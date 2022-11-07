《讓幸福流進來的賺錢框架》：賺更多錢的不傳之祕就是：把錢捐出去

文：德瑞克・金尼（Derrick Kinney）

慷慨讓你富有

幾年前，一家在地的製造業公司老闆戴夫來到我的辦公室。他是個老客戶，我很欣賞他積極、熱情的態度。但是那天下午，我可以從他的肢體語言看出他有些不對勁。我問他：「怎麼啦？」

戴夫說：「德瑞克，我的生意發展得很好，但我卻覺得無趣，提不起勁兒。我覺得有點空虛。」

在我們談話的過程中，我突然有了一個想法。於是我問他：「你有沒有想要贊助哪個慈善事業或組織？」這個問題讓戴夫大吃一驚，他坐下來思考片刻，然後對我說，幾年前他和家人出國玩的時候，去了一個小村莊，那裡沒有真正的學校，也沒有資源可以讓孩子好好接受教育。

當時，他和家人還曾想過，「如果能替這些孩子做點事就好了」，但後來不了了之；回國後，他們繼續過著原來的生活。於是我建議他：「不如你這麼做。在接下來的一年裡，設定目標提升業務量，然後將增加的銷售額提撥一部分用於建設那所學校。」 聽到我的話，他嚇得坐直了身子，眼睛瞪得老大。

三個月後，戴夫又來到我的辦公室，整個人看起來年輕了十歲，對事業和生活都顯得更投入、更熱情。他告訴我：「德瑞克，說了你也不會相信，我們的銷售額已經增長20％，而且幾乎已經籌措到興辦學校的全部資金了。」身為一名企業主，他找回了活力，他找到一種結合利潤與目標的方法。透過付出金錢，戴夫真的賺到更多錢。

賺更多錢的不傳之祕就是：把錢捐出去。我稱之為「慷慨目標」。這是為客戶生活帶來改變的原因——你的生活也可像他們一樣。

我想問你一個問題：有哪些不公不義，讓你晚上睡不好？有什麼事情困擾著你，並讓你說出：「我想為此做點什麼？」社會上，有哪些你想要撥亂反正的事？這些錯誤是發生在你所居住的社區，還是世界的其他角落？你之所以如此關心相關問題的原因是什麼？ 將你的現金與有意義的事業和福國利民的運動連結，將你的利潤與慷慨目標結合。這就是改變一切的動能。這就是慷慨目標。

我最近遇到了一對夫婦，他們想落實這些「好錢」原則，卻不知道從何開始。唐恩和夏拉問我：「德瑞克，我們要怎麼做，才能把這些原則融入公司的業務？」這對特別的夫婦擁有一家資源回收公司，公司的業務發展得很棒，但在過去這幾年，業績開始有點下滑，他們對事業的熱情和滿足也不如以往。我問他們有沒有對什麼事情懷抱熱情，有沒有什麼他們想要撥亂反正的事？

他們說，海洋裡的垃圾和殘骸讓他們覺得很不舒服；這些汙染對海洋生物造成的傷害，令他們感到難過。他們說：「我們希望能夠盡一份力，也許無法徹底解決，但至少能夠提供一點幫助。」我建議他們聯繫客戶，對客戶說：「我們決定為公司創建一個慈善目標。從現在開始，公司獲利的一部分將捐給致力於潔淨海洋、保護海洋生物的組織。」

果不其然，公司既有的客戶都很高興聽到，他們支付的回收服務費可以讓世界更美好。另外，此舉還讓公司在開拓客戶時更容易：「我們知道市場上有很多資源回收公司，但我們跟其他公司不一樣，我們的核心價值之一是公益活動。公司會拿出部分獲利，投入致力於讓世界變得更美好的運動。」

唐恩和夏拉有了目標之後，不僅公司的業績成長，還因為成功結合利潤與目標，生活也再度有了興奮和喜悅。

你的慷慨目標是什麼？是協助廢除性交易嗎？是幫助無家可歸的人嗎？還是幫助自己，像是資助孩子的大學學費或付錢成全孫女學鋼琴的夢想？慷慨目標與你自身無關，而是和你認為可以做更多好事，並對世界產生影響的某人或某事有關。畢竟，個人秀有一天（我保證）會停播；團體秀一向有較高的收視率和較長的播出年限。

大多數人以「我想賺更多錢」做為努力的動力。現在，試著把前進的動力換成「我想要付出更多，所以必須賺更多錢」。無論你的工作是什麼，也不管你目前處在哪個人生階段，只要這麼做，都能為你的財富和生活帶來意義，我在很多與我共事過的人身上都看過這樣的轉變。下面來看兩個例子：

1. 四十多歲的凱文和蜜雪兒居住的城市，面臨遊民人口不斷增長的問題，兩人為此深感困擾，不知道該如何為解決問題貢獻心力。當我們一起思考這個問題時，蜜雪兒和我分享她的成長過程。小時候，她的家庭幾乎一無所有，最慘的時候，全家人甚至睡在車裡，在垃圾桶裡翻找食物。

我問她，她認為幫助遊民的理想方案是什麼。她說，她想做的不僅僅是捐錢給遊民，她想要自己的作為可以產生更有意義的影響。她聯繫當地致力於提供遊民培訓計畫、幫助遊民自立自強的收容所。她發現，收容所正在規劃一個項目，需要能夠按月捐款的人。她認為這正是她要找的。時間快轉到幾個月後。她告訴我，她找到快樂的泉源，而且覺得自己的錢真正發揮了作用。聽了她的話，讓我很感動。

2. 麥可和裘尼塔預計三年後退休，他們和我分享他們熱愛的事業。現年六十二歲的麥可是一位敬業的兒科醫生，夫妻倆長期金援一個為偏遠村莊提供優質醫療服務的海外醫療機構，並從中得到喜悅。在他執業的這三十七年來，麥可見證他的病人如何從優質治療中受益。他覺得所有的孩子都該得到同樣的好處。

最近，他們支持一個在瓜地馬拉和海地提供援助的特派團。他們給我看了特派團寄來的一些照片，我可以看出這件事對他們有多麼重要。麥可笑著對我說：「等我退休後，我們要自己參加特派團。我在德州多看一個病人，就能讓我賺到更多錢，幫助更多世界各地的孩子。」