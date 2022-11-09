《交易未來的投機者》：大崩盤對某些人來說就像是黑天鵝，但在我看來，經濟衰退是可以避免的

文：里歐．梅拉梅德（Leo Melamed）

第四十九章：我們學到了什麼？

納西姆．尼可拉斯．塔雷伯的精彩著作《黑天鵝效應》是必讀的一本書。這種鳥的顏色，首先是由羅馬詩人尤維納利斯（Juvenal）在二世紀的文學作品中使用。數百年來，人們一直認為黑天鵝並不存在。因此，黑天鵝成為一個比喻，代表了一個巨大的意外和不可預測的事件。正如塔雷伯所說：「在我們的心目中，所有的天鵝應該都是白色，所以當黑天鵝游過時候，我們會感到震驚。」

儘管塔雷伯的書在2008年以前就出版了，但許多人還是採用它的內容，試圖回溯性的來解釋當年的股市崩盤，因此有許多崩盤的原因被認為是無法預見和不可預測的，也就是「黑天鵝」。不過，有很多人不同意這一點——我就是其中的一員。

一層特別的關係

經歷了1987年的股市崩盤、2000年的股市崩盤、所謂的「網際網路泡沫」和2008年被稱作「大媽媽」（Big Mother）的次級貸款危機，我們不可能沒有獲得關於它們如何、以及為何發生的大量資訊，那麼，我們能做些什麼來避免重蹈覆轍嗎？還是真的是一群黑天鵝造成的？這就是我所學到的。艾倫．葛林斯潘是一位傑出的經濟學家，也是自由主義指標性人物艾茵．蘭德（Ayn Rand）的門徒，從1987年到2006年，他擔任聯準會主席近二十年。在獲得任命之前，我邀請他成為芝商所的董事會成員。他拒絕了，理由是他有更遠大的志向。

我相信我對艾倫．葛林斯潘的欣賞，也得到了他的回報。在他擔任聯準會主席期間，他一直都很注意傾聽有關芝商所遭遇的問題，與我所提出的請求，且在必要時，都會私下會見我。每當他訪問芝加哥，會見芝加哥聯邦儲備銀行分行首席執行長邁可．莫斯考時，他也都會特別提到我們的友誼。莫斯考也是我的好朋友。葛林斯潘退休時，特別安排了即將上任的班．柏南克與我會面，介紹彼此互相認識。

重要的是，在幾十年的領導生涯中，我跟大多數聯準會主席都成為了朋友，而且到了我可以就經濟問題，隨時直接與他們交談的程度。從最先知道我們要創立國際貨幣市場的亞瑟．伯恩斯開始，到多年來與保羅．沃克、艾倫．葛林斯潘和班．柏南克的關係，這種關係一直到現在都很牢固。

聯邦話術

葛林斯潘在阻止1987年的股市崩盤升級為全球性和難以處理事件這一方面，表現得相當值得稱讚。身為主席，他精通聯邦話術（Fedspeak；也稱為葛林話術﹝Greenspeak﹞），這些陳述弄得含糊不清但卻易於解釋。根據諾貝爾經濟學獎得主羅伯．席勒的說法，葛林斯潘根本就不想公開承諾任何事情，所以他就成了「現代版的說謎語先知」。

結果， 這個現象竟然創造出一個聯邦話術——塔木德（Fedspeak-Talmuden）專家產業，他們試圖解讀葛林斯潘和其他聯準會官員（如：保羅．沃克）所說的話。 根據哥倫比亞大學商學院金融學教授查爾斯．卡洛米里斯（Charles W. Calomiris），有人開玩笑說，葛林斯潘曾經對一位美國國會議員說：「如果你聽懂了，那就表示我可能說錯了。」

葛林斯潘在他的任期中，積極利用聯邦基金利率為槓桿，幫助企業從特定危機中復甦，進而支撐美國的經濟。這樣做確實有效，他本人甚至都變成了一個新的金融工具，名為「葛林斯潘對策」（Greenspan Put），具體的描述則是遇到困難時，必須倚賴葛林斯潘所提供的協助。 葛林斯潘很快就贏得了聯準會魔法師的形象——大師。在他任職的大部分時間中，市場都對他讚譽有加，並保持積極的狀態。當然啦，這是因為央行行長們都喜歡牛市。

然而，在一個非常罕見的情況下，他也曾經變成了黑天鵝。那是1996年12月5日，這位大師很難得的說話直截了當，並且還是用簡單的英語。他在紐約舉行的美國企業研究所晚宴上，葛林斯潘脫口而出了一句有點桀傲不馴的話，這已成為他最著名的一句話。當時他談到股市估值，葛林斯潘表示，市場正呈現出「非理性的蓬勃」。葛林斯潘說他是躺在浴缸裡思考演講稿時，創造了這個詞。羅伯．席勒後來用《非理性蓬勃》做為他所寫作品的書名。

操弄市場

葛林斯潘的說法當然令人震驚。正如預期的那樣，發布聲明後的第二天，全球所有的市場都急劇下跌，當時正開盤的東京市場立即下跌，收盤時下跌了3%。這正是葛林斯潘希望發生的事。正如後來解釋的那樣，他想嚇唬市場，因為他認為市場已經進入了危險的超買狀態。

事實證明，他的聲明當時只產生了暫時性的轉向作用，並無法遏止市場上漲的勢頭。不過，葛林斯潘提出的警告是正確的——三年後的2000年，發生網際網路泡沫事件，就是廉價資金形成的巨大泡沫，以及對科技和科技相關公司股票近乎瘋狂的搶購潮，所造成的結果。

1990年代，美國掀起了一股投機狂潮——主要是由於網路的發現以及其不可估量的商業潛力。從1990年到1997年，美國擁有電腦的家庭比例增加了20%。這種對新電腦與電腦運行設備的需求，出於人們擔心千禧年（Y2K；亦即公元2000年）的到來，會使現有技術過時。他們認為電腦中現有程式無法處理新世紀的日期：20取代之前的19，所以許多人認為電腦會在新年前夕的午夜當機。