凱莉留言歧視原住民？論玩笑與歧視的平衡
我們想讓你知道的是
金鐘得獎、cosplay放閃照，百靈果的凱莉可以說是近幾日最紅的人物，但就在這幾天內，凱莉的臉書留言開了玩笑。有人留言「你應該是得獎者之中最黑的」，凱莉回應「別忘了原民台」，這就使得許多原住民不滿。這被人批評歧視，到底玩笑與社會該如何平衡呢？
文：思想昇華實驗室
金鐘得獎、Cosplay放閃照，百靈果的凱莉可以說是近幾日最紅的人物，但就在這幾天內，凱莉的臉書留言開了玩笑，卻被人批評歧視，到底玩笑與社會該如何平衡呢？
金鐘57剛落幕，或許有很多原本不是太在乎金鐘的人，今年在金鐘結束後突然開始注意金鐘，原因就是因為，「公視主題之夜SHOW」獲一般節目類節目創新獎，而其中的主持人之一，就是凱莉。
凱莉是喜劇圈的人，也是Podcast圈的人，兩個幾乎與金鐘完全無緣的圈子，就因為這件事，才特別注意到金鐘57。
不過就在頒獎剛落幕時，一個爭議也同時悄然發生，在凱莉的粉專「凱莉蹲下去」分享慶祝文後，有人留言「你應該是得獎者之中最黑的」，凱莉則回應「別忘了原民台」，這就使得許多原住民不滿。
而在多個抨擊後，凱莉也刪了留言，發了道歉文，這才使得事件落幕。
為什麼只是說「黑」就引起不滿？
看起來像是嘲諷的語境，觸及歷史與階級差距問題，客觀來說，這就是會傷害他人的話，且目標或許針對的是一個整個族群。
但這句話「本身」構不構成歧視，要看歧視的定義與尺度。
單單指出「通常原住民比較黑」，然後沒有評價「膚色黑是好還是壞」，且這句話不會明確造成「比較差的影響」，在這個階段我判斷會認為這還不算歧視，頂多只是刻板印象，然後剛好踩到某些人的傷痛而已。
不過如果「原住民長期因膚色而造受差別待遇」這一個條件介入，那情況就不一樣了，即使發言者不斷主張「他認為膚色黑是好的」，但這樣的言論就是會助長歧視，使社會中的差別待遇、刻板印象越來越重。
依照不同的定義，這樣的言論或許有人會說是，有人會說不是。但不管怎麼樣，就算這樣的言論「本身」不是歧視，這句話就是一種刻板印象的體現，並且會讓歧視的現象更為嚴重，都不是一個值得被鼓勵的行為。
凱莉自己也明白這個道理，在「每天來點布農語啊！」等粉專發文斥駁後，就自己下架留言並道歉了，道歉文中也有特別點出「加深刻板印象」一點。
不了解，就很容易引起歧視
歧視幾乎是我們的天性，人類所有的慣性思考經過一連串神奇的路線之後，幾乎都可以導致歧視這個結果，例如：
- 無知
歧視的基本定義是「用不正當的理由，區別對待不同族群的人們」，如果人不了解公平的概念、每個族群的歷史、社會脈絡與結構這些複雜的概念，就會有一定的機率不小心歧視（或是微歧視）。
很遺憾的是，人不是一出生就知道這些概念的，實際相反，人一出生什麼都不知道。無知容易帶來歧視，而每個人都需要花很多心力才能脫離無知。
- 過度依賴直覺與習慣
如果你問一個哲學家「要如何到達真實與正確」，你的頭腦肯定會燒壞，先撇開那些認為「人永遠無法到達真實」的不可知論者外，你應該聽到的會是「論證」、「演繹」之類的可怕名詞。
比起這些可怕的工具，我們更常利用自己的直覺與習慣來解決事情，而我們卻無法確保這些直覺與習慣一定能帶來正確的、好的結果，有的時候，甚至有些人根本不在乎正確與真實，只在乎自己的「感覺」。
在這種情況下，歧視就很容易發生，因為我們常採取的判斷方式是直覺、習慣、感覺，而不是用系統化的方式去判斷什麼比較正確。
- 人云亦云
通常被歧視的都是少數族群，或者是沒有擁有話語權的族群，而我們判斷「什麼是正確的」的時候，時常會受到「別人是怎麼說的」影響。例如：多數人是怎麼說的、大眾的觀點是什麼、受到注目的名人是怎麼說的。
在這種情況下，如果其他人剛好說的是錯的，是歧視性的話語，在沒有特別去注意之下，人很容易就會將歧視性的話語、行為潛移默化。
上述的幾個例子說明了「歧視或許是我們的天性」，但這不代表我們就要服從這個天性，尤其是這個天性會在社會上造成許多問題時。
去打破自己的無知，學習各式各樣的知識；去改變你的直覺與習慣，讓它變成你真的可以運用的工具；去質疑他人口中的話，在審視之後在考慮自己要不要接受這種觀點或立場。
這些作法不只可以面對歧視問題，面對人生的各種問題也都適用。
但如果你不想要了解一堆你自己覺得你這輩子都用不到，也沒有興趣知道，與自己的群體無關的各種知識、歷史與事實，也不想要改變，或者每時每刻都要思考別人的話正不正確的話，那面對歧視問題，我有一個很簡單的方法，那就是：
在足夠理解別人以前，不要對別人品頭論足！
這應該，很基本吧？
喜劇與冒犯
凱莉除了是多個節目的主持、口譯人員之外，也是Podcast百靈果的創辦人，更是一個喜劇演員，這次的事件不免會讓人覺得，凱莉的那句留言是不是把喜劇舞台的言論帶到網路上了，才導致這樣的結果。
這不免得讓人會想要討論，喜劇之中的冒犯文化、笑話該如何與社會取得平衡。
關於這個議題，我自己是認為，只要表演者與觀眾有取得共識就好。
在開場或入場前就發表聲明，例如：「舞台上的所有言論與表演都不代表演出者的真實立場」、「演出中的言論不一定是正確的事實」、「演出的過程很有可能會冒犯到觀眾或特定族群」，如果觀眾同意上述的聲明，那演出過程想怎麼搞就怎麼搞，表演者想要羞辱觀眾都行（真的有這種例子）。
這種冒犯喜劇通常會引起爭議，情況只有兩種：
1. 共識沒做好
現在很多喜劇演員都會把演出的部分過程放到網路上，但在網路上的版本卻都沒有做任何的聲明，或者是聲明不明顯，這樣會導致共識根本不存在，進而就造成「這樣的冒犯會有問題」的結論。
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
收聽管道如下：
● Apple Podcast｜https://apple.co/3SxTLSc
● Spotify｜https://spoti.fi/3stpxVS
● KKBOX｜https://bit.ly/3DuDdGL
● Castbox｜https://bit.ly/3TQbfdQ
● Stitcher｜https://bit.ly/3SCIKiC
● Omny｜https://bit.ly/3f31bzo
本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。