以影響某個重要的人或事有關。從小處著手，依循好錢框架徐徐前進，這會成為你改變自己、改變世界的開端。
文：德瑞克・金尼（Derrick Kinney）
慷慨讓你富有
幾年前，一家在地的製造業公司老闆戴夫來到我的辦公室。他是個老客戶，我很欣賞他積極、熱情的態度。但是那天下午，我可以從他的肢體語言看出他有些不對勁。我問他：「怎麼啦？」
戴夫說：「德瑞克，我的生意發展得很好，但我卻覺得無趣，提不起勁兒。我覺得有點空虛。」
在我們談話的過程中，我突然有了一個想法。於是我問他：「你有沒有想要贊助哪個慈善事業或組織？」這個問題讓戴夫大吃一驚，他坐下來思考片刻，然後對我說，幾年前他和家人出國玩的時候，去了一個小村莊，那裡沒有真正的學校，也沒有資源可以讓孩子好好接受教育。
當時，他和家人還曾想過，「如果能替這些孩子做點事就好了」，但後來不了了之；回國後，他們繼續過著原來的生活。於是我建議他：「不如你這麼做。在接下來的一年裡，設定目標提升業務量，然後將增加的銷售額提撥一部分用於建設那所學校。」 聽到我的話，他嚇得坐直了身子，眼睛瞪得老大。
三個月後，戴夫又來到我的辦公室，整個人看起來年輕了十歲，對事業和生活都顯得更投入、更熱情。他告訴我：「德瑞克，說了你也不會相信，我們的銷售額已經增長20％，而且幾乎已經籌措到興辦學校的全部資金了。」身為一名企業主，他找回了活力，他找到一種結合利潤與目標的方法。透過付出金錢，戴夫真的賺到更多錢。
賺更多錢的不傳之祕就是：把錢捐出去。我稱之為「慷慨目標」。這是為客戶生活帶來改變的原因——你的生活也可像他們一樣。
我想問你一個問題：有哪些不公不義，讓你晚上睡不好？有什麼事情困擾著你，並讓你說出：「我想為此做點什麼？」社會上，有哪些你想要撥亂反正的事？這些錯誤是發生在你所居住的社區，還是世界的其他角落？你之所以如此關心相關問題的原因是什麼？ 將你的現金與有意義的事業和福國利民的運動連結，將你的利潤與慷慨目標結合。這就是改變一切的動能。這就是慷慨目標。
我最近遇到了一對夫婦，他們想落實這些「好錢」原則，卻不知道從何開始。唐恩和夏拉問我：「德瑞克，我們要怎麼做，才能把這些原則融入公司的業務？」這對特別的夫婦擁有一家資源回收公司，公司的業務發展得很棒，但在過去這幾年，業績開始有點下滑，他們對事業的熱情和滿足也不如以往。我問他們有沒有對什麼事情懷抱熱情，有沒有什麼他們想要撥亂反正的事？
他們說，海洋裡的垃圾和殘骸讓他們覺得很不舒服；這些汙染對海洋生物造成的傷害，令他們感到難過。他們說：「我們希望能夠盡一份力，也許無法徹底解決，但至少能夠提供一點幫助。」我建議他們聯繫客戶，對客戶說：「我們決定為公司創建一個慈善目標。從現在開始，公司獲利的一部分將捐給致力於潔淨海洋、保護海洋生物的組織。」
果不其然，公司既有的客戶都很高興聽到，他們支付的回收服務費可以讓世界更美好。另外，此舉還讓公司在開拓客戶時更容易：「我們知道市場上有很多資源回收公司，但我們跟其他公司不一樣，我們的核心價值之一是公益活動。公司會拿出部分獲利，投入致力於讓世界變得更美好的運動。」
唐恩和夏拉有了目標之後，不僅公司的業績成長，還因為成功結合利潤與目標，生活也再度有了興奮和喜悅。
你的慷慨目標是什麼？是協助廢除性交易嗎？是幫助無家可歸的人嗎？還是幫助自己，像是資助孩子的大學學費或付錢成全孫女學鋼琴的夢想？慷慨目標與你自身無關，而是和你認為可以做更多好事，並對世界產生影響的某人或某事有關。畢竟，個人秀有一天（我保證）會停播；團體秀一向有較高的收視率和較長的播出年限。
大多數人以「我想賺更多錢」做為努力的動力。現在，試著把前進的動力換成「我想要付出更多，所以必須賺更多錢」。無論你的工作是什麼，也不管你目前處在哪個人生階段，只要這麼做，都能為你的財富和生活帶來意義，我在很多與我共事過的人身上都看過這樣的轉變。下面來看兩個例子：
1. 四十多歲的凱文和蜜雪兒居住的城市，面臨遊民人口不斷增長的問題，兩人為此深感困擾，不知道該如何為解決問題貢獻心力。當我們一起思考這個問題時，蜜雪兒和我分享她的成長過程。小時候，她的家庭幾乎一無所有，最慘的時候，全家人甚至睡在車裡，在垃圾桶裡翻找食物。
我問她，她認為幫助遊民的理想方案是什麼。她說，她想做的不僅僅是捐錢給遊民，她想要自己的作為可以產生更有意義的影響。她聯繫當地致力於提供遊民培訓計畫、幫助遊民自立自強的收容所。她發現，收容所正在規劃一個項目，需要能夠按月捐款的人。她認為這正是她要找的。時間快轉到幾個月後。她告訴我，她找到快樂的泉源，而且覺得自己的錢真正發揮了作用。聽了她的話，讓我很感動。
2. 麥可和裘尼塔預計三年後退休，他們和我分享他們熱愛的事業。現年六十二歲的麥可是一位敬業的兒科醫生，夫妻倆長期金援一個為偏遠村莊提供優質醫療服務的海外醫療機構，並從中得到喜悅。在他執業的這三十七年來，麥可見證他的病人如何從優質治療中受益。他覺得所有的孩子都該得到同樣的好處。
最近，他們支持一個在瓜地馬拉和海地提供援助的特派團。他們給我看了特派團寄來的一些照片，我可以看出這件事對他們有多麼重要。麥可笑著對我說：「等我退休後，我們要自己參加特派團。我在德州多看一個病人，就能讓我賺到更多錢，幫助更多世界各地的孩子。」
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永續投資2022上半年成長近1200億美元，安聯投信如何陪伴投資人邁向永續之路？
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永續不只是生活態度，更是資產配置中不可或缺的策略之一！根據晨星統計，僅管全球股票型基金在2022第2季轉為淨流出，全球永續概念基金規模持續成長，累計上半年淨流入將近1200億美元，不只是愈來愈多投資人加入行列，機構法人同步大力擁護，放眼台灣資產管理業，身為「永續投資領跑者」的安聯投信，致力提供投資人最佳的永續投資洞見與解決方案，並倡議主動讓投資發揮影響力。
永續投資是全球主要資產管理業者的共識，翻開安聯環球投資最新出版的永續發展暨盡職治理報告，以「形塑未來 邁向永續之路」主題，確保客戶、安聯營運發展和社會都能擁有更美好的未來。
邁向永續 對企業具2大優勢
安聯環球投資將「永續投資」定義為：在投資組合標的選擇與管理時，符合3大要素，一是對環境或社會具有正面貢獻，二是對環境或社會不存在顯著性的傷害，三是所投資的企業須遵循良好的治理原則。
「目前已到了投資人期待永續理念，能轉化為投資決策的轉捩點！」安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen指出，正是這種思維，引領安聯環球投資在過去一年之內，建置了永續投資團隊，展現專業能力，更為關鍵的是，促進公平成長的機會。
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聽到「永續投資」，投資人可能不禁要問：對企業股價或自身的資產配置，有什麼優勢？具體而言，落實ESG，就是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）三大面向，可以幫助企業達成降低成本、提高營收兩大優勢。
以「降低成本」來說，隨著愈來愈多投資人希望將資金配在 ESG企業， ESG 表現佳的企業更容易取得資金，不僅是股票市場，更出現在貸款市場，以歐洲而言，已經出現企業簽署貸款協議時，利率會根據第三方機構所給予的 ESG 評級更動，換言之，如果該企業的 ESG 評級在隔年上升，貸款利率就會跟著調降，進一步降低企業的資金成本。
第二大優勢則是「提高營收」，當公司成長遭遇瓶頸，可以從 ESG 角度思考該如何突圍，舉環境保護（E）為例，有企業會透過建立污水管理系統、環境管理系統等設備，增加營運效率；而在社會責任（S）面，不少矽谷科技巨擘投入相當多的資源來留住好人才，平均生產力跟著提高，由此可知，企業愈認真投入ESG ，長期營運效率、營收目標就愈可期。
看見美麗世界 安聯投信永續系列基金陪伴投資人前行
永續的思維不僅讓企業升級，也讓投資人的資金可以發揮更大的影響力，安聯投信持續構建「安聯投信永續系列基金」，以境外基金來說，安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)2022年一舉拿下SMART智富台灣基金獎全球股票型基金獎、海外ESG基金獎兩項大獎，這是如何辦到的？*
答案是：安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)在全球成長股中，積極尋找永續契機，該基金運用「多重把關機制」，選擇投資標的時，先排除營收以菸酒、色情、武器及賭博為主的企業，再運用SRI（ Sustainable & Responsible Investment）產業最佳策略，為企業打分數，不只審視財務狀況，夠永續、能善盡企業社會責任CSR，才有機會進入股票池，唯有兼顧結構性成長、高品質、價值面的個股，才能獲得經理團隊的青睞。
>投資永續 打造正向影響力—安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)
而在安聯投信發行的境內基金中，成立於2006年10月11日的「安聯全球綠能趨勢基金」，是第一檔以新台幣計價、放眼全球的綠能趨勢基金，基金的產業配置上，聚焦環境污染控制、替代能源運用、淨化用水作業三大投資主軸，並尋找最可能受惠於相關主題的股票。
當一家企業所提供的產品或服務，能夠為人們實現更永續的未來，就更有能力面對未知的挑戰，為投資人創造更大的投資報酬機會，這也是永續投資的良性循環──包括安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)，以及安聯全球綠能趨勢基金的「安聯投信永續系列基金」，致力陪伴投資人邁向永續之路，主動讓投資發揮影響力。
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*資料來源：SMART智富台灣基金獎，2022，為本基金A配息類股 (歐元)級別獲獎
延伸閱讀
>安聯投信：留給孩子美麗的天空 才是真正的富有
>安聯投信：主動讓投資發揮影響力
>能源轉型與能源安全─是互補還是衝突？
>碗盤裡的危機：從糧食系統缺失發掘潛在投資契機
>永續地緣政治風險下，歐洲能源轉型的契機何在？
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