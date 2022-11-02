世界各國值得關注2022美國期中選舉的六個理由
我們想讓你知道的是
拜登總統公開表示，如果共和黨贏得國會的控制權，美國對烏克蘭援助計劃的未來堪憂。眾議院共和黨領袖凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）早些時候曾告訴政治網站Punchbowl新聞，如果他的政黨獲勝，國會不會「給烏克蘭開空白支票」。
美國期中選舉很重要。選民投票選舉的範圍包括眾議院的所有席位、參議院的三分之一席位，以及數以千計的州的立法機構和行政領導職位。
顧名思義，期中選舉是在總統任期的一半。雖然拜登（Joe Biden）的名字不在選票上，但投票結果在很大程度上將決定他任期後兩年能做些什麼。
充滿敵意的國會嚴重鉗制總統通過立法或對包括最高法院法官在內的職位人選提名的能力。
不過，期中選舉的影響絶不止於美國境內，而2022年這次選舉則吸引了更多的關注。
「世界各地的人們都在關注美國的政治，因為它對美國在境外的所作所為有重要影響，」總部位於倫敦的智庫查塔姆研究所美國和美洲項目主任萊斯利・溫加穆利（Leslie Vinjamuri）告訴《BBC》。
「（期中）選舉比大多數選舉更重要，因為民主黨人和共和黨候選人在許多根本性問題上觀點截然相反。」
下面是民主、共和兩黨立場針鋒相對的幾個問題：
墮胎
「這是人們記憶中對美國女性而言最重要的一次選舉，」來自進步政治組織搖擺左翼的美籍伊朗裔活動人士雅斯明・拉吉（Yasmin Radjy）說。
拉吉是美國非政府組織計劃生育協會（Plan Parenthood）前主任，該組織致力於包括墮胎在內一系列問題的解決方案。她誓言將利用選票與」正在努力削弱我們生殖權利的極端分子「進行鬥爭。
2022年6月，美國最高法院推翻了1973年一項名為羅伊訴韋德案（Roe v Wade）的裁決；根據該裁決，懷孕前三個月內墮胎合法。
最高法院的裁決為各州禁止或嚴格限制終止妊娠打開了大門——自那以後，有13個州這樣做了。
因此，墮胎便成為期中選舉中州長競選的一個關鍵問題。民意調查一再顯示，共和黨選民比民主黨人更有可能贊成限制或拒絶墮胎。
11月8日將有36場州長選舉。四個州（加州、肯塔基州、蒙大拿州和佛蒙特州）的美國選民實際上也將對限制或保證墮胎手術的提案進行投票。
「生殖自由與自由尤其相關。如果民主黨在密西根、亞利桑那或威斯康辛等州輸掉了州長席位，墮胎可能會在一夜之間變得非法，」拉吉說。
「如果民主黨人失去在國會的控制權，眾議院的共和黨人已經擬定了一個全國禁止墮胎的計劃。」
與許多其他問題一樣，美國在墮胎問題上的法律、政策變化可能引導或影響全球趨勢。
「美國是世界上最大的民主國家之一，所以那裡的決定對世界其他地區都很重要，」總部位於巴黎的智庫蒙田研究所的政治分析師路易斯・切特庫蒂（Louise Chetcuti）對《BBC》解釋道。
烏克蘭
俄羅斯入侵後，美國對烏克蘭的援助是一個團結民主黨人和共和黨人的問題，特別是在國會，援助計劃得到了兩黨的壓倒性支持。溫加穆利博士認為，外交政策是民主黨人和共和黨人在關鍵問題上更加一致而不是分歧的罕見領域。
然而，有跡象表明，這種一致的立場可能很快就會改變。
拜登總統公開表示，如果共和黨贏得國會的控制權，美國對烏克蘭援助計劃的未來堪憂。
眾議院共和黨領袖凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）早些時候曾告訴政治網站Punchbowl新聞，如果他的政黨獲勝，國會不會「給烏克蘭開空白支票」。
「我們必須注視美國對烏克蘭的政策會發生什麼變化，特別是軍事援助之外的其他領域，」倫敦金斯頓大學的政治學家彼得・芬恩（Peter Finn）告訴《BBC》。
外交政策是政府擁有相當大控制權的一個領域，但如果共和黨人推翻了民主黨在下院的八席微弱多數，拜登對基輔的支持可能會遭遇反對。
氣候變化
拜登（Joe Biden）總統任期內，美國在應對氣候變化方面與川普形成鮮明對比：雖然他的前任迴避了《巴黎協定》等國際減排條約，但白宮現任主人通過了具有里程碑意義的立法來應對氣候危機。
「毫無疑問，共和黨內有大量否認氣候變化的人，」溫加穆利博士說。
「他們更有可能阻止有利於應對氣候問題的立法，特別是如果立法的代價高昂的話。」
美國是世界第二大溫室氣體排放國，僅次於中國。
移民
美國民意分歧最大的問題之一是移民，特別是黨派立場的對立：根據民意調查機構皮尤研究中心的最新數據，三分之二的共和黨選民認為移民問題「非常重要」，是民主黨人比例的一倍。
如果共和黨在11月8日表現良好，兩個主要政黨的支持者之間態度的明顯差異可能會推動出台更嚴格的移民政策。
「如果共和黨人獲勝，肯定會有更多關於移民問題的討論，」芬恩博士說。
川普重返政壇
2022年期中選舉正值美國政治史上一個分歧特別嚴重的時刻，因為川普毫無根據地指控2020年總統選舉本該是他的勝利被「偷走」了。
這位前國家領導人在共和黨內部仍是一個非常有影響力的人物。
「川普有在2024年再次競選總統的雄心壯志，因此他支持的（期中選舉）候選人的表現對那個計劃就非常重要，」芬恩博士說。
「這些選舉與他息息相關。」
對民主的考驗？
這將是自2021年1月國會大廈動亂以來的首次選舉，當時川普的支持者衝擊國會，試圖阻止拜登大選獲勝的認證。
「歸根結底，這些選舉關係到美國的民主，民主制度是否繼續運作，選舉是否可以自由、公平地進行，」溫加穆利博士認為。
Tags：
AWS發佈《多媒體與娛樂產業白皮書》，免費限時開放下載，部署雲端搶占市場先機！
我們想讓你知道的是
在數位媒體、網際網路蓬勃發展的時代，D2C、OTT影音等新興商業模式崛起，多媒體與娛樂產業迎來一次又一次的時代巨浪，企業該如何掌握趨勢脈絡，藉機推進產業商業模式及營運方法，創造更多價值及商機？AWS發布的《多媒體與娛樂產業白皮書》為此提供了詳盡的解答。
過去十多年來電腦、手機等消費性電子產品崛起，數位科技漸漸成為人類生活中不可或缺的一部分，內容娛樂及線上體驗也幾乎成為現代人的生活必需品；再加上突如其來的新冠病毒，傳統的社會互動形式被徹底顛覆，大眾消費媒體的方式也因此受到影響，產生了不可逆的改變。
面對如今「更多、更好、更快」的挑戰，多媒體與娛樂產業究竟該如何轉型，解決當下面臨的困境？AWS透過深入研究提出《多媒體與娛樂產業白皮書》，您將從白皮書中了解上述挑戰的解決方案，以及AWS和AWS合作夥伴（如Disney+、NETFLEX等產業先驅）如何運用雲端技術進行試驗、創新服務，有效擴大受眾、打造全新商機。
急速拔升成長曲線之下，潛藏多媒體與娛樂產業的未來隱憂
隨著觀眾偏好轉向直面消費者（D2C）和影片點播（VOD）的串流平台，無論互動方式、使用時間、對內容品質的要求，甚至是對於訂閱觀看的期望，供需關係中的需求曲線正不斷上揚。根據PwC的臺灣娛樂暨媒體業展望報告指出，臺灣OTT影音市場（Ｏver-the-top，OTT）經歷數年強勁成長，營收終於在2021年跨越10億美元的里程碑，一直到2026年還可能以7.3%的年複合成長率持續成長，達到15億美元規模。而其他部分的媒體市場，包括電影、電子遊戲、網路和戶外（OOH）廣告、音樂和廣播以及電子書等都會以5%以上的年複合成長率持續成長。
當媒體與娛樂（Media & Entertainment；M&E）產業規模以驚人的速度持續成長，伴隨而來的便是產業究竟該如何持續滿足消費者對娛樂內容的高度期望。這不僅衝擊內容生產與提供服務的相關企業，也讓產業面臨服務優化、工作程序簡化等挑戰。
從內容開發到商業模式，盤點多媒體與娛樂產業的四大挑戰
如今無論是打造原創的影劇內容，還是發行庫藏的經典老片，都是當代內容娛樂不可或缺的環節。而豐富的娛樂內容，也誘導出消費者隨時隨地、透過任何螢幕獲得無窮盡可選內容的期望，促使企業更迫切地找尋經濟實惠的內容提供方式，持續創造讓消費者驚喜的體驗。這項轉變無疑增加更多多媒體與娛樂產業在商業模式及組織營運上的挑戰。
一、靈活效率的內容開發製程
產業對於無止盡的內容需求，也拉升多媒體與娛樂產業對於內容開發的效率需求。製作人如何以最小開支打造無線規模的創意工作室，讓內容創作不受地域、時間限制，準時交付高品質的內容產品。
二、優化內部流程
若想要提供更優質的媒體服務，企業則需面臨更多瑣碎的內容編輯工作。例如將影片分解成更小的片段、編制影片索引、影片標記、字幕製作、資料擷取等，這些流程既昂貴又緩慢，也難以跟上飛速擴展的內容數量。
三、不斷革新消費者體驗
當消費者越來越期待全新的媒體形式、內容互動方式以及消費內容的模式，企業需要週期性的面臨大規模的快速創新。這使得個人化內容成為發展趨勢，藉由海量內容的個人化推薦，提升消費者參與度以及消費機會。
四、維繫持續創新的商業模式
當訂閱制服務及一次性內容購買的消費行為持續轉變，任何一種制式化的商業運作模式都難以維持，此時，企業需要思考一種截然不同的方式，推動D2C的方式尋求營收擴增。
企業轉型的必要性？細究傳統基礎設施面臨的困境
若想解決上述四點營運挑戰，滿足現今觀眾快速變化的需求，企業將面臨一連串傳統基礎設施的問題。首先，傳統的產業工作流程需要花費大量前期資金、技術進行整合，而對內容需求的激增也導致企業在這方面更頻繁的支出；第二，無論是直播還是VOD發佈，相關業務都需要資料中心高規格的硬體支撐，若硬體更新跟不上服務創新的腳步，很可能造成服務難以實施；第三，資料中心的管理與維護都將增加企業總體的營運成本，導致成本明顯增加；最後，當終端使用者裝置隨著時間迭代進化（例如影片製作標準從HD提升至4K UHD），相關工作流程也隨之複雜化，造成企業端難以適應、以及媒體資產的管理困難。
面對傳統基礎設施的硬性限制，以雲端為基礎的技術基礎設施部署能夠展現出更多的彈性及解套方案。以AWS建置的基礎設施擁有極高的靈活性及可擴展性，透過客製化的方式架構工作流程及部署模型，滿足內容供應商的各種需求。而廣播等級的功能與品質也能為用戶呈現細緻的視覺效果，並且省下龐大的硬體建置及維運成本。
尋求打破僵局的解決方案： AWS利用雲端部署、機器學習重塑媒體供應鏈
針對當代多媒體與娛樂產業的其他挑戰，企業還有哪些可能的解決方案？或許機器學習可能成為未來革新體驗、優化內部流程的解決方案。例如Discovery利用Amazon Personalize為Discovery+串流平台用戶打造個人化建議，從超過50,000個節目、劇集裡找到符合客戶興趣的精選內容，強化使用者體驗。除此之外，機器學習還能幫助企業簡化內部程序，透過自動化建立中繼資料索引，幫助企業降低管理成本、將資源及注意力更專注於客戶服務及增加生產力，解放內容服務真正的價值。
至於內容開發流程的障礙，也可以從雲端部署過程找到解決方案。AWS提供適用於資產儲存及管理的雲端基礎設施，不只能夠提供近乎無限的儲存容量、還擁有靈活便利雲端管理功能，讓企業花費更少時間管理硬體及伺服器陣列，投注更多時間於創意開發及彼此合作。
最後，對於OTT服務品質及效率起到關鍵性影響的媒體供應鏈，AWS也提出應用於資料中心及資料封存的解決方案，其中包含建立內容湖、保持控制權、制定統一資料策略……等5項最佳化媒體供應鏈的秘訣。透過開通AWS的專用方案，企業能輕易的整合數位資產儲存庫、部署全雲端或混合雲端環境以執行亞馬遜簡易儲存服務（Amazon S3），獲得簡化資訊傳輸、降低成本、優化品質、工作流程整合等變革性成果。
內容、體驗持續增加的需求反應出數位媒體市場尚有大片藍海等待開發，創造無死角的服務體驗不只是企業的全新挑戰，也是企業樹立品牌、累積品牌忠誠度、創造營收的最佳機會。臺灣雲端服務品牌龍頭AWS在《多媒體與娛樂產業白皮書》中提供諸多產業解決方案，現在只要填單下載電子書，就有機會免費獲得「AWS多功能電腦支架」。
歡迎點此下載《多媒體與娛樂產業白皮書》，了解更多AWS提供的優質雲端服務，幫助企業發揮娛樂內容120%的價值。