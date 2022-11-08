《老富豪財富自由的祕密》：只要用對方法，通貨膨脹你還是能賺錢

文：威爾斯．威爾德（Welles J. Wilder）

國家搶錢時，你要學會自保

里奇蒙先生在課堂開始前，先複習了上堂課的重點。

「上一堂課中，我們討論了獲取財富的第三個要素——保護。我們說過，我們必須學會保護我們的財富不受他人、政府和我們自己的侵害。」

「我們討論了涉及其他人的兩種普遍狀況——一個由『貪婪』驅動，另一個由我們的『同情心』驅動。我們可以在本學期剩下的時間裡，繼續討論如何保護我們的財富免受他人侵害，但我們所提出的上述兩個例證，都將涵蓋並且可以應用在你將面臨的大多數情況。」

為你的財富在其他國家建立備案

「現在，我想談談如何保護你的財富免受政府的侵害。」

「自古以來，統治者都是藉由戰爭、稅收、財富再分配計畫、沒收、通貨膨脹和其他政治考量，來影響人民的財富和福祉。」

「不過你們也別誤解我現在所說的話，我並不是在暗示現任政府正在做、不會做或將要做這些事情。我指出這些歷史上政府影響財富最常見方式的原因，在於這門『積聚財富101』課程具有其一般性和基本性，因此適用於任何時間段，無論是過去或未來。」

「我們只需回顧到本世紀初，就可以找到政府做這些事情的例子。在所有的情況下，對政府侵害個人財富的最佳保護，就是自己『保有選項』。這些選項應該維持在隨時可以應用實施的狀態。 現在就讓我們來看一些例子，以及一些可以在本世紀用來保護財富的適當選項。」

「1917年發生的俄國革命讓共產黨掌握了權力，這就是『沒收』的一個例子。當時所有私有財產和財富都立即被轉移給政府，富人唯一的保護，就是以某種形式將他們一部分的財富，轉移到其他穩定和中立的國家，然後立即逃離俄羅斯去取回他們轉出去的財富，並在另一個國家重新開始生活。」

湯姆舉手發問：「那些有錢人要怎麼知道革命什麼時候會來，而且新的統治力量會沒收他們的財富？」

「這就是為什麼要預先設置好選項，湯姆，因為這些事不知道什麼時候會發生，也不知道結果會是如何。讓我們來看看我在黑板上寫下的一般程序。」

① 正常狀態：在中立穩定的國家開設多個外國銀行帳戶，每個帳戶中都建立起購買黃金的程序，不時將資金從一個帳戶轉移（電匯）到另一個帳戶以熟悉流程。

② 局勢變得不穩定：透過長期資產變現來增加你的現金部位（cash position，編按：表示公司、投資基金、銀行、個人在特定時間點帳面上的現金數額，是財務實力和流動性的標誌） ，同時開始將財富轉移到選定的外國，增加對外投資。開始購買黃金，造訪提供最佳財富保護和整體替代生活方式的外國，並考慮購買第二套住房。

③ 情況變得危急：清算所有長期資產，將大部分資金轉移到其他國家，增加你的黃金持有量，到你選擇居住的國家度一個長假。

「這些選擇並非不可撤銷，你也並沒有斷了你的後路。如果危急情況以你所滿意的方式和平解決，你就可以隨時恢復原來的生活方式——用你的財富。例如，二次大戰後，英國逐漸針對富人提高所得稅，某些情況下稅額甚至到了超過被徵稅的當筆收入本身。不過對立的政黨上台後，那個荒謬的稅制就被取消了，然後富人又回復到他們以前

的生活方式。」

「前述的這些選項，就可以在政府沒收財富的情況下，盡可能的為你提供保護。」

只要用對方法，通貨膨脹你還是能賺錢

「大多數公民所關心，並且由政府所控制的一樣東西是通貨膨脹。在今天剩下的時間裡，我想向你們介紹通貨膨脹及它與利率之間的基本知識。」

「讓我們想像一下，我們生活在一個自給自足、跟其他島嶼之間沒有貿易行為的島上，這個島嶼擁有一個大國所擁有的一切，只不過規模較小。很久以前，島上公民將他們的黃金上繳給政府，以換取可兌換的金券。多年以來，這些金券都被稱為『美元』，人民和政府也都已經不再把美元跟黃金聯繫在一起了。」

「最初的時候，美元也就只是印了那麼多，後來一件奇怪的事開始發生，所有東西的價格都在慢慢下降。這是一個很令人費解的現象，直到一個學經濟學的大學生終於想通究竟是怎麼回事。」

「那就是，隨著更多人的出生，商品市場和服務市場也跟著增加，更多商品和服務因應需要生產出來，但由於貨幣供應量沒有擴大，所以相同數量的貨幣就被用來購買愈來愈多的商品，因此商品的價格開始下降，這就使得擴張變得非常緩慢和困難。由於經濟以每年5％的速度增長，因此當局決定將貨幣供應量也擴大5％。現在，商品和服務的價格保持不變了。」

「然後有人認為，如果貨幣供應量的增長是經濟擴張的兩倍，也就是10％，那麼經濟將會擴張得更多，每個人也就會擁有更多。這就導致了5％的通貨膨脹。」

亞倫開口說了：「那麼，通貨膨脹的真正定義是貨幣供應量增長率跟經濟增長率之間的差值。 如果貨幣供應量增加得更快，那就是通貨膨脹。但如果貨幣供應量的增長速度慢於經濟增長速度，那麼就會出現通貨緊縮。」

「你說的沒錯，亞倫，這就是通貨膨脹的基本概念。然而實際上的情況要比這個複雜得多，因為政府知道他們可以藉由印鈔來借錢，銀行也有部分準備金制度，允許他們擴大和收縮當前的貨幣供應。不過這些事情已經超出了本課程的範圍。我們在這裡要了解的是，通貨膨脹如何影響利率，因為利率是我們獲取財富計畫的核心。」