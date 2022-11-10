葉偉立的攝影敘事：保存寶藏巖和葉世強曾經存在的脆弱記憶，再現飄忽的生命磷光

文：曾少千

近二十年來葉偉立的藝術實踐始終結合影像、文字、物體和空間改造行動，細膩敘說城郊變遷的故事，以及喚起個人和群體的記憶。

他投入身體勞動於舊屋整修和田野調查，詳實考掘地方的環境和歷史，經過日復一日的技藝實踐，他的文化工作積澱成豐富的「總體藝術」。從事攝影的同時，葉偉立以不同角色採取多重行動，包括拾荒者、策展人、說故事的人、傢俱工匠，淋漓發揮藝術的儀式和展示價值。

班雅明（Walter Benjamin）在〈機械複製時代的藝術作品〉談論藝術具有儀式和展示的雙重功能，其觀點仍有助於理解當前全球化數位時代下的藝術。[1]古老時代藝術的價值建立在宗教儀式之上，有如膜拜神祇的工具。隨著現代社會的世俗化趨勢及機械複製技術的發展，使得藝術不再寄生於儀式，而朝向公眾展示的功能。

然而，儀式和藝術並未完全分道揚鑣，在「藝術為藝術」和「美的崇拜」中，仍殘留儀式的影子。儀式的過程常蘊含忘我時刻和美感經驗，而藝術亦吸收儀式的精神和形式，故藝術和儀式纏有深層的相似性，現代並未等同徹底除魅。

寶藏巖泡茶照相館（2003-2007）和葉世強故居（2015至今）這兩個計畫，深刻展現藝術的儀式和展示意涵，也彰顯了介於自然和文化、邊緣和中心、混亂和秩序、衰頹和重建之間的過渡境地。

葉偉立在寶藏巖試圖以泡茶的社交儀式，邀請社區居民參與照相館的藝術活動。繼拍攝蕭條屋況後，他亦收集整理當地人遺留的大量用品，建立生態博物館的雛形。淨滌和重生的信念，貫穿葉世強（1926-2012）灣潭和水湳洞故居的清理過程中。

火化廢物的儀式和舊物重置的場景，散發著除舊佈新和薪傳的意味。本文聚焦在這兩個計畫的關聯性和異同處，梳理其影像敘事所揭示的文化記憶。[2]

移墾攝影的人

回顧葉偉立的創作軌跡，他向來駐紮在特定地方，在塵封的歷史灰燼中，發掘前人的生活刻痕，從物質文化的殘片端詳時代的遞變，並反思藝術在社會的處境。他曾在公共電視訪談表示，長期駐留某地「挖洞」是他偏愛的方法，而非漫遊各地快拍具有視覺趣味的景象。[3]

「挖洞」隱喻著考古探測地表下的寶藏和遺跡，同時又往自身心坎檢視思緒的潛流。挖洞的過程逐漸揭曉外在環境和內在心境，這對於曾經移居美國20年後，再度返回台灣的葉偉立而言，格外有生活和工作上定錨的重要意義。從他31歲回台定居以來，創作始終和駐點的地方相生相息。

葉偉立參與台北市文化局在寶藏巖共生計畫為時三年，發展五個階段的作品：肖像、寫生（Delineations）、垃圾（Trash）、阿凱夫（Archive）和花園（Garden）、勘誤（Oversight）。

這個位在公館山丘上的村落，臨新店溪渡船口和清代建造的寶藏巖寺，在日治時期為水源保護地，在1950和1960年代為軍事戰備和禁止開發之地。當時有不少軍人在管制鬆散時利用河岸土石和磚瓦，以簡單工法自造屋舍，構成眷村山城。20世紀末逐漸加入更多尋求低廉房租的居民，包括退伍老兵、外籍移工、學生、社會新鮮人等，最密集時曾經達到226戶。

2003年台北市政府在此推動寶藏巖共生藝術村（Treasurehill Artivists CO-OP），一方面合法化保存此違章聚落，一方面朝向文化觀光景點規劃，發展藝術村、青年旅社、自行車休閒路線。

由此可見，寶藏巖的形貌和用途向來是由不同的政策和許多世代的居民所形塑，而葉偉立參加共生計畫時，正值居民遷出安置和市府整頓的轉折點。他試圖將工作室打造為茶館和照相館，降低外來者身份所帶給居民的疑慮不安。葉偉立期望在此地播下攝影教育的種子，教導有興趣的年輕人拍照和操作暗房技巧。

然而，在還沒有機會培育攝影的幼苗之前，他便決定採取更實際的行動，和團隊一起清除垃圾，搶救保存前人留下的各式物品，就地取材建造花園，進而開放園地策劃藝文活動。[4]

葉偉立自認為作品是「種植」而成的，因應外部因素加上個人付出而產生收穫。[5]近年葉世強故居紀念館計畫提供葉偉立另一個墾植攝影的沃土。他在灣潭和水湳洞除草整地，紀錄舊屋重建的過程，孺慕前輩藝術家的創作精神。他和漢雅軒畫廊及紀念館籌備會一同合作，構築葉世強的襲產故事館。這裏的地景形成被揭露又抹拭的隱跡羊皮（palimpsest），是不斷變動和覆蓋的文本。

葉偉立在水湳洞十七號《前置．十二景》展覽介紹中，寫道：「越挖掘就埋越深，一旦投降，你將得以進入最深的底層，神奇乍然湧現。」在英文原文中，他使用subterranean 這個字，形容深不可測的地下世界。[6]

葉偉立抱持追尋靈光和奇蹟的態度，採近似超現實攝影的視角，從年久失修與蔓草埋沒的老屋中，找尋大師的風範和藝術史的啟迪，傳遞給未來藝術的種子。

Photo Credit: 葉偉立，《民國90年1月28日，水湳洞》，2016年。

說故事的人

葉偉立的攝影教育養成背景，引導他思索如何在攝影中交融主體性和被拍攝的客體，衡量現實和虛構之間的複雜關係。他在南佛羅里達大學就讀時，深受攝影教授Lou Marcus的啟發和引介，他開始閱讀Patrick Modiano的小說，自此醉心於這位文學家構築的幽微世界，欣賞其以細膩的感性探索回憶、缺席、遺忘的循環課題，以優美簡潔的文字撥開歷史迷霧。[7]