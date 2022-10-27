俄指控烏克蘭策劃引爆「髒彈」嫁禍俄羅斯，外媒分析：普亭企圖升級戰事並測試西方底線

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯官方近日向聯合國安全理事會（United Nations Security Council）指控，烏克蘭正在策畫於自家的領土上引爆「髒彈」（Dirty bomb）。

據土耳其國營新聞台《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）引述俄羅斯國防部的說法表示，烏克蘭將使用髒彈攻擊其自身的國土，是為了將髒彈產生的放射性物質汙染嫁禍給俄羅斯，莫斯科當局強調，其已對於烏克蘭的「惡行」做好準備。

俄羅斯核輻射暨生化防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）於2022年10月24日亦宣稱，俄方已經掌握可靠情資，烏克蘭2處核研究單位正在製造髒彈，且研製髒彈的程序已經進入最後階段，一旦完成，基輔當局將直接在烏克蘭境內引爆，藉此栽贓俄羅斯使用具規模的殺傷性武器攻擊烏克蘭。

外界如何回應俄羅斯的指控？

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，聯合國系統的核監管機構「國際原子能總署」（IAEA），已前往俄方所指出的2個疑似髒彈製造地點，分別是烏克蘭第聶伯羅（Dnipropetrovsk）中部地區的「東方礦產濃縮廠」（Eastern Mineral Enrichment Plant），以及座落於首都基輔（Kyiv）一帶的核能研究所（Institute for Nuclear Research）。

對此，美國《合眾國際社》（UPI）轉述國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）的官方說法強調：「該署所調查的地方，並未發現烏克蘭有未上報的核研究活動或使用相關核原料。」

美國國務院、法國及英國政府，則在共同發布的聯合聲明中表示，俄羅斯堅稱烏克蘭準備使用髒彈的說法，完全沒有任何證據，明顯是子虛烏有的指控。