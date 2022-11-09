《交易未來的投機者》：大崩盤對某些人來說就像是黑天鵝，但在我看來，經濟衰退是可以避免的
我們想讓你知道的是
現代期貨產業的領航人、電子交易的先行者，全球金融期貨之父里歐．梅拉梅德傳奇回憶錄。揭密國際貨幣市場、全球電子交易系統的建立與期貨產業內幕。艾倫．葛林斯潘盛譽：「他拯救了全世界！」
文：里歐．梅拉梅德（Leo Melamed）
第四十九章：我們學到了什麼？
納西姆．尼可拉斯．塔雷伯的精彩著作《黑天鵝效應》是必讀的一本書。這種鳥的顏色，首先是由羅馬詩人尤維納利斯（Juvenal）在二世紀的文學作品中使用。數百年來，人們一直認為黑天鵝並不存在。因此，黑天鵝成為一個比喻，代表了一個巨大的意外和不可預測的事件。正如塔雷伯所說：「在我們的心目中，所有的天鵝應該都是白色，所以當黑天鵝游過時候，我們會感到震驚。」
儘管塔雷伯的書在2008年以前就出版了，但許多人還是採用它的內容，試圖回溯性的來解釋當年的股市崩盤，因此有許多崩盤的原因被認為是無法預見和不可預測的，也就是「黑天鵝」。不過，有很多人不同意這一點——我就是其中的一員。
一層特別的關係
經歷了1987年的股市崩盤、2000年的股市崩盤、所謂的「網際網路泡沫」和2008年被稱作「大媽媽」（Big Mother）的次級貸款危機，我們不可能沒有獲得關於它們如何、以及為何發生的大量資訊，那麼，我們能做些什麼來避免重蹈覆轍嗎？還是真的是一群黑天鵝造成的？這就是我所學到的。艾倫．葛林斯潘是一位傑出的經濟學家，也是自由主義指標性人物艾茵．蘭德（Ayn Rand）的門徒，從1987年到2006年，他擔任聯準會主席近二十年。在獲得任命之前，我邀請他成為芝商所的董事會成員。他拒絕了，理由是他有更遠大的志向。
我相信我對艾倫．葛林斯潘的欣賞，也得到了他的回報。在他擔任聯準會主席期間，他一直都很注意傾聽有關芝商所遭遇的問題，與我所提出的請求，且在必要時，都會私下會見我。每當他訪問芝加哥，會見芝加哥聯邦儲備銀行分行首席執行長邁可．莫斯考時，他也都會特別提到我們的友誼。莫斯考也是我的好朋友。葛林斯潘退休時，特別安排了即將上任的班．柏南克與我會面，介紹彼此互相認識。
重要的是，在幾十年的領導生涯中，我跟大多數聯準會主席都成為了朋友，而且到了我可以就經濟問題，隨時直接與他們交談的程度。從最先知道我們要創立國際貨幣市場的亞瑟．伯恩斯開始，到多年來與保羅．沃克、艾倫．葛林斯潘和班．柏南克的關係，這種關係一直到現在都很牢固。
聯邦話術
葛林斯潘在阻止1987年的股市崩盤升級為全球性和難以處理事件這一方面，表現得相當值得稱讚。身為主席，他精通聯邦話術（Fedspeak；也稱為葛林話術﹝Greenspeak﹞），這些陳述弄得含糊不清但卻易於解釋。根據諾貝爾經濟學獎得主羅伯．席勒的說法，葛林斯潘根本就不想公開承諾任何事情，所以他就成了「現代版的說謎語先知」。
結果， 這個現象竟然創造出一個聯邦話術——塔木德（Fedspeak-Talmuden）專家產業，他們試圖解讀葛林斯潘和其他聯準會官員（如：保羅．沃克）所說的話。 根據哥倫比亞大學商學院金融學教授查爾斯．卡洛米里斯（Charles W. Calomiris），有人開玩笑說，葛林斯潘曾經對一位美國國會議員說：「如果你聽懂了，那就表示我可能說錯了。」
葛林斯潘在他的任期中，積極利用聯邦基金利率為槓桿，幫助企業從特定危機中復甦，進而支撐美國的經濟。這樣做確實有效，他本人甚至都變成了一個新的金融工具，名為「葛林斯潘對策」（Greenspan Put），具體的描述則是遇到困難時，必須倚賴葛林斯潘所提供的協助。 葛林斯潘很快就贏得了聯準會魔法師的形象——大師。在他任職的大部分時間中，市場都對他讚譽有加，並保持積極的狀態。當然啦，這是因為央行行長們都喜歡牛市。
然而，在一個非常罕見的情況下，他也曾經變成了黑天鵝。那是1996年12月5日，這位大師很難得的說話直截了當，並且還是用簡單的英語。他在紐約舉行的美國企業研究所晚宴上，葛林斯潘脫口而出了一句有點桀傲不馴的話，這已成為他最著名的一句話。當時他談到股市估值，葛林斯潘表示，市場正呈現出「非理性的蓬勃」。葛林斯潘說他是躺在浴缸裡思考演講稿時，創造了這個詞。羅伯．席勒後來用《非理性蓬勃》做為他所寫作品的書名。
操弄市場
葛林斯潘的說法當然令人震驚。正如預期的那樣，發布聲明後的第二天，全球所有的市場都急劇下跌，當時正開盤的東京市場立即下跌，收盤時下跌了3%。這正是葛林斯潘希望發生的事。正如後來解釋的那樣，他想嚇唬市場，因為他認為市場已經進入了危險的超買狀態。
事實證明，他的聲明當時只產生了暫時性的轉向作用，並無法遏止市場上漲的勢頭。不過，葛林斯潘提出的警告是正確的——三年後的2000年，發生網際網路泡沫事件，就是廉價資金形成的巨大泡沫，以及對科技和科技相關公司股票近乎瘋狂的搶購潮，所造成的結果。
1990年代，美國掀起了一股投機狂潮——主要是由於網路的發現以及其不可估量的商業潛力。從1990年到1997年，美國擁有電腦的家庭比例增加了20%。這種對新電腦與電腦運行設備的需求，出於人們擔心千禧年（Y2K；亦即公元2000年）的到來，會使現有技術過時。他們認為電腦中現有程式無法處理新世紀的日期：20取代之前的19，所以許多人認為電腦會在新年前夕的午夜當機。
Tags：
原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
想更瞭解細菌抗藥性的重要性以及正確用藥的秘訣嗎？這邊請：防檢局官網/主題專區/抗藥性主題專區
動植物防疫檢疫局 廣告