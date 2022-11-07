《常識選股法》：「讓贏家繼續，讓輸家出局」，八大穩健投資原則讓你立於不敗之地

文：愛德華・萊恩（Edward W. Ryan）

常識選股法中的穩健投資原則

雖然「常識選股法」步驟簡單易遵守，但背後還是有幾個傳統的穩健投資原則在運作著。

有些原則在書中已經說明的很清楚，有些在我們討論步驟和建議時，不一定那麼明顯。我會在這裡把這些原則整理出來，這樣你在執行本策略時，就能清楚意識到，正在運作的是哪些原則。

我想提醒一點，這裡面有許多原則，都是專業投資人耗費整個職涯想上手的，過程還常遭遇重重困境。「常識選股法」其中一個有價值之處，就是此策略將這些傳統的投資原則，簡化濃縮成簡單且易於執行（我甚至會說是好玩）的投資過程。接下來，我們就來簡單的認識一下，在運行本選股法中的八大穩健投資原則。

原則1. 投資好公司

想透過長期投資獲益，最萬無一失的方法就是投資好公司。你可能常聽到有人矇對無人知曉的股票，發了大財，但要記得，這種事情就像是買樂透。擁有定價能力的好公司，長期下來可以產出愈來愈多的利潤，才是較為穩定的收益來源。

雖然說「常識選股法」的追隨者，可能會比他人更容易接受新的產品與服務，但最後會在生活中扮演重要角色的，大部分都會是好公司。把重點放在真正特別的公司上（即綠色股票），並把大多數資本投入其中，你就能讓常識選股法帶領你投資到好公司。

原則2. 搞清楚自己為何持股

你會把資金投入綠色股票是有原因的，因為你認定這些公司非常特別，你相信這些公司於長遠的將來，會在你心中保持重要的地位。你是有意識的在買進的當下做出這個決定。採行「常識選股法」時，你會每三個月就重新檢視自己的想法，如果想法有變，你的持股也會有相應的改變。

這樣的作法，可以幫助你避免遇到專業投資領域稱為「理論漂移」（ thesis drift）的現象。大多數投資人買股票都是有原因的，這個理由在當時說服他們買下這檔股票。但隨著時間推移，這個理由可能變得不那麼清楚。更糟的是，後來投資人可能會發現這個理由是錯的，但他們還是繼續持有這檔股票。這是所有投資者都應該要盡力避免的，因為如果你不知道自己為何要擁有這檔股票，那你就不會知道什麼時候該脫手。

原則3. 讓贏家繼續，讓輸家出局

知道為何持有這檔股票，並制定全盤的脫手計畫，就能讓你實現「讓贏家繼續，讓輸家出局」這句常見的投資諺語。許多投資人常會落入一個陷阱，就是他們對自己現有的持股堅定不移，不願承認自己決策錯誤，也不願承擔賣出股票會有的損失。股價下跌通常都有原因，因此投資者不願意脫手，只會讓損失愈來愈大。

另一方面，投資人應該緊守贏家股，即使這些股票節節高升，誘惑投資人脫手賺取報酬，也一樣不能放手。這背後的考量是，這間公司應該是有什麼優點，所以股價才會上漲。不管這個優點是什麼，都有可能會讓股價持續走揚。如果是這樣，那你最好守著這檔好股票，而非賣出獲益後，試著再找到一樣好的新股票。

雖然投資人評斷贏家和輸家的方式，通常都是用股價走勢（即上漲或下跌）來判斷，但在「常識選股法」中，我們是透過最新版生活清單上的顏色分級，來評斷誰是贏家、誰是輸家。如果你對某產品／服務的看法，讓你確認這家公司是綠色股票，那我們就認定這家公司是贏家股，不管這檔股票漲到哪裡，我們都會繼續持股（讓贏家繼續）；如果我們對這檔產品／服務的看法改變了，我們就會將這個公司視為輸家股，並售出股份（讓輸家出局），即使售出會虧損也是一樣。

原則4. 長期投資

這個選股法的投資過程是：只要贏家仍是贏家，就要「讓贏家繼續」愈久愈好，而這個久可能是數年，甚至數十年。所以說，這個選股策略等於是鼓勵我們成為長期投資者。要透過股票致富，長期投資會比短線交易更容易達成。傳統的投資智慧一直都是這樣，未來也會如此。

短線交易可能很刺激，你也會聽到有人利用短線交易賺得豐厚獲利（我自己也曾多年如此），但短線交易風險很高，就像很吃技術的賭博一樣。很多人在短線交易時都虧了錢，但即使你是少數幾個有賺錢的，也很難長時間持續。做這件事的心理負擔很大，最後你的運勢一定會突然走下坡。如果你有一天手癢，跟曾經的我一樣，很想短線操作一下，那請你記得這完全是另一種嘗試，不要因此犧牲了你原有的投資目標。

要透過投資股票賺得改變一生的報酬，比較有可能的方法是及早發現下一個蘋果或Google，並長期持有十年以上。這就是「常識選股法」能幫助你達成的目標。

原則5. 及早發現優質股

每個人都希望他們一開始就買進這些最佳公司的股票。當然，你愈早意識到誰是優質公司或優質股票，你就可以賺到愈多錢。這就是「常識選股法」可以幫上忙的地方。如先前討論過的，身為消費者的你，早就已經發現很多很棒的公司了，時間甚至比你察覺到可以投資它們之前都還要早。只要採行「常識選股法」，每季更新生活清單，你就不會錯過這些事後看來再明顯不過的無腦股。

原則6. 大量持股也安然自得

若你如願及早鎖定了一間特別的公司，為了長期布局獲得改變一生的收益，你必須要對大量持股也怡然自得。我這個過來人可以告訴你，大量持股可能會讓人心煩意亂，因為你把非常多的雞蛋放在一個籃子裡。但如果你要「打敗大盤」，賺取比平均值更多的報酬，那你就必須對大量持股安然自得。