2022/10/27,
印太

拜登重申不尋求與中國衝突，布林肯：中國已決定對台灣加強施壓，不接受維持現狀

拜登重申不尋求與中國衝突，布林肯：中國已決定對台灣加強施壓，不接受維持現狀
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拜登（Joe Biden）昨天在白宮會見包括國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、副部長希克斯（Kathleen Hicks）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在內的美國高階國防官員。在談到中國時，拜登明確表明不尋求衝突，「會有激烈的競爭，但不需要衝突」。

拜登重申不尋求與中國衝突，負責任管理美中競爭

（中央社）美國總統拜登昨天表示，美國發展軍事實力，但不尋求與中國衝突，且會負責任管理美中日益激烈的競爭。

拜登（Joe Biden）昨天在白宮會見包括國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、副部長希克斯（Kathleen Hicks）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在內的美國高階國防官員。

拜登重申白宮國安戰略（National Security Strategy）所提指出，這是決定性的10年，因為世界正在發生變化，必須同時應對大國間日益激烈的競爭，並因應影響全球數十億人生活的共同挑戰，像是氣候變遷與衛生安全等。

他表示，國安戰略也明確指出，軍事現代化與加強軍隊是美國國家實力的核心來源，也是拜登政府的優先事項。美國也將繼續領導外交並建立聯盟，以世界最優秀的軍事力量應對全球挑戰。

拜登重申將與盟國及全球各地夥伴共同支持烏克蘭，在因應今日與明後的威脅時，必須保持北大西洋公約組織（NATO）的強大與團結。美國也將繼續深化在印太區域的核心聯盟，並建立新聯盟，致力建設一個自由、開放、繁榮與安全的世界。

在談到中國時，拜登再次表示，美國可以也必須負責任地管理與中國日益激烈的競爭，保持美國的軍事優勢，但明確表明不尋求衝突，「會有激烈的競爭，但不需要衝突」。

布林肯：中國已決定對台灣加強施壓，不接受維持現狀

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（26）日表示，中國已作出決定，台灣的現狀已「不再是可以接受之事」，將對台灣加強施壓。

《路透社》報導，布林肯在彭博（Bloomberg）籌辦的一場活動上指出，美國並非與中國陷入冷戰，但美方決心維護自身利益。

本月稍早時，布林肯也曾在出席史丹佛大學（Stanford University）一場論壇時，指責中國國家主席習近平改變對待台灣的方式，從而「製造了劇烈的緊張局勢」。

布林肯當時指稱，北京當局希望大幅加快奪取台灣的時間表。他並警告，習近平正帶領中國走向更激進的方向。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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