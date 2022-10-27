中共新黨章未列「兩個確立」增列反台獨，美專家：習近平大權在握反而暴露弱點
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中共20大新修訂的黨章昨（26日）晚公布，外界矚目的「兩個確立」並未列入，但仍增列了「四個意識」、「四個自信」、「兩個維護」等表述；同時增列了「堅決反對和遏制台獨」表述。美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心；一旦出問題將沒有代罪羔羊，反倒暴露集權弱點。
中共公布新黨章，未列兩個確立增列反台獨
（中央社）中共20大新修訂的黨章昨（26日）晚公布，外界矚目的「兩個確立」並未列入，但仍增列了「四個意識」、「四個自信」、「兩個維護」等表述；同時增列了「堅決反對和遏制台獨」表述。
《新華社》昨晚公布了中共20大於10月22日閉幕時通過的修訂版黨章，作出上述修改。
與2017年10月中共19大修訂的舊黨章相較，新版黨章在第3條「黨員必須履行下列義務」的第2項中，增列了「增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護」的表述。但經常放在這3句話之前的「兩個確立」，不在其中。
「兩個確立」是指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。
至於這一表述之後的「貫徹執行黨的基本路線和各項方針、政策，帶頭參加改革開放和社會主義現代化建設，帶動群眾為經濟發展和社會進步艱苦奮鬥，在生產、工作、學習和社會生活中起先鋒模範作用」字樣，則未改變。
而在黨章的總綱內，舊版提到的「在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下」，中國共產黨領導全國各族人民「實現『兩個一百年』奮鬥目標」，新版則修改成「實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程」。
此外，舊版的「在新世紀新時代，經濟和社會發展的戰略目標是，到建黨100年時，全面建成小康社會；到新中國成立100年時，全面建成社會主義現代化強國」，新版則改為「新時代新征程，經濟和社會發展的戰略目標是，到2035年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉把我國建成社會主義現代化強國」。
在港澳台部份，舊版的「按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定；完成祖國統一大業」，新版則改為「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定；堅決反對和遏制『台獨』，完成祖國統一大業」。
此外，新版黨章總綱還增加「堅持新時代黨的組織路線」這一大項，為舊版所無。內容為「全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以組織體系建設為重點，著力培養忠誠乾淨擔當的高素質幹部，著力集聚愛國奉獻的各方面優秀人才，堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，為堅持和加強黨的全面領導、堅持和發展中國特色社會主義提供堅強組織保證」。
此外還有「全黨必須增強黨組織的政治功能和組織功能，培養選拔黨和人民需要的好幹部，培養和造就大批堪當時代重任的社會主義事業接班人，聚天下英才而用之，從組織上保證黨的基本理論、基本路線、基本方略的貫徹落實」。
美專家：習近平連任大權在握反而暴露弱點
（中央社）中共總書記習近平在20大連任且進一步鞏固權力。美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心；一旦出問題將沒有代罪羔羊，反倒暴露集權弱點。
曾以記者身分派駐中國多年的張彥（Ian Johnson）提到，前中國領導人鄧小平在3任中共總書記背後操盤，強大到不需要站在第一線，與習近平形成鮮明對比。習近平樂於將自己視為毛澤東以來最強領導人，但毛澤東、鄧小平都讓中國徹底改頭換面，習近平尚未辦到，缺乏真正的成就。
美國智庫外交關係協會（CFR）26日舉辦視訊研討會，邀請CFR中國研究資深研究員張彥、研究員塞克斯（David Sacks）及國際政經研究員劉宗媛討論10月稍早舉行的中共第20次全國代表大會。
張彥說，習近平掌舵下政策問題愈來愈多，怪不了別人。經濟方面，習近平懷疑市場經濟而偏離過去數十年路線，許多人將中國經濟放緩歸因於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）動態清零政策，實際上是經濟逐漸成熟又欠缺大膽改革的長期趨緩，未來幾年將更為顯著。
涉台方面，張彥說，習近平主張實現兩岸統一是中華民族偉大復興「必然要求」，未提出統一時間表，但有倒數計時的味道。為讓政策奏效，習近平必須對台做一些事；如果無所作為，台灣議題將在中期「回來糾纏他」。
正在台灣的塞克斯說，兩岸統一與中華民族偉大復興掛鉤，長期而言是不祥預兆，因為這展現習近平決心台灣議題在他大權在握時要有若干進展。
塞克斯提到，台灣憂心習近平集權增加誤判、衝突風險，因為中共決策核心欠缺制衡力量，兩岸前途將取決於一人之手；外交部長吳釗燮預期中國對台打壓增加，意味北京將嘗試掠奪更多邦交國；8月公布的對台白皮書與中共20大顯示，北京將繼續以軟硬兩手策略分化台灣。
塞克斯分析，北京對台未顯露更多急迫性，但兩岸關係高度緊繃將是新常態。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國在台灣周邊軍事活動常態化、台海中線名存實亡，台灣在多方面承受更多壓力，他預期習近平不會「讓腳離開油門」。
劉宗媛指出，新一屆中共中央政治局常務委員會內欠缺改革派，華府可能認定北京延續強勢國家導向治理，加強批評，美國商界則重新評估中國市場的政治曝險。她預期，美國總統拜登政府將推動擴大對中國戰略產業的出口管制，涉及半導體、人工智慧、量子運算。
中共20大閉幕式上，前總書記胡錦濤在眾目睽睽下被帶離場，官方說法是身體不適，仍引發外界諸多揣測。
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