《常識選股法》：「讓贏家繼續，讓輸家出局」，八大穩健投資原則讓你立於不敗之地
我們想讓你知道的是
華爾街投資顧問愛德華・萊恩，用他自己錯失最佳投資機會的切身之痛，發展出這一套簡單的「常識選股法」，讓想要自己選股投資但沒有背景和經驗的人，都能簡單快速上手！你的日常消費和選股投資，都需費時思索和投入金錢，「常識選股法」就是藉由這樣的概念，利用常識判斷，讓你做一份工，就能取得買到好物與好股的雙份回報！
文：愛德華・萊恩（Edward W. Ryan）
常識選股法中的穩健投資原則
雖然「常識選股法」步驟簡單易遵守，但背後還是有幾個傳統的穩健投資原則在運作著。
有些原則在書中已經說明的很清楚，有些在我們討論步驟和建議時，不一定那麼明顯。我會在這裡把這些原則整理出來，這樣你在執行本策略時，就能清楚意識到，正在運作的是哪些原則。
我想提醒一點，這裡面有許多原則，都是專業投資人耗費整個職涯想上手的，過程還常遭遇重重困境。「常識選股法」其中一個有價值之處，就是此策略將這些傳統的投資原則，簡化濃縮成簡單且易於執行（我甚至會說是好玩）的投資過程。接下來，我們就來簡單的認識一下，在運行本選股法中的八大穩健投資原則。
原則1. 投資好公司
想透過長期投資獲益，最萬無一失的方法就是投資好公司。你可能常聽到有人矇對無人知曉的股票，發了大財，但要記得，這種事情就像是買樂透。擁有定價能力的好公司，長期下來可以產出愈來愈多的利潤，才是較為穩定的收益來源。
雖然說「常識選股法」的追隨者，可能會比他人更容易接受新的產品與服務，但最後會在生活中扮演重要角色的，大部分都會是好公司。把重點放在真正特別的公司上（即綠色股票），並把大多數資本投入其中，你就能讓常識選股法帶領你投資到好公司。
原則2. 搞清楚自己為何持股
你會把資金投入綠色股票是有原因的，因為你認定這些公司非常特別，你相信這些公司於長遠的將來，會在你心中保持重要的地位。你是有意識的在買進的當下做出這個決定。採行「常識選股法」時，你會每三個月就重新檢視自己的想法，如果想法有變，你的持股也會有相應的改變。
這樣的作法，可以幫助你避免遇到專業投資領域稱為「理論漂移」（ thesis drift）的現象。大多數投資人買股票都是有原因的，這個理由在當時說服他們買下這檔股票。但隨著時間推移，這個理由可能變得不那麼清楚。更糟的是，後來投資人可能會發現這個理由是錯的，但他們還是繼續持有這檔股票。這是所有投資者都應該要盡力避免的，因為如果你不知道自己為何要擁有這檔股票，那你就不會知道什麼時候該脫手。
原則3. 讓贏家繼續，讓輸家出局
知道為何持有這檔股票，並制定全盤的脫手計畫，就能讓你實現「讓贏家繼續，讓輸家出局」這句常見的投資諺語。許多投資人常會落入一個陷阱，就是他們對自己現有的持股堅定不移，不願承認自己決策錯誤，也不願承擔賣出股票會有的損失。股價下跌通常都有原因，因此投資者不願意脫手，只會讓損失愈來愈大。
另一方面，投資人應該緊守贏家股，即使這些股票節節高升，誘惑投資人脫手賺取報酬，也一樣不能放手。這背後的考量是，這間公司應該是有什麼優點，所以股價才會上漲。不管這個優點是什麼，都有可能會讓股價持續走揚。如果是這樣，那你最好守著這檔好股票，而非賣出獲益後，試著再找到一樣好的新股票。
雖然投資人評斷贏家和輸家的方式，通常都是用股價走勢（即上漲或下跌）來判斷，但在「常識選股法」中，我們是透過最新版生活清單上的顏色分級，來評斷誰是贏家、誰是輸家。如果你對某產品／服務的看法，讓你確認這家公司是綠色股票，那我們就認定這家公司是贏家股，不管這檔股票漲到哪裡，我們都會繼續持股（讓贏家繼續）；如果我們對這檔產品／服務的看法改變了，我們就會將這個公司視為輸家股，並售出股份（讓輸家出局），即使售出會虧損也是一樣。
原則4. 長期投資
這個選股法的投資過程是：只要贏家仍是贏家，就要「讓贏家繼續」愈久愈好，而這個久可能是數年，甚至數十年。所以說，這個選股策略等於是鼓勵我們成為長期投資者。要透過股票致富，長期投資會比短線交易更容易達成。傳統的投資智慧一直都是這樣，未來也會如此。
短線交易可能很刺激，你也會聽到有人利用短線交易賺得豐厚獲利（我自己也曾多年如此），但短線交易風險很高，就像很吃技術的賭博一樣。很多人在短線交易時都虧了錢，但即使你是少數幾個有賺錢的，也很難長時間持續。做這件事的心理負擔很大，最後你的運勢一定會突然走下坡。如果你有一天手癢，跟曾經的我一樣，很想短線操作一下，那請你記得這完全是另一種嘗試，不要因此犧牲了你原有的投資目標。
要透過投資股票賺得改變一生的報酬，比較有可能的方法是及早發現下一個蘋果或Google，並長期持有十年以上。這就是「常識選股法」能幫助你達成的目標。
原則5. 及早發現優質股
每個人都希望他們一開始就買進這些最佳公司的股票。當然，你愈早意識到誰是優質公司或優質股票，你就可以賺到愈多錢。這就是「常識選股法」可以幫上忙的地方。如先前討論過的，身為消費者的你，早就已經發現很多很棒的公司了，時間甚至比你察覺到可以投資它們之前都還要早。只要採行「常識選股法」，每季更新生活清單，你就不會錯過這些事後看來再明顯不過的無腦股。
原則6. 大量持股也安然自得
若你如願及早鎖定了一間特別的公司，為了長期布局獲得改變一生的收益，你必須要對大量持股也怡然自得。我這個過來人可以告訴你，大量持股可能會讓人心煩意亂，因為你把非常多的雞蛋放在一個籃子裡。但如果你要「打敗大盤」，賺取比平均值更多的報酬，那你就必須對大量持股安然自得。
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 六都主要市長候選人兒少政見大評比全文連結
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