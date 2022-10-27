德國政府有條件允中遠海運入股漢堡港，股權低於25％，德議員：讓中資入股是錯誤決定

（中央社）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）不贊成直接否決中國航運巨頭中國遠洋運輸公司入股德國第一大港漢堡（Hamburg）的貨櫃碼頭，德國聯合政府26日同意中遠海運取得「比計劃中較小」的不到25％股權。

法新社報導，德國經濟部在聲明中指出，蕭茲內閣達成妥協，同意中國國有企業中國遠洋運輸公司將可收購經營漢堡港的漢堡港口與物流公司（HHLA）持有的托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭「低於25％」股權。

聲明稱：「部分禁止原因在於存在對公共秩序和安全的威脅。」

中國遠洋運輸公司原本計劃買下托勒奧特貨櫃碼頭35％股權。如果本週沒有達成妥協解決方案，交易將自動生效。

至關重要基礎設施可能落入外資手中，引發關切。業務量居歐洲第3的托勒奧特貨櫃碼頭何去何從，在蕭茲的聯合政府內部也引發爭論。

前漢堡巿長蕭茲支持這項交易案，一再強調對中國堅實貿易關係的重要性。他定於下週訪問中國，將成為自從2019年11月以來首位訪中的歐洲聯盟領袖。

不過執政聯盟夥伴綠黨（Greens）和自由民主黨（FDP）以安全風險為由，傾向否決本案。

過度依賴俄羅斯能源而蒙受嚴重衝擊後，許多德國人也擔心經濟上會太依賴中國。包括經濟、國防和外交部在內的6個部會都反對本案。

消息人士告訴法新社，歐洲聯盟執行委員會（EC）也對本案持保留態度。

經濟部指出，同意降低出售持股比例至24.9％，從而使得中國遠洋運輸公司沒有投票權，「將此一收購縮減為純粹財務參與」。

儘管如此，綠黨國會議員、國會歐洲事務委員會主席何懷特（Anton Hofreiter）仍認為，對收購案亮綠燈是錯誤決定。

他告訴馮克媒體集團（Funke Mediengruppe）：「蕭茲所謂本案純粹是商業計畫的主張，很不幸地令人聯想起他針對俄羅斯和北溪天然氣管線（Nord Stream）的說法。這種態度充其量就是天真，我們對中國迫切地必須抱持務實觀點。」

北京現在對這項交易的進展表示歡迎，斥反對聲浪為「炒作」。

中國外交部發言人汪文斌說：「合作是互惠互利的，我們希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。」

Photo Credit: 中央社 德國國會人權委員會訪問團25日在德國在台協會舉行記者會，德國國會議員海特（Peter Heidt）（左）等人出席，盼未來加深德國與台灣關係。中央社記者謝佳璋攝 111年10月25日

德議員：讓中資入股漢堡港是錯誤決定

（中央社） 德國國會議員海特（Peter Heidt）25日表示，德國總理擬同意中資入股漢堡港，「我覺得這是錯誤決定」，他和許多跨黨派德國議員都反對，德正研擬新版對中貿易策略，盼降低對中經濟依賴，「在此之前德政府應等獲得共識，再決定哪些基礎建設可賣給中國。」

海特率領德國國會人權委員會訪團在德國在台協會舉行記者會，成員包括社民黨議員恩格哈特（Heike Engelhardt）、納赫鮑爾（Derya Türk-Nachbaur）、基督教民主聯盟議員布朗德（Michael Brand）、布羅德塞爾（Carsten Brodesser）、綠黨議員米亞托維奇（Boris Mijatovic）。

德國總理蕭茲打算在11月3、4日訪問中國前夕，同意中資入股第一大港漢堡，此舉在德國國內掀起反彈聲浪。

海特說，他是自由民主黨黨員，他注意到德國政府想將漢堡港部份股份賣給中國企業，雖可能採取降低出售股份比例的折衷方案，但他仍覺得這是錯誤決定。

海特表示，俄烏戰爭後世界秩序改變，需採取新戰略，德國應遏止中國影響，而非讓中國影響力更擴大，德國應審慎跟中國來往，減少對中國的經濟依賴，才是正確要走的路。

海特表示，德國在討論新版的對中貿易策略，在出爐之前，德國聯合政府應達到一致意見，才能決定哪些基礎建設可以賣給中國，他所屬的自民黨內很多人都和他一樣持反對立場，社民黨、綠黨內也有很多人持類似觀點。

布朗德表示，他知道德國有6個部門都反對把漢堡港股份賣給中國，若屈服於政治壓力是很糟糕的，從俄烏戰爭，歐洲學到對俄羅斯天然氣過度依賴的教訓，因此應降低對中國的經濟依賴性，他也認為在新版對中貿易戰略出爐前，德政府不應貿然決定漢堡港出售案。

海特表示，此次來訪聚焦議題之一是威權與民主對抗，中共二十大之後，中共總書記習近平變得更獨裁，可看出中國對於對話沒有任何興趣，只想擴張實力。

海特表示，台灣在各方面都面對中國威嚇，德台都面對假新聞問題，因此他認為應從各方面擴大台德合作關係，例如台德應簽署自由貿易協定、投資保護協定等，這雖跟歐盟整體有關係，但德國可以幫忙。

海特表示，台德也可推動司法互助協定，他們雖非執政者，但從國會議員立場仍可跟德國政府做出建議，全面加深德台關係。

布朗德表示，他2016年開始被禁止前往中國，因為他支持新疆維吾爾等人權議題，他認為德國國會議員訪台很正常，若因此另一國要發動軍事演習，那才是不正常的，台灣並非挑釁中國，只是在繼續走自由民主之路。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺